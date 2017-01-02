Обновленный «Тотошка» приглашает гостей

Коллектив пиццерии «То-То» и детского городка «Тотошка» от души поздравляет ковровчан с Новым Годом и Рождеством! И напоминает, что они работают все новогодние каникулы!

Детский городок «Тотошка» — это территория веселых развлечений для детей и спокойное времяпрепровождение для родителей. А теперь еще и детские игровые автоматы!находится на третьем этаже пиццерии «То-То» по адресу:Там есть большая игровая зона, где постоянно включены мультики,в полном распоряжении детей также лабиринт и множество игрушек.Оцените новинку! Комната с детскими игровыми автоматами! Такого в Коврове еще не было! И она уже работает в «Тотошке»!Здесь можно поиграть в аэрохоккей и попробовать уникальные блюда из детского меню.Стоимость посещения детской игровой зоны — 150 рублей за один час. При этом родители могут совершенно не волноваться за своих чад: за ними следит опытный воспитатель.По выходным работает мастер по аквагриму, который превратит маленьких гостей в настоящих сказочных персонажей!В «Тотошке» и взрослые, и дети могут насладиться всем многообразием блюд пиццерии «То-То».Но стоит отметить, что детский городок придерживается политики запрета на крепкие алкогольные напитки.В детском городке можно провести и новогодние утренники, и Дни рождения, и прочие детские торжества.Стоимость бронирования стола:заказ на 800 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.Детская игровая зона и игровые автоматы оплачиваются отдельно.Подробности по телефону: 8(49232)6-11-11, 8(919)006-11-69Публикуется на правах рекламы