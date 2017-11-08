Новое в Коврове
Школа боевых искусств Виктории Селеметовой. Только 18+++
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GK от всей души поздравляет и приветствует Викторию, но сегодня мы хотим сделать акцент на втором не менее важном направлении «Victory» — модельном агентстве. Если предельно точно, то мы расскажем о женском клубе «Victory», занятия в котором начнутся 1 декабря, сейчас уже идёт набор в группы.
Возможно, прочитав этот топик, кто-то из вас захочет вступить в сообщество обаятельных и привлекательных.
Но учтите: данная информация касается только взрослых!
То есть, совсем взрослых, тех, кому уже исполнилось 25.
Это возраст нередко называют пиком женской сексульности и притягательности. Одновременно и великое счастье, и… большая проблема. Не зря ведь говорят, что красота — это страшная сила. Довольно мощное оружие, с которым следует умело обращаться.
Поэтому, информация и знания от преподавателей женского клуба в Модельном агентстве «Victory» вне сомнений полезны тем, кто захочет записаться на занятия. Эти знания помогут дамам в совершенстве своим прекрасным оружием.
Сегодня мы вкратце расскажем о том, что представляет собой женский клуб Модельного агентства «Victory», какие предметы преподают в «школе женского обаяния» и даже познакомим с преподавателями этой школы.
Первая, с кем будет необходимо познакомиться и подружиться всем участницам женского клуба — Евгения Дроздова. Обладательница титула «Краса Коврова-2016», студентка кафедры психологии и акмеологии, выпускница НОУ ДПО «Бизнес-Профи» по курсу «Индивидуальное психологическое консультирование и психотерапия».
Евгения в женском клубе преподаёт основы этикета и психологии. Возможно, кто-то свято верит, что достаточно быть сногсшибательной красоткой с длинными ногами. Но стоит задуматься: если вас пригласили в приличное кафе на романтический ужин, а все ваши способности за столом ограничены талантом открывать пиво глазом, какой тип поклонников вы к себе привлечёте? Хотите утончённых принцев? Тогда надо учиться быть принцессой!
Евгения знает не только секреты того, как именно сервировать стол, как правильно пользоваться столовыми приборами и держать в руке бокал шампанского.
Она научит гораздо большему. Например, вы знаете, как уважающая себя дама должна подойти к столу? Как сесть на стул? Да что там, как правильно… позволить снять с себя шубку? О, эти тонкости уже на грани этикета и психологии.
Возможно в 18-19 лет девчонкам будет сложновато и даже скучновато постигать азы женского обаяния. Всё же и так неплохо складывается. Но переступив через 20-летие, все вы, милые девушки, начнёте понимать, что с интересом наблюдающие за вами лица противоположного пола подмечают многое. Они видят и то, как вы держите спину, и то, где находятся ваши руки, и то, как вы смеётесь. Это касается даже тех мужчин, которым, на первый взгляд, безразличны манеры и тонкости. Кстати, классика кинематографа тому подтверждение.
Но и внешнюю сторону вопроса никто не отменял. За это в «Victory» отвечает преподаватель фитнеса и правильного питания Алёна Орлова. А ещё… Так хочется дать небольшой спойлер! Честное слово, основатель женского клуба Виктория Селеметова строго-настрого не велела об этом рассказывать, но как скрывать?
В женском клубе есть предметы, на которых учат быть красивой и прокачанной не только в обычном понимании слова, но и… В общем, вы когда-нибудь слышали о фитнес-направлении «фейслифтинг»? Это специальная мимическая гимнастика, которая способна изменить не только тело, но и лицо. Думается, это особенно заинтересует именно девушек 25+. Подробную информацию вы получите непосредственно в клубе.
Уникальная система упражнений по силе воздействия сопоставима не только с сервисами косметолога, но даже пластического хирурга! А главное, фейслифтинг поможет вам овладеть собственной мимикой. Ведь не секрет, что многие женщины комплексуют от того, что в моменты, когда не контролируют себя, их лица выглядят как минимум забавно. Те самые фото, которые хочется беспощадно удалить. Так вот, пройдя курс фейслифтинга, вполне вероятно, вы навсегда забудете об этой проблеме. Просто потому, что ВСЕ ВАШИ ФОТО станут удачными, даже те, когда вас снимала «скрытая камера»!
Но и это ещё не все спойлеры! Нет, мы точно рискуем основательно поругаться с Викторией, но правда рвётся наружу! В женском клубе будет ещё и специальная гимнастика для… О том, что вы добились в данном предмете отличных результатов, вам непременно сообщит ваш самый близкий друг. Скорее всего, это будет возглас: «Вот это да!». Ну, вы поняли, о чём идёт речь.
Но если говорить о более традиционных занятиях и тренировках, то это пластика и хореография. Их проводит Екатерина Белякова.
Дипломированный тренер-педагог, победитель и призёр областных, российских и международных соревнований по танцевальному спорту тренер образцового ТСК«Вдохновение», судья по танцевальному спорту и спортивный судья, Екатерина в «Victory» преподаёт не совсем танцы.
Скорее, это уроки пластики, уроки движения, уроки по овладению собственным телом. Вернёмся к вопросу о том, что все мужчины любят глазами и замечают буквально всё. У них у всех «встроенные датчики движения», чтоб вы знали, милые дамы. Вы ещё только вошли в комнату, а вас уже зафиксировали. Первое, что замечают у женщин — это походка. И в зависимости от того, что это за походка, к женщине будут относиться либо как к «своему парню», либо как к «малышке-неувязку», либо как пантере, готовой сделать бросок.
Мы перечислили далеко не все предметы, которые преподают в женском клубе. Фотопозирование, уроки красоты, а именно макияж для себя уход за волосами, лицом и телом и многое другое. В общем, записывайтесь в группу и всё узнаете сами!
Вполне допускаем, что данный топик, не послушавшись нас, всё же прочитали девушки моложе 25 лет. И, наверняка, они сейчас возмущены: почему их не пускают в женский клуб? Что это ещё за 25+?! Объясняем.
Аналогичная информация и техники преподаются в модельном агентстве «Victory» в группах для девушек от 18 лет, даже для более юных леди. И этикет, и пластика, и психология.
Однако группы до 25 лет ориентированы на моделинг и на участие в конкурсах красоты формата «Мисс». А возраст 25+ — это уже «Миссис», конкурс, который требует соответствующего возрасту и статусу обаяния и манер. Ну, и… взрослые девочки — это такая категория, которая на многие девичьи наивные вопросы уже вправе спокойно ответить: «Подрастёшь — узнаешь».
Вы ещё не были в женском клубе модельного агентства «Victory»? Тогда поторопитесь, набор в группы в самом разгаре. И свободных мест там совсем немного.
Желаем успехов в личной жизни!
Фотограф Николай Бобков
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