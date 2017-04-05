Новое в Коврове
Подарить ребёнку Мальту! Отдых, который приносит знание
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Это объявление в ВК не могло не привлечь внимание:
Во-первых, личный фактор. Когда к тебе обращаются «дорогой друг» — это не может не доставить приятных эмоций.
Во-вторых, указано, что тест-драйв прошёл не кто-то, а непосредственно представитель компании. Как говориться, проверено на себе.
Однако GK не привык доверять одним лишь объявлениям. Мы всё исследуем на месте!
Поэтому отправились на Ленина,35, чтобы прояснить нюансы. Разумеется, место это было для нас уже известно. В МАГАЗИНЕ ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК впервые были в компании с победительницей реалити «Городская красавица» Фирузой Мамедовой. Именно на Ленина, 35 мы приобрели для нашей суперреалитянки тур на Тенерифе.
В офисе нас встретила команда профессионалов, уже знакомых по взаимодействию на реалити.
Тогда же и состоялось личное знакомство с руководителем компании Татьяной Алексеевой, которая вскользь упомянула о возможности отправки на отдых детей. Отдых и обучение на Мальте. Тема заинтересовала сразу, но в день первого визита времени на подробный разговор не было.
Но мысли о Мальте не покидали. И когда мы прочитали объявление в ВК, захотели спросить у потенциальных клиентов: «Вас так же зацепило, как и нас?».
Случай не заставил себя ждать, ведь мы на старте проекта «МИНИ-МИСС-2017».
Да, там задействованы очень маленькие девочки, но какая же мама не задумывается о будущем ребёнка? На предложение навестить МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК откликнулось сразу несколько родительниц. Отлично! Значит, спрос есть. Идём узнавать подробности.
Компания, с которой в этом году начал работать ковровский МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК, на рынке туристических услуг более 20 лет.
GK: Татьяна, почему именно Мальта? Ведь предложений об отдыхе детей и подростков, совмещённом с учёбой, очень много…
— Именно это направление имеет ряд преимуществ. Тут два аспекта. Начну с образовательного. Компания, с которой мы работаем, входит в состав престижного клуба образовательных центров при Британском посольстве, имеет все необходимые сертификаты международного образца и колоссальный опыт. Компания вошла в top-5 лучших образовательных агентств Восточной Европы (по версии Study Travel Magazine). Программы для разных возрастных групп отличаются, каждая адаптирована — для малышей и для подростков.
GK: Но мы говорим не только об обучении, но и об отдыхе…
— Именно это и есть второй аспект. Туры на Мальту, которые мы предлагаем – это, можно сказать, максимальный сервисный пакет. В стоимость тура входят визовая поддержка, страхование, авиаперелёт, трансфер, проживание и питание, кураторство учащихся в период обучения. В этот лагерь стремятся попасть не только россияне, но и дети со всей Европы — из Италии, Греции, Германии. И языком общения, таким образом, становится английский.
Родители, которым доводилось отправлять своих детей в Great Britain в «языковые туры», отлично знают, сколько это стоит. Знают и о том, что обучающий эффект от таких поездок… Мягко говоря, не совсем соответствует затраченным финансам. В случае с Мальтой, ребёнок, как минимум, получит максимум позитива от отдыха на море. Ну, а язык… Когда все вокруг говорят по-английски – и ровесники (лагерь-то международный), и педагоги, и экскурсоводы – не заговорить будет просто невозможно. Ну, для тех, у кого языковой барьер поначалу будет непреодолимым, в каждой группе есть переводчик «на подстраховке». Впрочем, в такие туры, обычно отправляют детей, которые имеют определённый лингвистический минимум. Поэтому, ещё немного поговорим о погоде.
GK: На море одной из проблем родителей является перегрев ребёнка. Солнечный удар во время поездки – это проблема, порой на весь период отдыха…
— Именно поэтому – Мальта. Климат тёплый и благоприятный для здоровья. На островах не бывает холодных ветров, туманов, снега и морозов. С ноября по апрель температура в среднем +16°С. С мая по октябрь +25°С, световой день — более 10 часов до середины сентября, но из-за свежего бриза ощущения жары не бывает.
GK: А что с экскурсиями?
