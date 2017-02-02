Здоровые глаза – здоровые дети, все лучшее им!

По адресу проспект Ленина, 26 (напротив вечного огня) открылась Первая детская оптика в Коврове.У нас Вы найдете самый большой в городе выбор детских и подростковых оправ, очковых линз, мягких контактных линз, аксессуаров.Ассортимент состоит из 2000 товаров! Очки на любой вкус, даже старшеклассники будут удовлетворены модным дизайном и широкой функциональностью. У нас имеется: очки для работы за компьютером, фотохромные очки хамелеоны, очки с «антивандальной» силиконовой оправой, солнцезащитные очки с диоптриями и многое другое!Стильные очки не только решают проблему коррекции зрения, но и являются модным элементом образа подростка. Яркие, удобные, практичные, очки будут носиться с удовольствием. Наши специалисты помогут грамотно выбрать оправу и линзы. Очки изготовят на точном и современном оборудовании Briot производства Франции. И всего за 30 минут!Отдельно упомянем о способе коррекции зрения с помощью мягких контактных линз. Детям их носить можно, а иногда и нужно, к примеру, если они занимаются спортом. Контактные линзы безопасны и удобны, уже с раннего возраста глаза хорошо адаптируется к ним. Даже имея большие значения близорукости или астигматизма, ребенку можно подобрать контактные линзы.Молодежи, вероятно, будут интересны цветные линзы. С их помощью легко изменить цвет глаз или дополнить образ к костюму на Хэллоуин или на аниме-фестиваль: подобрать линзы со спецэффектами – глаза змеи, смайлики вместо зрачков, полностью черные или красные глаза и т.д.Первая детская оптика оснащена диагностическим и лечебным оборудованием. Прием ведут врачи – детские офтальмологи Татьяна Анатольевна Камболова и Александр Леонидович Щипанов. Весь февраль прием офтальмолога – бесплатно!На базе оптики ребенок любого возраста может пройти полноценное офтальмологическое обследование. Если потребуется, ему назначают правильную коррекцию (очки или контактные линзы) и проводят комплексное аппаратное лечение.В числе прочих, мы используем офтальмологический тренажер «Визотроник», предназначенный для профилактики и лечения миопии, спазма аккомодации, хронического зрительного утомления, компьютерного зрительного синдрома, жалоб астенопического характера у детей.Регулярный осмотр офтальмолога необходим ребенку с рождения и на протяжении всего детства и подросткового периода. Хорошее зрение является непременным условием полноценного развития.Очень важно контролировать зрение ребенка. По статистике, 10% детей имеют врождённую глазную патологию, которую необходимо вовремя выявить и лечить!Звоните нам и записывайте своих детей на прием к нашим опытным офтальмологам. Наш телефон 8(49232) 3-49-29, адрес: проспект Ленина, 26. (напротив вечного огня). Весь февраль прием офтальмолога – бесплатно!График работы: понедельник – пятница с 9 до 18, суббота с 10 до 14, воскресенье — выходной.Публикуется на правах рекламыЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-33-01-002246 ОТ 14.10.2016 г. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