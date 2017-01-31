Квартира за миллион в Доброграде

Сейчас одна из основных задач государства по программе, которую инициировал Владимир Владимирович Путин ─ это обеспечение комфортным и надежным жильем граждан России. Она очень успешно реализуется и на территории Владимирской области, и конечно, Ковровский район не стоит в стороне. Это первая ласточка, первый дом (вДоброграде ─ прим.), но здесь в скором времени вырастут еще дома! Появятся объекты социального, культурного значения, школы и детские сады. Я от всей души желаю, чтобы новоселы жили здесь счастливо, растили детей во благо нашей любимой Родины, — обратился к новосёлам Вячеслав Скороходов.

Дом построен на уникальной территории Доброграда. Недавно здесь прошел форум «Россия ─ спортивная держава! И, по моему мнению, для детей здесь самое хорошее место, что бы жить, развиваться, заниматься спортом и радоваться тем красотам, которые окружают это место. Тепла, добра и уюта новым доброградцам! — отметил Сергей Коробкин.

8 800 200 80 50 или на сайте Доброграда.

Первый возведенный многоквартирный дом в Доброграде построен по заказу администрации Ковровского района.В нем три этажа и 24 квартиры.Торжественное вручение ключей будущим жителям Доброграда состоялась 27 января.Новоселов поздравили руководитель департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской областии глава администрации Ковровского районаСогласно старой традиции, чтобы в дом пришли достаток и благополучие, первой в новое жилье впустили кошку. На главную роль в ритуале был выбран пушистый красавец по кличке Рыжий. Кот быстро освоился в новой обстановке и занял место на теплом подоконнике.На данный момент без владельцев остаются всего две квартиры. Стоимость начинается от миллиона девяноста тысяч рублей, за эти деньги можно приобрести «однушку» площадью более 30квадратных метров.Все квартиры сданы уже с отделкой, а также в них установлены индивидуальные газовые котлы, газовые плиты, входные двери, современная сантехника. В ближайшее время в Доброграде планируется ввод еще нескольких малоэтажных многоквартирных домов от эконом до премиум-класса. Забронировать там жилье можно прямо сейчас.Напомним, уже сейчас в Доброграде можно приобрести несколько видов недвижимости: земельные участки под строительство, дома по индивидуальным или типовым проектам, таунхаусы.Территория огорожена и круглосуточно охраняется. К каждому участку или дому подведены современные подземные экологичные коммуникации по особой технологии «Зеленой улицы»: газ, электричество, вода из собственной артезианской скважины, система водоотведения, а также высокоскоростной интернет и цифровое телевидение.Инженерная сеть оборудована таким образом, чтобы при необходимости проводить любые ремонтные работы с отключениями без полного перекрытия, локально по каждому участку.В новом городе активно развивается инфраструктура. Сейчас там располагаетсяспортивный комплекс «Гранд Арена», многофункциональный конгресс-центр. Также к услугам жителей и гостей города ресторанный комплекс «Гнездо аиста», а скоро свои двери откроют фитнесSPA-центр с бассейном и гостиница. Что касается медицинского обслуживания, то жители Доброграда могут пользоваться услугами суперсовременного Первого клинического медицинского центра. В этом году уже запланировано строительство в городе первой школы и детского сада.Доброград позиционируется как круглогодичный спортивно-оздоровительный курорт.Для жителей и гостей города оборудованы, велосипедные и терренкур-трассы, веревочный парк, поле для мини-гольфа, туристические тропы, площадки с уличными тренажерами, универсальный стадион.Особой популярностью пользуется роллердром и скейт-парк, один из самых крупных и современных в ЦФО.Зимой же здесь прокладывают лыжные трассы, маршруты для снегоходов и саней, строят горки и заливают каток.Поклонников рыбалки весь год ждут водоемы для любительской и спортивной ловли. В городе регулярно проводят спортивные соревнования и праздники.Как стать жителем Доброграда можно узнать поПубликуется на правах рекламы