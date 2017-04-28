Новый проект в Коврове. Маленькие и миленькие!

без дивана

Сейчас в моде эклектика и народные традиции. Без народных традиций — нет современной моды. Мы больше внимания уделяем историческим костюмам. Хотим знать больше истории и традиции разных стран. Я очень люблю шить. И на себя, и на своих кукол. Представляете, по платьям тех времён можно определить её возраст, сколько детей и замужем ли. По одному платью и чуть ли не всю биографию.

«Лучше всех!» & «Лучики». Больше проектов! Больше талантов!

Видели нашумевшую передачу «Лучше всех!» с Максимом Галкиным? Похожее решили сделать и у нас. Только называется «Лучики». И ведущая — женщина. А так, та же скамейкаталантов, дипломы «лучших» и талантливые дети.Участники — дети в возрасти от пяти до 12 лет. На сцене — шоу! Дети поют, танцуют, играют на инструментах, потрясающе рассказывают сказки и показывают акробатические номера. Зачастую, именно родители замечают талант ребёнка. Пробуют, ищут, один кружок сменяется на другой: то футбол, то скрипка… А дальше дело за малым — развивать увлечение и мотивировать.В зрительном зале не так-то много народа, заняли буквально несколько рядов. В основном, родители и дети. То ли неподходящее время проведения — 11:00, то ли недостаточная информационная поддержка. Но всё же, это первый опыт! Надеемся, проект будет жить и развиваться!Детский фестиваль, но всё по-взрослому. Дети старались. Схема выступления примерно такая: на скамье талантов обсудил с ведущей о своей творческой деятельности, показал всё, на что способен, получил диплом.Выступления начались с новой детской театральной студии. У нее пока нет названия. Играли отрывок из сказки «Алиса в стране чудес». Режиссёр-постановщик. Пластика и жесты, театр без слов… и эти белые перчатки, светящиеся в темноте, по-настоящему завораживает.Следующая участница —. У неё столько талантов: она поёт, занимается в коллективе бальных танцев, в школе телевидения, рисует, участвует в театральных постановках, учит английский язык, играет в шахматы, посещает бассейн, в музыкальной школе учится сразу на двух отделениях: фортепиано и вокал. Выступала с музыкальной композицией «Королевство кошек».Ещё одна участница —очень хочет щенка, а вот мама ей подарила лишь смешного хомяка. Это Катя так в своей песне поёт, даже на сцену вышла с игрушкой — хомяком. Родители, а песня-то с намёком!— 11 лет. Он занимается в хореографическом ансамбле «Вернисаж». Тимофей — обладатель более 100 дипломов, 51 медалей, 6 сертификатов… Опытный участник. Выступал с танцем «Горошина скоморошина». На «Youtube» мы нашли этот танец в исполнении Тимофея.Зажигательная хореография сменяется на настоящую классику. На сцене коллектив из 8 школы — театр мод «Модерн». Представили коллекцию 17 века, Испания. Костюмы шьют сами. Не каждый взрослый так сможет. Ребята в 7 классе и уже создают коллекцию одежды. Интересно?Вот и нам стало интересно. А что сейчас вообще в тренде? После выступления списались с одной из участниц театра— На одно платье уходит не меньше двух недель, но перед этим месяц приходится искать материал. Мы стараемся не точь-в-точь сшить платье как на картинке, а немного изменяем фасон.Тем временем в зале — КВНщик и «звёздный ребёнок». За всеми следит, снимает на телефон и, наверняка продумывает себе номер на следующий год…Серьёзный парень. Саксофонист —. Репетирует три раза в неделю плюс ещё и дома. Говорит, что рекомендуется заниматься больше и перед игрой надо размяться — сжимание, разжимание пальцев.Девочка «Хочу всё знать» —. Катается на лыжах, роликах, велосипеде, а ещё великолепно рассказывает сказки и гнётся как каучук. Вот, такая вот разносторонняя девочка. На фестивале «Лучики» прочитала сказку «У страха глаза велики» и показала талант акробатического номера.«Рок-н-ролл для принцессы». Так называется следующий номер. Мирославе — 7 лет, с пяти занимается в хореографической школе «Вернисаж». Чёткие плавные движения, осанка и улыбка. Всё, как и учил педагог. Неплохие результаты!