Новое в Коврове
Limited edition от GK, какая она? Модный ликбез
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GK — это, конечно, не модный дом «Louis Vuitton». Да, вообще, ни разу не модный дом. Однако прецедент выпуска Limited edition у нас был.
Дело было на фестивале еды «САМБЫЕЛ» прошлым летом. Как и в предыдущие годы, предполагая массовость мероприятия, мы призвали на помощь волонтёров. Работы у ребят было очень много, шутка ли — управляться со всеми делами, контролировать людские потоки, вовремя подносить на сцену необходимое оборудование, да просто — объяснять вновь прибывшим гостям феста, где какая локация.
Мы заранее озаботились тем, как распознавать своих людей в толпе гостей. Решение было, в общем-то, стандартным — спецодежда.
Какая одежда будет одновременно функциональной, эстетичной, не вычурной, но при этом чётко поможет отличить организаторов и волонтёров от гостей и участников праздника? Бейсболки! В жаркий и солнечный день (а именно таким выдалось 13 августа) головной убор просто необходим. Мы выбрали фасон и заказали партию кепок. Вначале думали о бейсболках нашего «корпортаивного» изумрудно-зелёного цвета. Но потом посчитали, что яркий и крупный лого будет более верным решением. Мало ли, а вдруг кто-то из посетителей придёт в зелёной кепке, и мы по ошибке примем его за волонтёра? А с лого будет наверняка.
В принципе, такая практика у GK уже была. Мы заказывали футболки с логотипом, светоотражающие жилеты. И всегда эти предметы одежда носили сугубо функциональный характер. Отработали на ивенте — убрали на склад. А нередко и утилизировать приходилось.
Но на этот раз всё вышло иначе. К нашим бейсболкам отнеслись с такой бережностью, какую мы совсем не ожидали. По завершении фестиваля мы по сложившейся традиции собирали от волонтёров отзывы. Обратная связь очень важна. Отзывы были очень позитивными. Вот несколько из них.
Алексей Кузнецов:
Крутой фест. Еда, народ и развлечение — что ещё нужно для счастья? Мы работали в полном контакте с организаторами. Мне понравился командный дух, на протяжении всего праздника мы все знали, кому и что делать, были единым организмом. А кепку с логотипом феста сохраню на добрую память!
Александр Иванов:
Было очень весело. Помогал в подготовке, монтаже конструкций. Это не первый мой волонтёрский опыт. До этого, рок-концерт «Атмосфера». Всегда откликаюсь, когда требуется такая помощь. Быть волонтёром — это круто! А кепка с лого — зачёт!
Дмитрий Сычёв и его команда. Под «его командой» подразумеваем Яну Кравченко, Анну Савичеву, Андрея Проханова и Юлию Скачкову. Именно они выполняли несколько иную часть работы — продажа сувенирной продукции с логотипом GK, раздача шаров. Сложно сказать, сколько было надутых шариков командой Дмитрия, но предостаточно. Все ушли с феста с нашим воздушным мини-подарком?
Мы по-доброму распрощались с ребятами, всех наградили благодарственными грамотами, а вот то, что стало происходить потом — торжественно клянёмся! — GK не планировал.
Уже в конце феста к нам стали подходить гости феста и просить кепку с лого на память. Но партия кепок была лимитирована — по количеству волонтёров! Люли настаивали, просили, говорили, что готовы купить чуть ли не за любые деньги.
Потом один знающий шоумен посмеялся: и вы не могли купить побольше? Могли бы аукцион устроить. Но кто ж знал, что наш «САМБЫЕЛ» окажется настолько топовым!?.. Дальше — больше. в Instagram появились коллажи с участием наших кепок.
А потом и реальные снимки, причём, с разных концов России и даже из-за рубежа. Это всё те же наши волонтёры. Они разъехались, кто на отдых, кто на подработку в каникулы. И повсюду ходили в наших кепках, рассказывая о том, какой крутой фест был в Коврове. Даже не представляете, насколько нам было приятно читать всё это и смотреть на фото.
Так вот, про Limited edition, она же — ограниченная серия. Подумалось: у нас не менее яркий проект ГК-2. И у него есть свой логотип.
В данное время идёт процесс дизайнерской разработки специального лого второго сезона — ребрендинг уже существующего. Так что…
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