Новое в Коврове
Мастера сурового шика. «Брит&Брут» - первый барбершоп в Коврове!
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В выходные открытие барбершопа «Брит&Брут». Надо бы сходить, посмотреть, — глубокомысленно изрёк наш директор Кирилл Мольков.
Барбер – что? Какой ещё шоп? Чтобы не выглядеть лохом, надо погуглить.
О! Да, это же старая добрая мужская парикмахерская! Неужели, дожили?! Наконец-то, кто-то решил привести в порядок ковровских брутальных парней.
Никто и ничего не имеет против имиджа а ля Шнур. Но, мальчики, правда, поговорку про то, что мужчине достаточно выглядеть чуть симпатичнее обезьяны, не стоит понимать буквально.
Группа креативных современных парикмахеров и стилистов решила открыть первый в Коврове специализированный салон для мужчин – барбершоп «Брит&Брут». В названии заложен слоган проекта: мужчина должен быть брутален и побрит.
О том, кто такие барберы, на открытии рассказала одна из совладельцев салона Оксана Осипова:
Совладелец «Брит&Брут» Татьяна Дмитриева (она ещё и барбер), дополняет:
Понятие «барбер» вошло в обиход в России относительно недавно, хотя слово это вовсе не новое. Барберами называют мужских мастеров стрижки и причёски в Европе. А термин «барбершоп» в значении «мужская парикмахерская» ввели в середине прошлого века в Великобритании и США.
Изначально это были салоны для мужчин знатного происхождения, которым не комильфо было появиться на публике с неопрятной прической и неаккуратными бородой и усами. И, кстати, манипуляции с усами и бородой считались процедурами гораздо более ответственными, чем стрижка головы. Ведь отсутствие причёски можно скрыть под головным убором, а вот неопрятные усы увидят все.
В России барбершопы начали появляться относительно недавно. Первые возникли в столицах и мегаполисах около десяти лет назад, несколько лет ушло на «вживание» в страну, и вот – «салоны для джентльменов» начали открываться и в таких городах как Ковров.
Чтобы стать барбером, недостаточно выучить наизусть стильные мужские стрижки волос и бороды. Как правило, барбер сам представляет собой своеобразную икону стиля. Это брутальные мужчины, которые не стесняются носить длинные прически, зачастую носят длинные и пышные бороды и усы. Нередко их руки и тело покрывают татуировки, а стиль одежды является очень свободным. Глядя на такого специалиста, клиент сразу понимает, что попал в истинно мужской клуб, в котором из него сделают «своего».
На открытие барбершопа «Брит&Брут» Оксана Осипова и Татьяна Дмитриева пригласили одного из ведущих российских гуру в профессии барбера – основателя школы искусства барберинга Владимира Викторовича Валеева.
Он родом из Ульяновска, владелец барбершопа. Маэстро стрижки был совсем не заносчив, держался просто и даже любезно согласился пообщаться с GK:
— Основной специализацией большинства современных барбершопов является не столько создание мужских стрижек, сколько уход за растительностью на лице. Постричь волосы при желании можно и в обычной парикмахерской, однако красивой бородой природа наградила далеко не каждого мужчину. В результате клиентами барберов становятся те, кому нужно периодически подстригать или брить бороду и усы, делать их окантовку и придавать им уникальный стиль.
GK: Для того, чтобы женщине сформировать образ, «сделать лицо» и причёску, требуется не менее двух часов. А сколько Вы работаете с клиентами-мужчинами?
-Ну, тут всё гораздо быстрее. Ведь мы же брутальны! 40 минут – оптимальное время. Ровно столько, чтобы забежать в барбершоп в обеденный перерыв и привести себя в порядок. Сейчас на примере одного из гостей презентации я это покажу!
Моделью для Владимира Викторовича стал известный в богемной тусовке города актёр и шоумен Андрей Святсков.
Вот уж кого не заподозришь в неухоженности!
И тем не менее, Андрей явно оробел, когда барбер оценивающе начал «пристреливаться» к его шевелюре.
Хитрый прищур мастера. Владимир Валеев уже знает, каким будет обновлённый Андрей. Но вначале – мыться. Этим займётся барбер-женщина.
Дорогие мужчины! Скажите откровенно, часто ли в обыденной жизни нежные женские руки моют ваши хаеры?
Вы только посмотрите на выражение его глаз и – тысяча чертей! – не говорите, что вам наплевать.
Меж тем, к зеркалу пригласили второго гостя. С юношей работала барбер Татьяна Дмитриева.
