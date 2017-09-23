Новое в Коврове
Красота от «Victory». Моделинг как искусство и как наука!
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С руководителем агентства Викторией Селеметовой мы всегда были в контакте. Ещё бы, Виктория сыграла очень важную роль в реализации одного из самых масштабных проектов GK – «Городская красавица».
Уже сегодня мы вправе озвучить отличную новость. Виктория поработает с нами и во втором сезоне реалити-проекта.
Наше взаимодействие (в этом нет сомнений) на этот раз выйдет на новый качественный уровень. Ведь теперь помимо студии красоты, визажисты и стилисты которой на протяжении 1 сезона «Городской красавицы» формировали образы наших фотомоделей-участниц, «Victory» — это ещё и школа моделей.
Накануне открытия агентства мы встречались с Викторией, делились планами.
В силу того, что начало осени для GK выдалось жарким – мы одновременно поддерживали несколько информационных проектов, мы не присутствовали лично на открытии «Victory». Но в мыслях и чувствах были рядом.
Отлично понимая, насколько высока нагрузка на руководителя при проведении стартовых презентаций, мы взяли недельную паузу, и встретились с Викторией после того, как она немного отдышалась (да что там говорить, элементарно – выспалась), чтобы конкретизировать общие цели и задачи. А заодно и полюбовались «вживую» на интерьеры её новой творческой площадки.
Разумеется, встречу мы начали с поздравлений. Презентация удалась, об этом свидетельствуют многочисленные лестные отзывы в местной прессе.
GK: Город, вне сомнений, оценил и восхитился новым проектом. А как ты сама оцениваешь проделанную работу?
— На самом деле, работа только начинается. Но последние две недели для меня действительно прошли в бешеном ритме. Первые три дня после открытия агентства главным, если не единственным желанием было – выспаться. Но теперь лимит на «почивание на лаврах» исчерпан – за работу! Что касается личной оценки, то при всём том, что гостей было много, они остались довольны, сформированы первые группы учениц школы моделей (в этом и заключалась главная задача), я делаю анализ, отмечаю для себя как «точки роста», так и «узкие места».
GK: Что хотелось бы довести до идеального уровня?
— Одним из моментов, который неожиданно озадачил, стало, как это ни странно может звучать, дефицит информированности у ковровчан. Дело не в том, что об агентстве не знали. Информации как рекламной, так и некоммерческой было дано предостаточно. Недостатка гостей не было. Более того, на открытие пришли именно те люди, которых я очень хотела и рада была видеть. Представители фэшн-индустрии, активные ковровчане, которые стремятся к определённому качеству жизни, готовы менять её стиль и уровень. Но! При том, что и на GK, и в ряде других СМИ, на интернет-ресурсах было детально и очень подробно рассказано о сути проекта, о его целях и задачах, всё-таки на презентации мне неоднократно приходилось отвечать на вопросы, которые, как мне казалось, совершенно понятны и ясны.
GK: Например?
— Прежде всего, уточняли, правда ли то, что «Victory» — это обучающий проект. Очень многие были поражены тем, что у нас на серьёзном уровне будут преподаваться этикет, психология, история моды, актёрское мастерство. О том, что собой представляет преподавательский состав, можно узнать на сайте агентства. Тем не менее, когда я представляла этих людей, этих профессионалов, ко мне подходили гости презентации и удивлённо уточняли: «Это правда?».
Ну, мы-то в GK ни на минуту не сомневались в Виктории и её проекте! Мы-то изначально знали, что она не станет тратить время на организацию каких-то легковесных тусовок. Нам после первого сезона «Городской красавицы», пожалуй, как никому в этом городе, понятно и очевидно: фэшн и моделинг, это сфера, которая требует знаний, умений, дисциплины и трудолюбия в не меньшей степени, чем любой самый серьёзный бизнес.
А ещё мы убедились в том, что проект «Victory» — это не просто «окно в мир красоты», возможность построить модельную карьеру, но и очень нужная практически каждой современной девушке и женщине школа, пройдя обучение в которой гарантированно получишь уверенность в себе, умение быть обаятельной, грациозной и успешной на любом поприще. Не зря же пошла в народ фраза: «Красота – страшная сила!» В каждой шутке только доля шутки. А всё остальное – чистая правда!
Теперь о совместных планах. На 2 сезоне «Городской красавицы» GK планирует ряд совместных акций с «Victory». Мы посчитали уместным предоставить участницам реалити не только возможность научиться правильно и красиво позировать перед камерой, но и получить базовые знания по моделингу.
Но это уже совсем другая история, которую непременно расскажем отдельно!
Оставайтесь с нами и всё узнаете первыми!
Фото Дмитрия Кулешова и из личного архива Виктории Селеметовой
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