— Мальта – страна с древней историей. Едва ли найдётся на Земле уголок, где бы на столь малом пространстве было сосредоточено столько уникальных культурно-исторических памятников. В их числе каменные храмы-святилища, которые на 1000 лет старше египетских пирамид. На протяжении столетий многие народы и империи захватывали Мальту. 3десь были карфагеняне и финикийцы, Римская и Византийская империи, арабы, рыцари Ордена Св. Иоанна, Наполеон, Британская империя, и каждый оставил свой след, повлиял в той или иной мере на ход событий мальтийской истории. Мальту многое связывает с Россией. Российский император Павел I не только приютил изгнанный Наполеоном Великий Мальтийский орден, но и возглавил его… Впрочем, обо всём вашим детям расскажут гиды. Немаловажно, что пакет экскурсионных маршрутов можно оговорить заранее. Хотя бы для того, чтобы ребёнок мог ещё перед поездкой немного почитать, узнать о достопримечательностях, которые потом увидит. Тогда экскурсии станут ещё интереснее.
GK: Экскурсии – это хотя и не пляжный пассивный отдых, но и не стопроцентная борьба с гиподинамией. Этот «недуг» в последнее время «помолодел» до предела. А ведь родители хотят увидеть детей после отдыха на море загорелыми и окрепшими…
— Спортивная составляющая в программе, которую мы предлагаем, играет ключевую роль. Это и теннис, и верховая езда, и даже гольф. Об уроках плавания и не говорим – как без них на море!
GK: А что с безопасностью на воде?
— Об этом несомненно заботятся инструкторы. О бесконтрольном плавании не может быть и речи! Тут всё обстоит не менее строго, чем в любом загородном лагере России.
GK: Тогда об учёбе. Столько всего интересного перечислено, что с трудом представляешь детей, сидящих в классах и выполняющих какие-то задания…
— Главное достоинство детских программ в том, что уроки проходят в игровой форме, доступной и понятной любому ребенку. Там нет классических уроков, есть «пары», по типу лекций в вузах. То есть, каждое занятие – это два выверенных по времени интервала, между которыми – перерыв. Дети просто не успевают уставать. К тому же, по приезде в лагерь все ребята проходят тестирование. Ведь уровень подготовки у ребят различается. Задача организаторов – соединить детей так, чтобы каждой группе было легко и интересно в компании ровесников. Учитывается и психологическая совместимость, за которой следят профессионалы-психологи.
GK: Немаловажен вопрос об условиях проживания детей в международном лагере…
— Дети размещаются в резиденции. Это отель уровня «4 звезды». Трёхразовое питание. Дети в лагере с первых дней непременно почувствуют этот уровень. Я бы, в данном случае, говорила даже не о роскоши, а об уважительном отношении к каждому человеку. Вся обстановка – и отель, и аудитории, и пляжная зона, сами будут говорить за себя. Невозможно это не почувствовать. На Мальте очень серьёзно относятся и к отдыху, и к учёбе! Возвращаясь к началу нашего разговора, напомню, что всё, о чём говорю, испытала на себе. В начале года я лично обследовала всю курортную зону и уехала с Мальты с единственной мыслью – я хочу отправить на Мальту своего ребёнка!
GK: Как попасть к вам в группу?
— Нам можно позвонить, направить заявку по электронной почте или через социальные сети. Ну, и, далее – личная встреча. Обращаю внимание родителей на то, что сроки у нас ограничены. Формирование групп на ближайший тур закончится уже 20 апреля. Так что, затягивать с решением не стоит. Будет неплохо, если вы скооперируетесь с родителями друзей вашего ребёнка. Отправиться на отдых с приятелем для ребёнка – это двойная радость.
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Официальный сайт
Адрес: г.Ковров, пр. Ленина, 35
Телефон: 8(915) 773-74-75; 8(910) 181-000-5; 6-78-70
E-mail: mgp_kovrov@mail.ru
Фотограф Александр Илларионов
В фотосессии заняты участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017» Кристина Вижайкина, Милана Захарова и Анфиса Костромова, а также их очаровательные мамы.
Публикуется на правах рекламы
Дорогие друзья! Мы объявляем набор в группы для обучения английскому языку на Мальте во время летних каникул. Группы формируются для детей в возрасте 8-12 лет и 13-17 лет. Наш директор недавно лично там побывала и отобрала самый лучший вариант отдыха и обучения английскому языку на Мальте для ваших детей. Программа включает проживание в школьной резиденции, трёхразовое питание, обучение, экскурсии, спорт, пляжный отдых и досуг в компании зарубежных сверстников. Заезды с 17 июня по 26 августа еженедельно.