Ещё один барбер «Брит&Брут», Мария Левкова, отвечала на вопросы гостей презентации. Помогал ей в этом ведущий Сергей Нестеров.
Сергей, кстати, как человек, знающий толк в правильном мужском имидже, рассчитывает на то, чтобы стать постоянным клиентом барбершопа.
Стильный мужчина прекрасен с головы до ног. Имидж Сергея Нестерова тому лучшее подтверждение!
Сергей как истинный профессионал в деле создания праздничного настроения, на протяжении всего мероприятия поддерживал градус воодушевления на должном уровне. Заскучать не давал, забрасывая гостей вопросами об истории парикмахерского искусства вообще, и об уходе за мужской растительностью на голове, в частности.
И вопросы-то, в сущности, элементарные. К примеру, на сколько метров вырастет борода, если не стричь её всю жизнь? Гости начали прикидывать, многие полезли в интернет.
Кстати, зачекиниться в «Брит&Брут» проще простого. Пароль от WI-FI… Впрочем, придёте туда, спросите у барберов.
Пока Андрей Святсков был в нежных руках женщин-барберов, мы продолжили общение с Владимиром Валеевым. Не будем лукавить, кое-что о нём узнали предварительно – нагуглили. Ведь это личность легендарная. В родном Ульяновске его знает каждый второй. Известность ему принесла не только профессия мужского мастера (или – барбера), но и увлечение… боевыми искусствами.
В многочисленных интервью он называет себя стилистом и тренером одновременно.
— Моя мама – парикмахер, — говорил Владимир Валеев. — Когда мне было 15 лет, она сказала: «Я должна подарить тебе профессию, а что с ней делать, ты решишь сам». И научила меня стричь. Сначала я стриг ребят со двора бесплатно, потом как-то раз ко мне пришел стричься взрослый авторитетный мужчина. После стрижки он встал и, молча, вышел. Потом вернулся и дал мне деньги со словами: «За такую работу надо платить». Так и получилось, что с 16 лет я работаю парикмахером. Боевыми искусствами занимаюсь еще дольше — с десяти лет. Сначала обучался рукопашному бою, потом карате. Кумирами детства были Брюс Ли и Чак Норрис.
По словам Владимира Валеева, у парикмахеров и бойцов-рукопашников есть общее – и то, и другое называется искусством. Барбер был откровенен и с лёгкостью отвечал даже на вопросы, связанные с сексуальной ориентацией. Ведь это же общее место – если мужчина тратит на уход за собой «необоснованно много» времени, значит он… особенный.
— Только ленивый журналист не спросил у меня про ориентацию. Более бредового мифа в жизни не встречал! Ну, скажите, почему нормальный мужик непременно должен напоминать обезьяну? В конце концов, мужчина, который не забывает о том, что надо иметь приличный внешний вид, заботится о том, как он будет выглядеть рядом со своей прекрасной дамой. Запущенная внешность, на мой взгляд, это проявление неуважения к окружающим, прежде всего – к женщинам.
Наше общение пришлось прервать – модель ожидала мастера у зеркала.
Гости с увлечением смотрели, как работают барберы. Это было совсем не похоже на обычную стрижку, скорее – на какое-то спортивное зрелище.
Меж тем, свободная минута выпала у Оксаны Осиповой. Она, в отличие от подруг-партнёров, менеджер в чистом виде. Проект «Брит&Брут» для неё это бизнес, организацией которого она занимается.
— Это совместный проект, мой и Татьяны Дмитриевой. На сегодня у нас два квалифицированных барбера – сама Татьяна и Мария Левкова. Обе прошли обучение у Владимира Валеева в Ульяновске. До этого девушки работали в качестве мастеров-универсалов, и вот — чисто мужской проект.
Подготовка к открытию потребовала не только колоссального напряжения и моральных сил, но и приличных финансовых инвестиций. По мнению Оксаны, ковровские мужчины достойны самого лучшего. Это касается как средств по уходу, так и оборудования барбершопа. Вы только посмотрите на это кресло!
Его стоимость – несколько десятков тысяч рублей. Мальчики, это же настоящий трон для вас, принцев!
GK:. Как оцениваете клиентский потенциал? Какого возраста клиентов ждёте?
— Мы ждем клиентов от мала до велика. Ведь мы не только хорошо бреем, мы хорошо стрижем и классику и креатив. Но основные «возрастные ворота» — от 16 до 45 лет.
GK: С какого возраста мужчине надо начинать следить за своей внешностью?
— С самого маленького возраста надо приучать к культуре красоты и стиля.
