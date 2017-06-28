Новое в Коврове
Планету захватили. Власть в руках спиннеров
0 341
Точнее, спиннеры в руках. Почти у всех! Даже колёсико загрузки в ВК — в виде спиннера. Игрушки захватили планету?
Выясняем, что это такое. Обратимся к «Википедии». Спиннер был изобретён в 1990-х годах, но стал популярен только в 2017 году, и его популярность растёт.
Любопытно, что 23 декабря 2016 года Джеймс Плафк из Forbes опубликовал статью, в которой назвал спиннеры «обязательной офисной игрушкой в 2017 году». В конце марта пользователи социальных медиа, таких как YouTube и Reddit, начали загружать видео, в которых они обсуждали и выполняли трюки со спиннерами.
В центре развлекательной и антистрессовой игрушки-тренажера находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей. Игрушка изготавливается из различных материалов — латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика. Материал и дизайн подшипников влияет на продолжительность вращения, тип производимых вибрации и шума, создавая сенсорную обратную связь.
Спиннер рекламируется как средство помощи людям, имеющим нарушения способности к концентрации внимания или испытывающим беспокойство (например, СДВГ, аутизм или тревожное расстройство), освобождая от нервозной энергичности или стресса. Развивает мелкую моторику рук.
Эксперты же разделились в оценках пользы спиннера для здоровья, некоторые считают, что он может помочь в этих случаях, другие отрицают эту возможность и считают, что игрушка скорее отвлекает, чем помогает сконцентрироваться.
По данным журнала Money, популярность спиннеров в апреле резко выросло число запросов к Google по фразе «fidget spinner». К 4 мая на Amazon различные модели спиннеров заняли все места в списке 20 самых продающихся игрушек.
Это общая досье на захватчиков. А что происходит в Коврове? Вопросы о том, где купить спиннер или сделать его собственными руками, заполонили соцсети.
Ответ на второй вопрос в «Подслушано Ковров»:
По первому — тоже подскажем. Сначала спиннеры есть в «Глобусе», в «Посылторге», в магазине «APPLE HOME» на проспекте Ленина, в ШоуРум «Love is...» на Грибоедова, в магазине игрушек «Бегемотик», есть много объявлений на «Авито». Это пока не обзор и это только те предложения, которые мы обнаружили «на скорую руку». Знаете где купить? Пишите в комментариях.
Но в чём же секрет популярной игрушки? Честно? Мы не знаем. Покрутили-повертели… Говорят, что помимо антистрессовой и развлекательной функций спиннер позволяет занять руки. Видимо, мы просто ногти не грызём:)
Выясняем, что это такое. Обратимся к «Википедии». Спиннер был изобретён в 1990-х годах, но стал популярен только в 2017 году, и его популярность растёт.
Любопытно, что 23 декабря 2016 года Джеймс Плафк из Forbes опубликовал статью, в которой назвал спиннеры «обязательной офисной игрушкой в 2017 году». В конце марта пользователи социальных медиа, таких как YouTube и Reddit, начали загружать видео, в которых они обсуждали и выполняли трюки со спиннерами.
В центре развлекательной и антистрессовой игрушки-тренажера находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей. Игрушка изготавливается из различных материалов — латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика. Материал и дизайн подшипников влияет на продолжительность вращения, тип производимых вибрации и шума, создавая сенсорную обратную связь.
Спиннер рекламируется как средство помощи людям, имеющим нарушения способности к концентрации внимания или испытывающим беспокойство (например, СДВГ, аутизм или тревожное расстройство), освобождая от нервозной энергичности или стресса. Развивает мелкую моторику рук.
Эксперты же разделились в оценках пользы спиннера для здоровья, некоторые считают, что он может помочь в этих случаях, другие отрицают эту возможность и считают, что игрушка скорее отвлекает, чем помогает сконцентрироваться.
По данным журнала Money, популярность спиннеров в апреле резко выросло число запросов к Google по фразе «fidget spinner». К 4 мая на Amazon различные модели спиннеров заняли все места в списке 20 самых продающихся игрушек.
Это общая досье на захватчиков. А что происходит в Коврове? Вопросы о том, где купить спиннер или сделать его собственными руками, заполонили соцсети.
Ответ на второй вопрос в «Подслушано Ковров»:
По первому — тоже подскажем. Сначала спиннеры есть в «Глобусе», в «Посылторге», в магазине «APPLE HOME» на проспекте Ленина, в ШоуРум «Love is...» на Грибоедова, в магазине игрушек «Бегемотик», есть много объявлений на «Авито». Это пока не обзор и это только те предложения, которые мы обнаружили «на скорую руку». Знаете где купить? Пишите в комментариях.
Но в чём же секрет популярной игрушки? Честно? Мы не знаем. Покрутили-повертели… Говорят, что помимо антистрессовой и развлекательной функций спиннер позволяет занять руки. Видимо, мы просто ногти не грызём:)
0 комментариев