Made in Kovrov. Смерть, кровь и жертвы

В нашем арсенале много таких короткометражек. «Pay me for revenge» — визитка нашего творчества. Мне нравится идея снять полный метр в этом направлении. Остается только созвать «совет» и оговорить детали с моими коллегами.

Желаем крутых идей и ждём премьеры!

Этот трейлер бросился в глаза в одном из ковровских пабликов. Буквально за два дня — более 900 просмотров.Мы связались с автороми вот, что выяснили:— Сняли под впечатлением от фильмов Тарантино. Съёмки ролика прошли близ поселка Крутово, недалеко от Вязников. Привлекло нас именно интересный ландшафт: крутые высокие холмы. Участники видео — мои хорошие друзья по медицинскому колледжу. Кино сплотило нас настолько, что мы не можем «отлипнуть» от него даже спустя годы окончания колледжа. Там-то и началась наша страсть киношная.— Меня слишком долго привлекал Дикий Запад. Немаловажную роль сыграло творчество Квентина Тарантино. В одном из интервью он сказал, что снимет всего десять фильмов. Это касалось тех фильмов, где он будет единственным режиссером. Таких фильмов, если не ошибаюсь, он снял восемь. Мы с моими друзьями — коллегами спросили себя: «И это всё? Всё закончится? Не может быть… Что люди будут смотреть после?». И занялись этим вопросом серьёзно!В команде «Alex-Club cinema» четыре человека: Константин Николаев, Сергей Копытов, Алексей Пугин и Валерий Катков.— Четыре главных «всадника». Я — выполняю роль сценариста и режиссёра, а в последнем фильме ещё и голос из-за кадра. Сергей Копытов — главный редактор видео, Константин Николаев — главный оператор, а Алексей Пугин отвечает за пост — продакшн и посильную рекламу.Съёмки полнометражки у команды пока ещё в планах. Пока нацелены снимать новый фильм, который будет намного ближе к полному метру. До этого будет короткометражка на 20-30 минут. Планируется, что она выйдет в свет ближе к осени. Про суть и сюжет Валерий не рассказывает:— Сюрприз! Ладно, «нечаянно» оговорюсь! Действия фильмов будут происходить либо в 70 годах, либо это будет ближе к фентези.