GK: Ухаживать за собой — это не развивает в мужчине эгоизм? А как же забота о женщинах?
— Если мужчина следит за своей внешностью — он соответственно становится уверенней в себе, своих силах и возможностях. Такие мужчины больше нравятся женщинам. Думаю, что немного эгоизма красивому ухоженному мужчине не навредит. Только чуть-чуть!!!
Пока шла работа с мужчинами-моделями, Сергей Нестеров успел подвести итоги викторины на знание истории мужского парикмахерского искусства, а ещё — провести розыгрыш лотереи. И те, кто не смог оперативно вспомнить ответы на каверзные вопросы, получили возможность поймать удачу за хвост (или за бороду?).
Среди счастливчиков, которые вытянули выигрышный билетик на лотерее, наш несравненный автор, ведуший рубрики «Мнение города» Антон Анохин!
О! Смотрите в ближайшее время Антона версии 2.0. Каким он войдёт в кадр после посещения барбершопа?
А вот и обновлённые гости барбершопа! Они прекрасны.
По всему видно, что барберы «Брит&Брут» отныне станут для этих юношей самыми близкими людьми!
…Клиенты барбершопов утверждают, что приходят туда снова и снова далеко не только из-за необходимости выглядеть опрятно и стильно.
Ухоженная борода – это подлинная привилегия, сравнимая с истинно мужскими занятиями: вождением скоростного автомобиля, сексом со знойной красоткой, хард-тренингом мышц и проч. В общем, после посещения барбершопа клиент выходит с неповторимым чувством собственного достоинства.
Хотите испытать это чувство? Тогда вам на проспект Ленина, 61.
Можно позвонить: +7 (910) 671-16-86
Можно найти «Брит&Брут» в ВК.
Фотограф Александр Илларионов
Публикуется на правах рекламы
Барбер – что? Какой ещё шоп? Чтобы не выглядеть лохом, надо погуглить.
О! Да, это же старая добрая мужская парикмахерская! Неужели, дожили?! Наконец-то, кто-то решил привести в порядок ковровских брутальных парней.
Никто и ничего не имеет против имиджа а ля Шнур. Но, мальчики, правда, поговорку про то, что мужчине достаточно выглядеть чуть симпатичнее обезьяны, не стоит понимать буквально.
Группа креативных современных парикмахеров и стилистов решила открыть первый в Коврове специализированный салон для мужчин – барбершоп «Брит&Брут». В названии заложен слоган проекта: мужчина должен быть брутален и побрит.
О том, кто такие барберы, на открытии рассказала одна из совладельцев салона Оксана Осипова:
Барбер – это человек, которому современный мужчина смело может доверить свой образ: стрижку, оформление усов, бороды или побаловать себя королевским бритьем. Барбер поможет выбрать уход и стайлинг для волос, порекомендует подходящую к типу внешности укладку и идеальную бороду.
Совладелец «Брит&Брут» Татьяна Дмитриева (она ещё и барбер), дополняет:
До недавнего времени мастера по мужским стрижкам принимали в обычных салонах красоты, и как правило, были мастерами-универсалами, а значит, не в полной мере были погружены в работу с тонкостями оформления бакенбард и усов. Но недавно из Европы к нам пришла новая мода на мужские салоны красоты.
Понятие «барбер» вошло в обиход в России относительно недавно, хотя слово это вовсе не новое. Барберами называют мужских мастеров стрижки и причёски в Европе. А термин «барбершоп» в значении «мужская парикмахерская» ввели в середине прошлого века в Великобритании и США.
Изначально это были салоны для мужчин знатного происхождения, которым не комильфо было появиться на публике с неопрятной прической и неаккуратными бородой и усами. И, кстати, манипуляции с усами и бородой считались процедурами гораздо более ответственными, чем стрижка головы. Ведь отсутствие причёски можно скрыть под головным убором, а вот неопрятные усы увидят все.
В России барбершопы начали появляться относительно недавно. Первые возникли в столицах и мегаполисах около десяти лет назад, несколько лет ушло на «вживание» в страну, и вот – «салоны для джентльменов» начали открываться и в таких городах как Ковров.
Чтобы стать барбером, недостаточно выучить наизусть стильные мужские стрижки волос и бороды. Как правило, барбер сам представляет собой своеобразную икону стиля. Это брутальные мужчины, которые не стесняются носить длинные прически, зачастую носят длинные и пышные бороды и усы. Нередко их руки и тело покрывают татуировки, а стиль одежды является очень свободным. Глядя на такого специалиста, клиент сразу понимает, что попал в истинно мужской клуб, в котором из него сделают «своего».
