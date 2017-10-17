Новое в Коврове
Покупаем дом? Вот и славно!
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А если этот самый уютный дом — и есть самое злободневное, то, чего не хватает. Ну, тогда одевайся потеплее и…
«День открытых дверей в микрорайоне «Славный». И точно – все двери всех домов были открыты. Заходи, смотри, «примеряй на себя» жильё.
На ивент попала по приглашению через социальные сети.
Честно говоря, предполагала нечто пафосное. А какие ещё ассоциации со словами «коттеджный посёлок»?
Но вереница гостей праздника — «Нивы», «Приоры», «Логаны» — сразу заинтересовала. О! Да тут нормальные люди собираются. А народ-то не обманешь!
Скажу прямо — вопрос покупки индивидуального жилья для меня не совсем праздный. Друзья давно и всерьёз думают об этом, тема «домика в живописном уголке» в разговорах всплывает регулярно.
Супружеская пара и двое детей, подросткового возраста. Сейчас у них стандартная трёшка в «панельке» улучшенной планировки в центре города. Вроде бы, не тесно, но…
Хочется дом с участком земли под окнами, повозиться с цветами… Хочется машину поставить рядом с домом, и никого не потревожить. Соседи — ещё один фактор. Вроде бы, хорошо, когда они есть – общение же. Но общаться-то хочется на позитиве, с теми, кто разделяет твои интересы и ценности в общем и целом.
Они давно просматривают объявления в газетах и на сайтах, ездят, смотрят.
Солидные особняки – астрономический ценник. А если дёшево — совсем уж избушка, куда вкладывать и вкладывать в реконструкцию и ремонт. К тому же (будем честны) дешёвого жилья в приличных районах не бывает. «Нам бы домик по цене квартиры…», — вздыхает подруга.
Фраза невольно вспомнилась в «Славном». По сути, это слоган СК «Континент» при строительстве микрорайона. Менеджеры, которые встречали на опенэйр-презентации, с гордостью отмечали, что «Славный» — это не просто группа домов, не коттеджная группа, а именно целостный микрорайон.
Давненько в городе никто не замахивался на такой комплекс: и дорога, и магазины шаговой доступности, и детский сад, и прочая инфраструктура. Общая площадь — 50 га. Садиков-дорог пока что нет, но дома уже стоят, практически, ждут новосёлов.
И потенциальных новосёлов, как увидела, на приглашение «Континента» съехалось в «Славный» довольно много. Невзирая на дождь и холод, по грунтовой, пока что, дороге, тянулась вереница автомобилей. И марки авто говорили сами за себя (см.выше). Да, о месте. Найти несложно — в границах улиц Андреевская, Еловая, лесополоса.
После небольшого вступительного официоза: объяснили, где, что и у кого спрашивать, люди деловито потянулись на осмотр своего будущего жилья.
«Славный» — это микрорайон таунхаусов, то есть коттеджей на две или четыре семьи. На две — это дуплекс, на четыре — квадрокс.
Наверное, первый и главный вопрос: почём?
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Если коротко — от 2,2 млн. рублей, то есть ровно столько стоит нормальная «трёшка» в центре города, как раз случай моих друзей.
Но это квадрокс, там общая площадь поменьше.
А в дуплексе от трёх миллионов до четырёх с половиной, надо смотреть варианты.
Я осматривала таунхаусы от «Континента» как бы глазами подруги. Что её заинтересует?
Внизу две локации, можно оставить как прихожую-гостиную и кухню-столовую плюс санузел. А можно отстроить перегородки.
На втором этаже (туда на данном этапе строительства ведут крутые лестницы, но потом делать можно всё, что нравится — хоть винтовую, хоть трансформер, хоть классику).
Наверху на стадии «до отделки» зонировано две локации. Опять-таки, по желанию можно хоть три, хоть четыре комнаты сделать — площадь позволяет, каждая «изначальная» комната по 19-20 метров с лишним.
Я думаю поделить второй этаж на три комнаты — у меня же сыновья и дочка, каждому по своей территории, — делилась одна из гостий ивента.
Молодая мама сообщила, что покупка дуплекса для её семьи — вопрос уже решённый.
Вообще, народ на этом «празднике будущих новосёлов» был настроен по-деловому. Интересовались толщиной стен, стройматериалами. Дуплексы и квадроксы отстроены по классическим технологиям — наружные стены построены из газобетона и снаружи утеплены по современной технологии ЛАЭС, скатная кровля, железобетонные перекрытия, качественные двухконтурные газовые котлы …. О том, что тут есть риск замёрзнуть зимой, думается, даже не стоит беспокоится.
