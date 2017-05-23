«Горячие» ответы по ЕГЭ. Где и как продают?

запариваться

Не переживайте, ответы будут! Давайте с вами встретимся завтра: обсудим сумму, по какому предмету экзамен и когда будут ответы. Кстати, ответы только сможете получить непосредственно перед экзаменами. Я всё вышлю на почту...

Может просто стоит получше подготовиться?

Вот, собственно фотография. И текст, примерно с таким содержанием: «Около школы наклеили объявление об ответах на ЕГЭ/ОГЭ. Кто знает, это правда или нет?».Немудрено, что каждый раз по пути в школу, видя это объявление, желание учитьсяу школьников не возникает.Мы решили позвонить по телефону, указанному в этом объявлении. Некому Никите. Естественно, с «легендой» — печальной истории о приближении экзамена. Вот, что тот ответил:Гудок. Разговор прекращается. Набираем снова. Как говорится, «абонент не абонент». Надеемся, что это развод школьники понимают. Вот уже не первый год не обходится без скандалов. Школьники шерстят сайты, чтобы найти эти злополучные ответы. Кто-то сливает — это факт, но в последнее время Рособрнадзор увеличил активность. За каждым следят…Как только проходит экзамен во Владивостоке, тут же львиная доля ресурсов с ответами появляется в Интернете. Подлинность, конечно, никто не гарантирует. Многие группы уже заблокировали. И ведь юные бизнесмены просят за ответы кругленькую сумму. Ставки оплаты за продажу ответов баснословно растут. Есть большая вероятность, что и ответов-то, пусть даже ложных, в конечном итоге не будет…Министерство образования призывает школьников десять раз подумать, прежде чем публиковать что-либо в Интернете. Тут два пути: либо аннулируют ответы, либо из школы выйдете со справкой. По сути, эти два пункта взаимосвязаны.Не заглядывайте на сайты, предлагающие ответы! Только время зря потратите.