На открытие барбершопа «Брит&Брут» Оксана Осипова и Татьяна Дмитриева пригласили одного из ведущих российских гуру в профессии барбера – основателя школы искусства барберинга Владимира Викторовича Валеева.
Он родом из Ульяновска, владелец барбершопа. Маэстро стрижки был совсем не заносчив, держался просто и даже любезно согласился пообщаться с GK:
— Основной специализацией большинства современных барбершопов является не столько создание мужских стрижек, сколько уход за растительностью на лице. Постричь волосы при желании можно и в обычной парикмахерской, однако красивой бородой природа наградила далеко не каждого мужчину. В результате клиентами барберов становятся те, кому нужно периодически подстригать или брить бороду и усы, делать их окантовку и придавать им уникальный стиль.
GK: Для того, чтобы женщине сформировать образ, «сделать лицо» и причёску, требуется не менее двух часов. А сколько Вы работаете с клиентами-мужчинами?
-Ну, тут всё гораздо быстрее. Ведь мы же брутальны! 40 минут – оптимальное время. Ровно столько, чтобы забежать в барбершоп в обеденный перерыв и привести себя в порядок. Сейчас на примере одного из гостей презентации я это покажу!
Моделью для Владимира Викторовича стал известный в богемной тусовке города актёр и шоумен Андрей Святсков.
Вот уж кого не заподозришь в неухоженности!
И тем не менее, Андрей явно оробел, когда барбер оценивающе начал «пристреливаться» к его шевелюре.
Хитрый прищур мастера. Владимир Валеев уже знает, каким будет обновлённый Андрей. Но вначале – мыться. Этим займётся барбер-женщина.
Дорогие мужчины! Скажите откровенно, часто ли в обыденной жизни нежные женские руки моют ваши хаеры?
Вы только посмотрите на выражение его глаз и – тысяча чертей! – не говорите, что вам наплевать.
Меж тем, к зеркалу пригласили второго гостя. С юношей работала барбер Татьяна Дмитриева.
Ещё один барбер «Брит&Брут», Мария Левкова, отвечала на вопросы гостей презентации. Помогал ей в этом ведущий Сергей Нестеров.
Сергей, кстати, как человек, знающий толк в правильном мужском имидже, рассчитывает на то, чтобы стать постоянным клиентом барбершопа.
Я ведущий, который на сегодня работает во Владимире и Москве, но никогда не забываю о своей малой родине – Коврове. И, конечно же, мне вдвойне приятно, что именно здесь стартуют такие замечательные проекты как барбершоп!
Стильный мужчина прекрасен с головы до ног. Имидж Сергея Нестерова тому лучшее подтверждение!
Сергей как истинный профессионал в деле создания праздничного настроения, на протяжении всего мероприятия поддерживал градус воодушевления на должном уровне. Заскучать не давал, забрасывая гостей вопросами об истории парикмахерского искусства вообще, и об уходе за мужской растительностью на голове, в частности.
И вопросы-то, в сущности, элементарные. К примеру, на сколько метров вырастет борода, если не стричь её всю жизнь? Гости начали прикидывать, многие полезли в интернет.
Кстати, зачекиниться в «Брит&Брут» проще простого. Пароль от WI-FI… Впрочем, придёте туда, спросите у барберов.
Пока Андрей Святсков был в нежных руках женщин-барберов, мы продолжили общение с Владимиром Валеевым. Не будем лукавить, кое-что о нём узнали предварительно – нагуглили. Ведь это личность легендарная. В родном Ульяновске его знает каждый второй. Известность ему принесла не только профессия мужского мастера (или – барбера), но и увлечение… боевыми искусствами.
В многочисленных интервью он называет себя стилистом и тренером одновременно.
— Моя мама – парикмахер, — говорил Владимир Валеев. — Когда мне было 15 лет, она сказала: «Я должна подарить тебе профессию, а что с ней делать, ты решишь сам». И научила меня стричь. Сначала я стриг ребят со двора бесплатно, потом как-то раз ко мне пришел стричься взрослый авторитетный мужчина. После стрижки он встал и, молча, вышел. Потом вернулся и дал мне деньги со словами: «За такую работу надо платить». Так и получилось, что с 16 лет я работаю парикмахером. Боевыми искусствами занимаюсь еще дольше — с десяти лет. Сначала обучался рукопашному бою, потом карате. Кумирами детства были Брюс Ли и Чак Норрис.
