Ну, ты залетай, если что. Аэродром в Доброграде

Множество гостей испытали непередаваемые эмоции от полетов и тест-драйва шикарных автомобилей Mercedes-Benz. Более сотни человек сделали удивительные снимки в кабине вертолета и стали свидетелями аэрошоу. Такое может быть только в Доброграде.

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В паблике Доброграда об этом написали так:Событие, на наш взгляд, довольно заметное, оно заслуживает не только места ленте, но и топика.Подробности мы узнали от нашего другакоторый был приглашён в качестве ведущего мероприятия.По его словам, несмотря на не самую ясную и летнюю погоду на аэродроме собралось несколько человек, чтобы увидеть зрелище. Были там и работники компании «Аскона» (чьим проектом и является Доброград), и просто ковровчане и жители Ковровского района, которым стало любопытно посмотреть, что же там происходит в Великово.— Человека в форме пилота зовут Максим. Он не просто пилот, а директор аэродрома.— Это было достаточно длительное мероприятие. Начали в 13 часов, а закончилось всё, пожалуй в половине пятого. Но я бы не называл шоу затянувшимся, программа была насыщенной. Конечно, самым зрелищным были гонки «мерседеса» и вертолёта. Ещё впечатление произвели выступления авиамоделистов.— Не могу сказать, платно было или на коммерческой основе, но на вертолётах люди катались. Просто, у меня были немного другие задачи на мероприятии. Могу точно сказать то, что было официально объявлено. Аэродром будет внесён в соответствующий реестр, будет обозначен на всех картах. Насколько я понял, воздушное сообщение предусмотрено не только по внутренним рейсам, но и со странами СНГ.Нам остаётся поздравить самих себя с новым видом транспортного сообщения. Скажем больше, доброградский аэродром скоро станет не единственным в области. Вы спросите, где ещё?