А вот по поводу летней жары, честно говоря, я задалась вопросом. Ведь второй этаж — это лофт — чердачного перекрытия нет. Меня заверили, что высоты потолков (до 3,9 м) и коксиального дымохода, обеспечивающего приток воздуха, будет достаточно для правильной циркуляции воздуха. Ну, и проветрить можно…
Я бы (если заселялась сюда) подумала об установке кондиционера. Впрочем, все «навороты» и планировочные решения у новосёлов ещё впереди. А пока главное — место в «Славном» забронировать. Домов хотя и много, но, как говорят маркетологи, «количество ограничено»…
Ещё один насущный вопрос — машиноместо. И в микрорайоне таунхаусов он решён. Вариант дуплексов — это крытое парковочное место, которое можно потом при желании достроить в полноценный гараж. У квадроксов навеса нет, но парковочное место предусмотрено. Для каждой «квартиры» в таунхаусах предусмотрен земельный участок до 5 соток. В принципе, хватит и цветочки посадить, и огородик при желании, и даже хозпостройку с подвальчиком.
Это важно! Цоколя и подвала под домом не предусмотрено. Поэтому застройщики рекомендуют любителям погребов озаботиться именно хозпостройкой, бункеров под домами не копать. Вообще, в «Славном» при всей индивидуальности застройки много чего носит организованный характер. Но при этом из всего комплекса ЖКХ выбраны только действительно нужные и важные сервисы. Это вывоз мусора, освещение микрорайона, водоканализация. Лишних и непонятных денег за всякие МОП и СТР платить уже не придётся. А вот фасад своего дома перекрасить по своему вкусу не получится — единое архитектруно-планировочное решение. Но колорчик, по-моему симпатичный — капучино и сливки. Впрочем, в «Континенте» говорят, что на самом деле, это сливочная карамель. Наверное, просто я кофе люблю.
Общий вид новостройки навеял воспоминания о родственниках-экспатах — больше пяти лет живут в коттеджном посёлке под Сиэтлом. Очень похоже! Но на вопрос, откуда идея проекта, в «Континенте» заверили, что вдохновляла не Северная Америка, а сугубо российские пейзажи:
Идея состояла в микрорайоне мечты! Наши специалисты объехали пол России, в радиусе 1000 км от Коврова. Больше всего понравились таунхаусы Ленинградской области, но не только. У нас сочетание всего лучшего в архитекткрно-строительных трендах. «Славный» как бы разделен на 3 зоны: зона многоэтажной застройки, зона дуплексов (дома на 2 семьи) и зона квадроксов (дома на 4 семьи). Зоны дуплексов и квадроксов будут иметь огороженную территорию и собственное спортивно-досуговое ядро. О них позже. Зона многоэтажной застройки идет от улицы Еловой и состоит из восьми 5-этажных кирпичных домов с автономным отоплением и двух домов переменной этажности, которые будут служить красивыми и презентабельными «воротами микрорайона». Прямо по центру этой зоны будет проходить первая настоящая во Владимирской области пешеходная аллея, переходящая в площадь с фонтаном. Вдоль аллеи будут расположены ресторанчики, сувенирные лавки и т.д. Планируем сделать это место культурным центром Коврова… Что-то похожее на Покровку в Нижнем или даже столичный Арбат...
Ого! Вот это амбиции! На самом деле, очень важная и ценная информация. Ведь мало заселиться в добротный дом. Как там в объявлениях пишут? «В живописном районе, утопающем в зелени». Ага, рассказывайте! Утопает, как правило, в бурьяне, произросшем на мусорной куче. Ну, и окружающий контингент, чего тут лукавить, таков, что малолетних детей без присмотра на улицу не выпустить. Это важно, кто твои соседи, кто рядом. В «Славном», по определению, все новосёлы — это люди среднего достатка. Без лишнего пафоса, просто люди дела.
Первый 5-этажный дом уже сейчас строится и прекрасно виден — это первая очередь строительства ЖК «Независимость» (7 подъездов). Это кирпичный дом с автономным поквартирным отоплением.
Отдельно о детском саде. В СК «Континент» посчитали необходимым предусмотреть его строительство ещё на уровне ПИР. Кстати, случай довольно нетипичный — как правило, застройщиков интересуют только ликвидные квадратные метры жилплощади.
Последний вопрос: как добраться? Ну, бывает же, что все ресурсы «вкачаны» в жильё, даже на «Ладу» не осталось. Ничего! Общественный транспорт будет. В «Славном» запланировано аж три остановки. Что ещё? Фоточка на память?
До встречи в «Славном». Не знаю как вы, а я скорее всего там буду. У подруги на новоселье! И ещё. Знаете, что такое счастье?
Счастье — это когда у тебя все дома.
Фотограф Александр Илларионов
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