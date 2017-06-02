Последний «курлык» сезона: туфли в виде голубя?

… для всех тех, кто хочет «шпионить» за птицами под голубиной маской.

Голубиные туфли стали настоящим хитом в интернете и нашлись поклонники по всему миру. Кейко Оцухата обожает голубей и высокие каблуки. Не мудрено, что это станет синтезом.Желание быть ближе к птицам и подвигнул девушку на создание.Как подойти к ним, например, в парке и не спугнуть? Или вот, у рынка «Крупянщика»? Там всегда голубиное братство обитает. Для таких любителей девушка и создавала старательно эти самые туфли.Даже опубликовала подробную инструкцию о том, как сделать подобные туфли в домашних условиях.Правда, есть одно «но!»: чтобы туфли-голуби выглядели куда более убедительнее, приходится ходить задом наперёд.Нужно всего лишь купить самые простые чёрные туфли на высоком каблуке, вырезать из пенопласта каркас тела голубя и обтянуть серым войлоком. Сбоку прикреить крылья из серого фетра, затем наклеить черные и серые овалы, похожие на крылья. Лапки — из проволоки. Голубиный шедевр готов. И вперёд покорять (без сарказм!) ковровские улицы!В прочем, как это и сделала Кейко, только не по ковровским улицам, а в Токийский парк. После своей работы, отправилась тестировать обновку. Только вот идею девушки оценили не птицы (те довольно скептически отнеслись), а вот людям очень даже понравилось.С чем сочетать последний «курлык» сезона и как же всё-таки носить безумные туфли — смотрим видео.Не ради тролля, ради дела…