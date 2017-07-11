Новое в Коврове
Ну, ты залетай, если что. Аэродром в Доброграде
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В окрестностях Коврова, да чего уж там, все же знают — в Доброграде, в прошлую субботу открывали аэродром. Но если быть топографически точными, то аэродром этот находится в Великово.
В паблике Доброграда об этом написали так:
Событие, на наш взгляд, довольно заметное, оно заслуживает не только места ленте, но и топика.
Подробности мы узнали от нашего друга Дениса Швецова, который был приглашён в качестве ведущего мероприятия.
По его словам, несмотря на не самую ясную и летнюю погоду на аэродроме собралось несколько человек, чтобы увидеть зрелище. Были там и работники компании «Аскона» (чьим проектом и является Доброград), и просто ковровчане и жители Ковровского района, которым стало любопытно посмотреть, что же там происходит в Великово.
GK: Денис, что за человек в форме пилота на фото перерезает символическую ленточку?
— Человека в форме пилота зовут Максим. Он не просто пилот, а директор аэродрома.
GK: Что, по твоему мнению, можно было бы назвать гвоздём программы? И, кстати, как долго программа продолжалась?
— Это было достаточно длительное мероприятие. Начали в 13 часов, а закончилось всё, пожалуй в половине пятого. Но я бы не называл шоу затянувшимся, программа была насыщенной. Конечно, самым зрелищным были гонки «мерседеса» и вертолёта. Ещё впечатление произвели выступления авиамоделистов.
GK: А бесплатное катание на летательных аппаратах было?
— Не могу сказать, платно было или на коммерческой основе, но на вертолётах люди катались. Просто, у меня были немного другие задачи на мероприятии. Могу точно сказать то, что было официально объявлено. Аэродром будет внесён в соответствующий реестр, будет обозначен на всех картах. Насколько я понял, воздушное сообщение предусмотрено не только по внутренним рейсам, но и со странами СНГ.
Нам остаётся поздравить самих себя с новым видом транспортного сообщения. Скажем больше, доброградский аэродром скоро станет не единственным в области. Вы спросите, где ещё?
В паблике Доброграда об этом написали так:
Множество гостей испытали непередаваемые эмоции от полетов и тест-драйва шикарных автомобилей Mercedes-Benz. Более сотни человек сделали удивительные снимки в кабине вертолета и стали свидетелями аэрошоу. Такое может быть только в Доброграде.
Событие, на наш взгляд, довольно заметное, оно заслуживает не только места ленте, но и топика.
Подробности мы узнали от нашего друга Дениса Швецова, который был приглашён в качестве ведущего мероприятия.
По его словам, несмотря на не самую ясную и летнюю погоду на аэродроме собралось несколько человек, чтобы увидеть зрелище. Были там и работники компании «Аскона» (чьим проектом и является Доброград), и просто ковровчане и жители Ковровского района, которым стало любопытно посмотреть, что же там происходит в Великово.
GK: Денис, что за человек в форме пилота на фото перерезает символическую ленточку?
— Человека в форме пилота зовут Максим. Он не просто пилот, а директор аэродрома.
GK: Что, по твоему мнению, можно было бы назвать гвоздём программы? И, кстати, как долго программа продолжалась?
— Это было достаточно длительное мероприятие. Начали в 13 часов, а закончилось всё, пожалуй в половине пятого. Но я бы не называл шоу затянувшимся, программа была насыщенной. Конечно, самым зрелищным были гонки «мерседеса» и вертолёта. Ещё впечатление произвели выступления авиамоделистов.
GK: А бесплатное катание на летательных аппаратах было?
— Не могу сказать, платно было или на коммерческой основе, но на вертолётах люди катались. Просто, у меня были немного другие задачи на мероприятии. Могу точно сказать то, что было официально объявлено. Аэродром будет внесён в соответствующий реестр, будет обозначен на всех картах. Насколько я понял, воздушное сообщение предусмотрено не только по внутренним рейсам, но и со странами СНГ.
Нам остаётся поздравить самих себя с новым видом транспортного сообщения. Скажем больше, доброградский аэродром скоро станет не единственным в области. Вы спросите, где ещё?
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