По словам Владимира Валеева, у парикмахеров и бойцов-рукопашников есть общее – и то, и другое называется искусством. Барбер был откровенен и с лёгкостью отвечал даже на вопросы, связанные с сексуальной ориентацией. Ведь это же общее место – если мужчина тратит на уход за собой «необоснованно много» времени, значит он… особенный.
— Только ленивый журналист не спросил у меня про ориентацию. Более бредового мифа в жизни не встречал! Ну, скажите, почему нормальный мужик непременно должен напоминать обезьяну? В конце концов, мужчина, который не забывает о том, что надо иметь приличный внешний вид, заботится о том, как он будет выглядеть рядом со своей прекрасной дамой. Запущенная внешность, на мой взгляд, это проявление неуважения к окружающим, прежде всего – к женщинам.
Наше общение пришлось прервать – модель ожидала мастера у зеркала.
Гости с увлечением смотрели, как работают барберы. Это было совсем не похоже на обычную стрижку, скорее – на какое-то спортивное зрелище.
Меж тем, свободная минута выпала у Оксаны Осиповой. Она, в отличие от подруг-партнёров, менеджер в чистом виде. Проект «Брит&Брут» для неё это бизнес, организацией которого она занимается.
— Это совместный проект, мой и Татьяны Дмитриевой. На сегодня у нас два квалифицированных барбера – сама Татьяна и Мария Левкова. Обе прошли обучение у Владимира Валеева в Ульяновске. До этого девушки работали в качестве мастеров-универсалов, и вот — чисто мужской проект.
Подготовка к открытию потребовала не только колоссального напряжения и моральных сил, но и приличных финансовых инвестиций. По мнению Оксаны, ковровские мужчины достойны самого лучшего. Это касается как средств по уходу, так и оборудования барбершопа. Вы только посмотрите на это кресло!
Его стоимость – несколько десятков тысяч рублей. Мальчики, это же настоящий трон для вас, принцев!
GK:. Как оцениваете клиентский потенциал? Какого возраста клиентов ждёте?
— Мы ждем клиентов от мала до велика. Ведь мы не только хорошо бреем, мы хорошо стрижем и классику и креатив. Но основные «возрастные ворота» — от 16 до 45 лет.
GK: С какого возраста мужчине надо начинать следить за своей внешностью?
— С самого маленького возраста надо приучать к культуре красоты и стиля.
GK: Ухаживать за собой — это не развивает в мужчине эгоизм? А как же забота о женщинах?
— Если мужчина следит за своей внешностью — он соответственно становится уверенней в себе, своих силах и возможностях. Такие мужчины больше нравятся женщинам. Думаю, что немного эгоизма красивому ухоженному мужчине не навредит. Только чуть-чуть!!!
Пока шла работа с мужчинами-моделями, Сергей Нестеров успел подвести итоги викторины на знание истории мужского парикмахерского искусства, а ещё — провести розыгрыш лотереи. И те, кто не смог оперативно вспомнить ответы на каверзные вопросы, получили возможность поймать удачу за хвост (или за бороду?).
Среди счастливчиков, которые вытянули выигрышный билетик на лотерее, наш несравненный автор, ведуший рубрики «Мнение города» Антон Анохин!
О! Смотрите в ближайшее время Антона версии 2.0. Каким он войдёт в кадр после посещения барбершопа?
А вот и обновлённые гости барбершопа! Они прекрасны.
По всему видно, что барберы «Брит&Брут» отныне станут для этих юношей самыми близкими людьми!
…Клиенты барбершопов утверждают, что приходят туда снова и снова далеко не только из-за необходимости выглядеть опрятно и стильно.
Ухоженная борода – это подлинная привилегия, сравнимая с истинно мужскими занятиями: вождением скоростного автомобиля, сексом со знойной красоткой, хард-тренингом мышц и проч. В общем, после посещения барбершопа клиент выходит с неповторимым чувством собственного достоинства.
Хотите испытать это чувство? Тогда вам на проспект Ленина, 61.
Можно позвонить: +7 (910) 671-16-86
Можно найти «Брит&Брут» в ВК.
Попробуйте, мальчики! Мы все в вас верим!
Фотограф Александр Илларионов
Публикуется на правах рекламы
4 комментария
Почему у всех прически одинаковые? Хоть ребенок, хоть мужик, хоть парень с бородой, хоть богемный актер и шоумен СвяТ))))
Видимо хорошая фраза в статье ---->>>
Барбер поможет выбрать уход и стайлинг для волос, порекомендует подходящую к типу внешности укладку << — не имеет ничего общего с реальностью.
Делают качественно, модно, стильно, но одинаково)