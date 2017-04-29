Никас Сафронов: «Скоро прилечу в Ковров!» Пока прислал картины

Приветствую всех на открытии моей выставки! Спасибо за поддержку, спасибо за хорошее отношение к искусству! Сожалею, что не смог приехать, но, надеюсь, на неделе прилечу, и вместе мы будем «дооткрывать» эту выставку. Я мечтаю приехать в Ковров – это знаковый город, я о нём очень много слышал. До встречи!

зазеркалье

Историю делают личности и красивые женские ноги.© Николай Сафронов

По музею и по городу ходят упорные слухи: «Никас собирается приехать лично!». Проверка слуха, показала, что гламурный художник ещё в раздумьях.Тем не менее, отвечает на звонки. Никас Сафронов по мобильному:Напомним, выставка открылась 21 апреля. Будет работать до 12 июня. Какую именно неделю (для прилёта) имел в виду живописец, неясно, но время есть. Подождём. Картины осмотрим. Их 80.В творческом арсенале целая палитра стилей и направлений — классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизма, полотна в авторской многослойной технике Dream Vision.Итак, начнём наше путешествие вмире картин. Уже на входе нас встречает пронзительный взгляд… Это автопортрет Никаса. Поднимаемся выше, а портрет-то сделан из монет.Это единственная работа на выставке в такой технике. Перед осмотром экспозиции стоит ознакомиться с краткой биографией автора. Лучше понимаешь авторский замысел.Никас Сафронов родился в 1956 году в Ульяновске. Ещё в школе он увлёкся рисованием. Усердно разрабатывал собственный романтический стиль, воплощая все свои мечты о путешествиях и приключениях. После обучения в институте Литовской ССР на факультете дизайна поехал штурмовать Москву. Здесь он окончил Суриковский институт остался в столице. Никас Сафронов стал известен на весь мир как сюрреалист, портретист и экспериментатор. Написал множество портретов общественных и политических деятелей, звёзд шоу-бизнеса.Под картины Никаса выделено три зала плюс коридор. Проходишь в зал, а тебе на пути попадаются то Познер, то Денис Мацуев или, вот например, Ален Делон красуется. Работы выполнены в основном маслом, но и сангина встречается. Это такой материал в виде палочек. Цвет получается от коричневого до красного.То вглядываюсь в картины и словно представляется взмах кисти. Появляются первые краски, очертания…Селфи с мастером? Почему нет?Художник явно бывал на земле Владимирской. Во всяком случае, с птичьего полёта её осмотрел. Может, правда, прилетит, а не приедет?Общение через картины.Никас любит путешествовать. Поэтому часть картин именно об этом — «Тихий вечер в Венеции», «Воспоминания о Париже», «Лето в Европе», «Повторяющийся сон о музее города Ульяновска»…А ещё Москва, Петербург, Париж, Лондон, Нью-Йорк. Никас не стремится уехать в глухую деревню с интересными нотками природы. Он привык жить в гуще событий: смотреть на Биг-Бен, Эйфелеву башню, Кремль.Про свой дом, где живёт и создаёт произведения искусства говорит так: «с одной стороны, вид на Кремль или на окна кабинета Путина, кому как нравится. С другой — на кабинет Лужкова, с третьей — на МИД.»Сафронов — успешный портретист. Галерея художника пополняется с каждым разом. Портрет Дэвида Боуи, Кевина Костнера, Майи Плисецкой, Моники Белуччи, Чулпан Хаматовой, Джоди Фостер, Лукашенко, Пугачёвой… Герои его полотен — это или готичные замки, или светские лица в антуражах и одежде минувших эпох. Картины раскупают по всему миру — в среднем 50 тысяч (!).Художник в поисках себя!!! После долгих исследований, Никас создал собственное направление — «Dream Vision». По задумкам, здесь нужно использовать не только воображение и интуицию, но и подсознание. «Dream Vision» — буквально «видения». Вот так «буквально» видит Сафронов картину «Лето в стиле дрим-вижн» и «Лето в Европе».Третий зал — необычные картины. Настоящий фурри-арт. В прямом значении, человеческое тело с головами животных. Как-то так… Здесь и новый образ друга Ломоносова, Шекспира. Или вот, например, картины — портрет «Придворная дама в со страусиным трофейным пером», «Отдыхающие во время сиесты».