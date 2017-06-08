Новое в Коврове

Ковров, встречай! Экстрим-шоу каскадёров

ValyaVilova
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С 15 по 18 июня на территории спорткомплекса « Мотодром» состоится необычайное и зрелищное событие, которое просто невозможно пропустить!

Экстрим-шоу каскадёров с их уникальной программой не оставит равнодушным никого!




Ведущие программы – Сэм Селезнёв и Семён Фролов.



Только САМЫЕ ОПАСНЫЕ ТРЮКИ!!! Шоу на грани человеческих возможностей.

Перед зрителями выступят:
  • трансформер «ОПТИМУС ЛАДА»;
  • боевая разведывательно-дозорная машина с огневыми пулемётами;
  • квадроциклы и мотоциклы.

В программе:
  • бои легковых авто с бигфутом;
  • сбивание машин;
  • уникальный грузовик, способный ездить на задних колёсах;
  • прыжки на высокой скорости в горящие кольца;
  • прыжки с трамплина;
  • автофристайл и пиротехнические спецэффекты.



Билеты на шоу можно приобрести в кассе ЛД «Ковровец».

В ДНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАССА работает и НА ВХОДЕ В «МОТОДРОМ»!


НАЧАЛО В 19:00

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