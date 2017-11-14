Новое в Коврове

Ковров. Новая книга жалоб и предложений. Пишите нам в direct

Екатерина Кокшарова
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В продвинутом XXI веке уже не должна вызывать недоумение фраза «Свяжитесь с нами в директ». Те, кто больше не может молчать — пишите нам в Instagram. Те, кто хочет просто поболтать — пишите в Instagram. На улицах Коврова вы увидели то, что должны узнать другие? Пишите и присылайте фото в direct. В общем, go общаться?



Instagram – не только удобный способ «лойсать» и выставлять фото, но и средство общения. Для тех, кто не в теме:

1) На главной странице в правом верхнем углу ищем специальный знак — «самолёт».
2) Нажимаем на «Плюсик» и выбираем собеседника, то есть gorodkovrov. И пишем.

Все жалобы, просьбы и предложения. Присылаем фото или видео. В общем, всё то, о чём ковровчане должны знать.



Видео снято буквально пару дней назад. Во время одного рабочего процесса.

Сняли, выложили в инсту и… пошло обсуждение.



Good stories приветствуются.

Больше Коврова! Больше фото и видео!

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