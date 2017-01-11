«ST-Илья»: Дежурный по красоте

Окрашивания любой сложности! – говорит Илья. — Все новые процедуры, которые появляются в России, здесь — в Коврове — первым пробую я! Мастера салона постоянно посещают мастер-классы и уроки по новым тенденциям в индустрии красоты. Скоро мы презентуем процедуру, которую в Коврове еще никто не делал!

Вам близки остромодные тренды? Тогда милости просим в «ST-Илья». Мы с коллегами постоянно совершенствуемся, пробуем новые техники и новый материал. Не сомневаюсь, что для нас просто не существует невыполнимых задач!

Люблю работать с мужчинами! На мой взгляд, обычные однообразные стрижки – это скучно. А неухоженные бороды – недопустимо. Стараюсь сделать каждого клиента уникальным. Часто барберов осуждают за то, что они делают однотипные стрижки, те, что «в тренде». Я стараюсь объяснить клиентам, что самое важное — быть неповторимыми. Ведь тогда тренды и моду станут диктовать они сами!

Кавитация – это один из современных методов избавления от излишних жировых отложений. Метод кавитации основан на образовании большого количества пузырьков, наполненных газом и паром. С течением времени пузырьки увеличиваются в размерах и впоследствии испаряются. Она не только корректирует видимые проявления целлюлита, но и устраняет причины его возникновения. Курс антицеллюлитного удаления расщепленных продуктов, накопление жира в обработанной области становится крайне затруднительным. Пациент теряет после процедуры как объем, так и вес! А цена вас приятно удивит! Кроме того, мы предлагаем абонемент, действует система скидок.

Студия красоты Ильи Староверова — наш ключевой партнер в регионе-33. Илья достойно представляет компанию «ESTEL», продвигает новинки, осваивает лучшие традиции и при этом сохраняет индивидуальность. Ежегодно он попадает в ТОП лучших салонов, использующих продукцию нашей компании в России. Немаловажно, что Илья Староверов регулярно участвует в профессиональных конкурсах и семинарах. За такими руководителями салонов будущее! Мы знаем, что его любят клиенты, любят и поставщики. Это просто успех.

Между нами нет конкуренции. На каждого мастера найдется свой клиент. Важно развиваться и помогать друг другу. Если мастер постоянно совершенствуется, его труд будет востребован. Хороший мастер не может быть бездушным станком, он должен являться и чувствовать себя художником. Илья и его мастера именно такие. В этом я убедилась лично.

Мама – это моя самая любимая клиентка! Для меня особенно важно и приятно, что она без тени сомнения садиться к любому мастеру. Ведь я отвечаю за всех своих сотрудников, как за себя.

Пробуйте, меняйтесь, а главное — оставайтесь красивыми!

Мечта о своей студии красоты, по словам, не покидала его с первого курса колледжа.Он поработал в нескольких салонах города, прослушал множество профессиональных курсов и прошёл серию мастер-классов.В какой-то момент Илья понял, что клиентская база позволяет открыть свой салон.Это было пару лет назад.Свой проект он назвалВ состав мастеров вошли друзья и хорошие знакомые. Илья выступал сразу в двух ипостасях – как автор проекта и как ведущий мастер. Одновременно работал сам, личным примером вдохновляя коллег, и развивал свой салон. Вс первых дней широко применялись все новинки индустрии красоты. И за короткий промежуток времени этот салон стал популярным, можно сказать – в тренде.Со временем, помимо стилистов, парикмахеров и мастеров маникюра впоявились бровист и барбер. Благодаря плотному сотрудничеству салона с компаниейсалон стал одним из лудших салонов области.И вот, с 10 января открылась новая студия красоты. Еще больше услуг и мастеров! Теперь в студии работают два мастера маникюра и педикюра, бровист, косметолог, три парикмахера-стилиста и барбер.Как рассказал нам Илья, в его салоне принято поддерживать самые смелые идеи клиента. Здесь непременно подберут и креативную стрижку, и неповторимый оттенок для волос, и порекомендуют правильный уход. Пожалуй, в «ST-Илья» на сегодня самый широкий в городе спектр услуг.Инновационный подход к работе поддерживают все мастера студии. Вот что об этом говорит мастер маникюра и педикюраБарберделом жизни считает превращать обычных мужчин в джентльменов:Теперь в студии красоты появился косметологический кабинет! Мастерпредлагает клиентам пройти курс кавитации, лифтинга и ультрозвуковой чистки лица:Поприветствовать коллектив студии красотыв связи с расширением приехали директор студииво Владимиреи руководитель студии, технолог. Дмитрий Жбанов рассказал:Директор регионального представительства компаниивручилбутылку элитного напитка, конфеты и набор футболок с лого компании.Технолог «ESTEL»убеждена:Трогательная деталь. Главной опорой и источником вдохновения дляявляются его родители, которые помогали ему ещё на стадии стартапа.Салон уже работает и приглашает клиентов! Поторопитесь записаться к мастерам студии красотыПубликуется на правах рекламы