Новое в Коврове
Ковров. Новая книга жалоб и предложений. Пишите нам в direct
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Instagram – не только удобный способ «лойсать» и выставлять фото, но и средство общения. Для тех, кто не в теме:
1) На главной странице в правом верхнем углу ищем специальный знак — «самолёт».
2) Нажимаем на «Плюсик» и выбираем собеседника, то есть gorodkovrov. И пишем.
Все жалобы, просьбы и предложения. Присылаем фото или видео. В общем, всё то, о чём ковровчане должны знать.
Видео снято буквально пару дней назад. Во время одного рабочего процесса.
Сняли, выложили в инсту и… пошло обсуждение.
Good stories приветствуются.
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