Во-первых, личный фактор. Когда к тебе обращаются «дорогой друг» — это не может не доставить приятных эмоций.
Во-вторых, указано, что тест-драйв прошёл не кто-то, а непосредственно представитель компании. Как говориться, проверено на себе.
Однако GK не привык доверять одним лишь объявлениям. Мы всё исследуем на месте!
Поэтому отправились на Ленина,35, чтобы прояснить нюансы. Разумеется, место это было для нас уже известно. В МАГАЗИНЕ ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК впервые были в компании с победительницей реалити «Городская красавица» Фирузой Мамедовой. Именно на Ленина, 35 мы приобрели для нашей суперреалитянки тур на Тенерифе.
В офисе нас встретила команда профессионалов, уже знакомых по взаимодействию на реалити.
Тогда же и состоялось личное знакомство с руководителем компании Татьяной Алексеевой, которая вскользь упомянула о возможности отправки на отдых детей. Отдых и обучение на Мальте. Тема заинтересовала сразу, но в день первого визита времени на подробный разговор не было.
Но мысли о Мальте не покидали. И когда мы прочитали объявление в ВК, захотели спросить у потенциальных клиентов: «Вас так же зацепило, как и нас?».
Случай не заставил себя ждать, ведь мы на старте проекта «МИНИ-МИСС-2017».
Да, там задействованы очень маленькие девочки, но какая же мама не задумывается о будущем ребёнка? На предложение навестить МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК откликнулось сразу несколько родительниц. Отлично! Значит, спрос есть. Идём узнавать подробности.
Компания, с которой в этом году начал работать ковровский МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК, на рынке туристических услуг более 20 лет.
GK: Татьяна, почему именно Мальта? Ведь предложений об отдыхе детей и подростков, совмещённом с учёбой, очень много…
— Именно это направление имеет ряд преимуществ. Тут два аспекта. Начну с образовательного. Компания, с которой мы работаем, входит в состав престижного клуба образовательных центров при Британском посольстве, имеет все необходимые сертификаты международного образца и колоссальный опыт. Компания вошла в top-5 лучших образовательных агентств Восточной Европы (по версии Study Travel Magazine). Программы для разных возрастных групп отличаются, каждая адаптирована — для малышей и для подростков.
GK: Но мы говорим не только об обучении, но и об отдыхе…
— Именно это и есть второй аспект. Туры на Мальту, которые мы предлагаем – это, можно сказать, максимальный сервисный пакет. В стоимость тура входят визовая поддержка, страхование, авиаперелёт, трансфер, проживание и питание, кураторство учащихся в период обучения. В этот лагерь стремятся попасть не только россияне, но и дети со всей Европы — из Италии, Греции, Германии. И языком общения, таким образом, становится английский.
Родители, которым доводилось отправлять своих детей в Great Britain в «языковые туры», отлично знают, сколько это стоит. Знают и о том, что обучающий эффект от таких поездок… Мягко говоря, не совсем соответствует затраченным финансам. В случае с Мальтой, ребёнок, как минимум, получит максимум позитива от отдыха на море. Ну, а язык… Когда все вокруг говорят по-английски – и ровесники (лагерь-то международный), и педагоги, и экскурсоводы – не заговорить будет просто невозможно. Ну, для тех, у кого языковой барьер поначалу будет непреодолимым, в каждой группе есть переводчик «на подстраховке». Впрочем, в такие туры, обычно отправляют детей, которые имеют определённый лингвистический минимум. Поэтому, ещё немного поговорим о погоде.
GK: На море одной из проблем родителей является перегрев ребёнка. Солнечный удар во время поездки – это проблема, порой на весь период отдыха…
— Именно поэтому – Мальта. Климат тёплый и благоприятный для здоровья. На островах не бывает холодных ветров, туманов, снега и морозов. С ноября по апрель температура в среднем +16°С. С мая по октябрь +25°С, световой день — более 10 часов до середины сентября, но из-за свежего бриза ощущения жары не бывает.
GK: А что с экскурсиями?
