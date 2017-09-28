Новое в Коврове
«Robotics Day» для всей семьи. Бизнес-инкубатор приглашает
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Что такое «день робота»? Может, это связано с недавней инициативой госдумы, что пора уже принимать законы о «правах роботов», о «взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта»?
На самом деле, курсы, открытые в бизнес-инкубаторе – это, в определённом смысле, начало работы нашей ковровской «силиконовой долины».
На акцию пришли не только студенты и школьники, но и их родители, и преподаватели. О курсах по программе «Образовательная робототехника и программирование» большинство из них узнало из СМИ, где были размещены анонсы.
Изложим вкратце анонсированную информацию.
Курсы по робототехнике и программированию рассчитаны на школьников от 7 до 15 лет. Курсы состоят из четырех модулей: базовый, основной, углубленный, творческий (соревновательный).
Курсантов ждёт множество интересных экспериментов и увлекательное знакомство с миром физики, которое завершится созданием своего собственного робота.
Применение роботизированных конструкторов позволит в доступной игровой форме приобщать обучающихся к изучению информационных технологий с самого раннего возраста.
На занятиях ребята будут работать с роботизированными конструкторами: LEGO Mindstrom NXT, LEGO EVA3. Каждый практикум направлен на получение конкретного результата (например, зажечь светодиод или запустить двигатель).
В ходе обучения слушатели узнают:
- из каких компонентов состоят и как управляются роботы;
- как спроектировать и собрать простейшие электронные механизмы;
- как заставить электронный механизм двигаться и реагировать в соответствии с прописанным алгоритмом;
- как с точки зрения физики объясняются все происходящие процессы.
Учебная программа предназначена для учеников школ 4-11 классов. Приобретаемые слушателями знания:
- основные понятия робототехники;
- основы программирования на С++;
- теоретические основы простейшей элементной базы;
- основы схемотехники и архитектуры микроЭВМ;
- принципы программного управления.
По окончании курса выпускникам выдается сертификат.
Всю эту информацию участники акции «Robotics Day» получили в очень зрелищной и доступной форме.
Так, GK застал участников в момент, когда один из преподавателей курсов Константин Протасов (кстати, давний наш друг и партнёр) демонстрировал работу 3D-сканера.
Устройством, чем-то напоминающим то ли утюг, то ли кухонный миксер, Константин «обследовал» одного из ребят, добровольца.
И на наших глазах на экране монитора начинала появляться фигура мальчика, его голова, черты лица.
Ещё немного, и готов цифровой «аватар», копия школьника.
Хоть на Марс его отправляй. Хоть в компьютерную игру.
На самом деле, всё это давно уже не игрушки. Курс на цифровую экономику, инициированный президентом Путиным, лежит через знания. А самые крепкие и надёжные знания – это те, что мы получаем в юности, причём, в наглядной форме.
В рамках «Robotics Day» прошёл запуск коптера. Но это было не обычное устройство с дистанционным управлением. Это был совершенно автономный летательный аппарат, траектория полёта которого была запрограммирована заранее.
Очень похоже на запуск космических кораблей. И всё это (показывали на практике!) могут сделать сами школьники. Ребята были в восторге. Примечательно, что среди гостей бизнес-инкубатора были не только мальчишки, но и девочки. А ещё говорят, будто бы робототехника – это только для мужских мозгов!
По итогам Иван Панин поделился:
— Мероприятие, которое прошло 22 сентября, надеюсь, станет регулярным, ежегодным. Приятно отметить, что администрации бизнес-инкубатора удалось решить главную задачу – привлечь на эту акцию семьи с молодыми людми, подростками и школьниками. В принципе, будет неплохо, если молодёжь придёт группами одноклассников и однокурсников.
На самом деле, это важно – в какой компании подросток, молодой человек отправляется на какое-то мероприятие. В том возрасте, когда ты только выбираешь дорогу в жизни, роль тех, кто рядом с тобой, трудно переоценить.
Мир тинейджера – это борьба противоположностей. С одной стороны очень хочется быть особенным, ни на кого не похожим. Но при этом очень страшно оказаться «белой вороной». Одобрение сверстников и тех, кого считаешь авторитетом, выходит на первый план. Мы переживаем, как отнесутся друзья и к цвету свитшота, и к музыке плейлиста, и к разновидности хобби. Массовое увлечение робототехникой у молодёжи может возникнуть только в том случае, если это станет трендом. И ковровский бизнес-инкубатор выступает в роли трендсеттера.
GK: Не боитесь, что после того, как вы научите ребят, дадите им современные знания, они просто уедут покорять города-миллионники, а возможно, даже Россию покинут? Проблема «утечки мозгов» не существует?
— Уверен, что эта проблема надумана. На мой взгляд, самое главное – создать площадку и благоприятную среду для формирования личностей с особым типом мышления. Как говорится, мы не предлагаем рыбу, мы предлагаем удочку. И по-моему, не так важно, где именно эти ребята потом реализуют себя. Если кто-то захочет и найдёт себе работу в крупных транснациональных компаниях, для нас будет только плюсом к репутации. Ведь в «силиконовой долине» не беспокоятся о том, где будут искать работу резиденты. Главное – стимулировать появление новых технологий, их успешное внедрение. Ну, а Ковров, на мой взгляд, вполне успешный и перспективный город. Именно у нас работает несколько высокотехнологичных крупных промышленных предприятий. На ковровских заводах специалистам по робототехнике и программированию будут очень рады.
GK: В принципе, на сегодня перспективы связаны не только с крупным бизнесом…
— Об этом и речь! Как мне представляется, будущее за малым и средним бизнесом высоких технологий. И такие фирмы, базируясь у нас в Коврове, могут благодаря интернету и компьютерным технологиям ориентировать своий бизнес на самый широкий диапазон.
Глядя на парящий в небе над бизнес-инкубатором коптер, невольно думаешь: «А почему бы нет?». Сфера ваших бизнес-интересов – это весь мир? Тогда вам сюда, в школу робототехники и программирования.
Начнём с создания своего «домашнего роботопитомца». А там – как пойдёт…
Фотограф Артём Буренков
На правах рекламы.
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