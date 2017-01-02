Новое в Коврове
Обновленный «Тотошка» приглашает гостей
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«Тотошка» приглашает гостей в новогодние каникулы! В детском городке можно не только отдохнуть всей семьёй, но и провести детский праздник.
Детский городок «Тотошка» — это территория веселых развлечений для детей и спокойное времяпрепровождение для родителей. А теперь еще и детские игровые автоматы!
«Тотошка» находится на третьем этаже пиццерии «То-То» по адресу:
ул. Абельмана, д. 2.
Там есть большая игровая зона, где постоянно включены мультики,
в полном распоряжении детей также лабиринт и множество игрушек.
Оцените новинку! Комната с детскими игровыми автоматами! Такого в Коврове еще не было! И она уже работает в «Тотошке»!
Здесь можно поиграть в аэрохоккей и попробовать уникальные блюда из детского меню.
Стоимость посещения детской игровой зоны — 150 рублей за один час. При этом родители могут совершенно не волноваться за своих чад: за ними следит опытный воспитатель.
По выходным работает мастер по аквагриму, который превратит маленьких гостей в настоящих сказочных персонажей!
В «Тотошке» и взрослые, и дети могут насладиться всем многообразием блюд пиццерии «То-То».
Но стоит отметить, что детский городок придерживается политики запрета на крепкие алкогольные напитки.
В детском городке можно провести и новогодние утренники, и Дни рождения, и прочие детские торжества.
Специально для именинников в «Тотошке» БЕСПЛАТНЫЙ БЕЗЛИМИТ на посещение детской игровой и аквагрим!
Можно пригласить аниматора и весело провести время!
Стоимость бронирования стола:
заказ на 800 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.
Детская игровая зона и игровые автоматы оплачиваются отдельно.
Детский городок «Тотошка» работает ежедневно с 11.00 до 16.00.
А с 15 января по 16 февраля игровая зона будет стоить 150 рублей без ограничения времени!
Подробности по телефону: 8(49232)6-11-11, 8(919)006-11-69
Меню можно посмотреть на официальном сайте пиццерии.
Фотограф Александр Соколов
Публикуется на правах рекламы
Детский городок «Тотошка» — это территория веселых развлечений для детей и спокойное времяпрепровождение для родителей. А теперь еще и детские игровые автоматы!
«Тотошка» находится на третьем этаже пиццерии «То-То» по адресу:
ул. Абельмана, д. 2.
Там есть большая игровая зона, где постоянно включены мультики,
в полном распоряжении детей также лабиринт и множество игрушек.
Оцените новинку! Комната с детскими игровыми автоматами! Такого в Коврове еще не было! И она уже работает в «Тотошке»!
Здесь можно поиграть в аэрохоккей и попробовать уникальные блюда из детского меню.
Стоимость посещения детской игровой зоны — 150 рублей за один час. При этом родители могут совершенно не волноваться за своих чад: за ними следит опытный воспитатель.
По выходным работает мастер по аквагриму, который превратит маленьких гостей в настоящих сказочных персонажей!
В «Тотошке» и взрослые, и дети могут насладиться всем многообразием блюд пиццерии «То-То».
Но стоит отметить, что детский городок придерживается политики запрета на крепкие алкогольные напитки.
В детском городке можно провести и новогодние утренники, и Дни рождения, и прочие детские торжества.
Специально для именинников в «Тотошке» БЕСПЛАТНЫЙ БЕЗЛИМИТ на посещение детской игровой и аквагрим!
Можно пригласить аниматора и весело провести время!
Стоимость бронирования стола:
заказ на 800 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.
Детская игровая зона и игровые автоматы оплачиваются отдельно.
Детский городок «Тотошка» работает ежедневно с 11.00 до 16.00.
Коллектив пиццерии «То-То» и детского городка «Тотошка» от души поздравляет ковровчан с Новым Годом и Рождеством! И напоминает, что они работают все новогодние каникулы!
А с 15 января по 16 февраля игровая зона будет стоить 150 рублей без ограничения времени!
Подробности по телефону: 8(49232)6-11-11, 8(919)006-11-69
Меню можно посмотреть на официальном сайте пиццерии.
Фотограф Александр Соколов
Публикуется на правах рекламы
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