— Мальта – страна с древней историей. Едва ли найдётся на Земле уголок, где бы на столь малом пространстве было сосредоточено столько уникальных культурно-исторических памятников. В их числе каменные храмы-святилища, которые на 1000 лет старше египетских пирамид. На протяжении столетий многие народы и империи захватывали Мальту. 3десь были карфагеняне и финикийцы, Римская и Византийская империи, арабы, рыцари Ордена Св. Иоанна, Наполеон, Британская империя, и каждый оставил свой след, повлиял в той или иной мере на ход событий мальтийской истории. Мальту многое связывает с Россией. Российский император Павел I не только приютил изгнанный Наполеоном Великий Мальтийский орден, но и возглавил его… Впрочем, обо всём вашим детям расскажут гиды. Немаловажно, что пакет экскурсионных маршрутов можно оговорить заранее. Хотя бы для того, чтобы ребёнок мог ещё перед поездкой немного почитать, узнать о достопримечательностях, которые потом увидит. Тогда экскурсии станут ещё интереснее.
GK: Экскурсии – это хотя и не пляжный пассивный отдых, но и не стопроцентная борьба с гиподинамией. Этот «недуг» в последнее время «помолодел» до предела. А ведь родители хотят увидеть детей после отдыха на море загорелыми и окрепшими…
— Спортивная составляющая в программе, которую мы предлагаем, играет ключевую роль. Это и теннис, и верховая езда, и даже гольф. Об уроках плавания и не говорим – как без них на море!
GK: А что с безопасностью на воде?
— Об этом несомненно заботятся инструкторы. О бесконтрольном плавании не может быть и речи! Тут всё обстоит не менее строго, чем в любом загородном лагере России.
GK: Тогда об учёбе. Столько всего интересного перечислено, что с трудом представляешь детей, сидящих в классах и выполняющих какие-то задания…
— Главное достоинство детских программ в том, что уроки проходят в игровой форме, доступной и понятной любому ребенку. Там нет классических уроков, есть «пары», по типу лекций в вузах. То есть, каждое занятие – это два выверенных по времени интервала, между которыми – перерыв. Дети просто не успевают уставать. К тому же, по приезде в лагерь все ребята проходят тестирование. Ведь уровень подготовки у ребят различается. Задача организаторов – соединить детей так, чтобы каждой группе было легко и интересно в компании ровесников. Учитывается и психологическая совместимость, за которой следят профессионалы-психологи.
GK: Немаловажен вопрос об условиях проживания детей в международном лагере…
— Дети размещаются в резиденции. Это отель уровня «4 звезды». Трёхразовое питание. Дети в лагере с первых дней непременно почувствуют этот уровень. Я бы, в данном случае, говорила даже не о роскоши, а об уважительном отношении к каждому человеку. Вся обстановка – и отель, и аудитории, и пляжная зона, сами будут говорить за себя. Невозможно это не почувствовать. На Мальте очень серьёзно относятся и к отдыху, и к учёбе! Возвращаясь к началу нашего разговора, напомню, что всё, о чём говорю, испытала на себе. В начале года я лично обследовала всю курортную зону и уехала с Мальты с единственной мыслью – я хочу отправить на Мальту своего ребёнка!
GK: Как попасть к вам в группу?
— Нам можно позвонить, направить заявку по электронной почте или через социальные сети. Ну, и, далее – личная встреча. Обращаю внимание родителей на то, что сроки у нас ограничены. Формирование групп на ближайший тур закончится уже 20 апреля. Так что, затягивать с решением не стоит. Будет неплохо, если вы скооперируетесь с родителями друзей вашего ребёнка. Отправиться на отдых с приятелем для ребёнка – это двойная радость.
МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЁВОК в Коврове можно найти:
Группа в ВК
Группа в Одноклассниках
Группа в Фейсбуке
Официальный сайт
Адрес: г.Ковров, пр. Ленина, 35
Телефон: 8(915) 773-74-75; 8(910) 181-000-5; 6-78-70
E-mail: mgp_kovrov@mail.ru
Подарите ребёнку Мальту! Отдых и знания — два в одном!
Фотограф Александр Илларионов
В фотосессии заняты участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017» Кристина Вижайкина, Милана Захарова и Анфиса Костромова, а также их очаровательные мамы.
Публикуется на правах рекламы
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