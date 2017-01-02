Новое в Коврове

Обновленный «Тотошка» приглашает гостей

Анна Постникова
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«Тотошка» приглашает гостей в новогодние каникулы! В детском городке можно не только отдохнуть всей семьёй, но и провести детский праздник.



Детский городок «Тотошка» — это территория веселых развлечений для детей и спокойное времяпрепровождение для родителей. А теперь еще и детские игровые автоматы!

«Тотошка» находится на третьем этаже пиццерии «То-То» по адресу:

ул. Абельмана, д. 2.

Там есть большая игровая зона, где постоянно включены мультики,
в полном распоряжении детей также лабиринт и множество игрушек.



Оцените новинку! Комната с детскими игровыми автоматами! Такого в Коврове еще не было! И она уже работает в «Тотошке»!



Здесь можно поиграть в аэрохоккей и попробовать уникальные блюда из детского меню.



Стоимость посещения детской игровой зоны — 150 рублей за один час. При этом родители могут совершенно не волноваться за своих чад: за ними следит опытный воспитатель.

По выходным работает мастер по аквагриму, который превратит маленьких гостей в настоящих сказочных персонажей!



В «Тотошке» и взрослые, и дети могут насладиться всем многообразием блюд пиццерии «То-То».

Но стоит отметить, что детский городок придерживается политики запрета на крепкие алкогольные напитки.



В детском городке можно провести и новогодние утренники, и Дни рождения, и прочие детские торжества.

Специально для именинников в «Тотошке» БЕСПЛАТНЫЙ БЕЗЛИМИТ на посещение детской игровой и аквагрим!



Можно пригласить аниматора и весело провести время!

Стоимость бронирования стола:

заказ на 800 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.

Детская игровая зона и игровые автоматы оплачиваются отдельно.

Детский городок «Тотошка» работает ежедневно с 11.00 до 16.00.



Коллектив пиццерии «То-То» и детского городка «Тотошка» от души поздравляет ковровчан с Новым Годом и Рождеством! И напоминает, что они работают все новогодние каникулы!




А с 15 января по 16 февраля игровая зона будет стоить 150 рублей без ограничения времени!

Подробности по телефону: 8(49232)6-11-11, 8(919)006-11-69

Меню можно посмотреть на официальном сайте пиццерии.



Фотограф Александр Соколов

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