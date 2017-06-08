Новое в Коврове
Ковров, встречай! Экстрим-шоу каскадёров
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С 15 по 18 июня на территории спорткомплекса « Мотодром» состоится необычайное и зрелищное событие, которое просто невозможно пропустить!
Ведущие программы – Сэм Селезнёв и Семён Фролов.
Только САМЫЕ ОПАСНЫЕ ТРЮКИ!!! Шоу на грани человеческих возможностей.
Перед зрителями выступят:
В программе:
Билеты на шоу можно приобрести в кассе ЛД «Ковровец».
НАЧАЛО В 19:00
Экстрим-шоу каскадёров с их уникальной программой не оставит равнодушным никого!
Ведущие программы – Сэм Селезнёв и Семён Фролов.
Только САМЫЕ ОПАСНЫЕ ТРЮКИ!!! Шоу на грани человеческих возможностей.
Перед зрителями выступят:
- трансформер «ОПТИМУС ЛАДА»;
- боевая разведывательно-дозорная машина с огневыми пулемётами;
- квадроциклы и мотоциклы.
В программе:
- бои легковых авто с бигфутом;
- сбивание машин;
- уникальный грузовик, способный ездить на задних колёсах;
- прыжки на высокой скорости в горящие кольца;
- прыжки с трамплина;
- автофристайл и пиротехнические спецэффекты.
Билеты на шоу можно приобрести в кассе ЛД «Ковровец».
В ДНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАССА работает и НА ВХОДЕ В «МОТОДРОМ»!
НАЧАЛО В 19:00
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