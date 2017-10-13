Новое в Коврове
Новые деньги. Как они выглядят?
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На этот раз это будут деньги будущего. На купюрах есть QR-код. Как утверждает Центробанк, с такой новинкой деньги служить будут дольше, чем привычные бумажные. И особенно чувствителен рельеф. Специально для людей с ослабленным зрением.
Основной цвет номинала 200 рублей — зелёный. На купюре изображен Крым (Памятник затопленным кораблям) на одной стороне, на оборотной — Херсонес Таврический из Севастополя.
Основной цвет номинала 2000 рублей — синий. На лицевой стороне — остров Русский с его мостом во Владивостоке, на оборотной — космодром «Восточный» из Амурской области.
Изображения на купюрах были выбраны в прошлом году на конкурсе. Итоги были подведены практически год назад.
Не многие оценили новинку и обратили внимание на дизайн. Якобы, новые 200 и 2000 рублей по дизайну похожи на евро. Вопросы возникли и по поводу шрифта.
Как сообщается на Lenta.ru, особенно новые купюры не понравились бывшему художнику Гознака Юрию Ковердяеву. И там же приводится цитата:
Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран
200 и 2000 рублей в обращение будут вводиться поэтапно. Первые, кто увидят новые деньги — это жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока.
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