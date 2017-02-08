Сверху - старуха, снизу - принцесса. GK в музее!

Сам себе гений?!

Оптические иллюзии, головоломки, сила тяжести и притяжения… Помните ту картинку, где вроде бы изображено милое лицо девушки, но стоит только перевернуть диск с изображением, то видишь лицо старой женщины. Как это возможно? Вглядываетесь снова, пересматриваете много раз, крутите этот диск… Результат один. А та загадка с платьем буквально взорвала интернет? А надо было просто определить цвет…Казалось бы, нет ничего проще. Однако пользователи интернета разделились на два лагеря: одни считают, что платье бело-золотое. Другие — сине-чёрное. Оптическая иллюзия? И таких загадок в музее много. Рассказываем подробнее.Это волгоградский музей занимательных наук Эйнштейна. Всего — 39 объектов. На этой выставке придётся «пошевелить» мозгами. Возможно и вы сумеете самостоятельно сотворить «чудо». Ну, или на практике понять сложность физики.По мнению Эйнштейна, воображение — это и есть ключ к успеху. Начнём с. Даны фигуры и нужно определить одинаковы ли они. Смотрите всё сами. Скажем одно: фигуры абсолютно идентичны.. Это возможность увидеть мираж, прямо на столе с помощью искривлённого зеркала.Или вот, состоящая из шариков. Некий тренажер, стимулирующий и логику, и пространственное мышление, и моторику.Древние инженеры, когда продумывали, были уверены, что колесо должно крутиться вечно. В основе задумки — правило рычага и действие сил тяжести. Эта машина должна была не заимствовать энергию из вне. Но вечный двигатель не создан из-за закона сохранения и энергии. Увидеть всё наглядно можно в музее.Посмотрите на картинку. Что тут написано? Coca-Cola? А теперь внимательнее… Этот. Мозг распознаёт неверно, так как ранее мы уже видели это изображение.А как думаете какого цвета лошади? Пожалуй, это и так понятно, что они одинаковые как по цвету, так и по оттенку. Выглядит разным из-за иллюзий, возникающая за счёт контраста фона.Одна и та же фигура является и квадратом, и кругом, и треугольником. Это фигуры на плоскости, а предметы имеют объём. Через объёмный предмет можно провести много плоскостей.Подходим к следующему объекту —. Задание: с помощью щипцов завязать шнурки. Это только выглядит так просто. Такое задание позволяет понять, как трудно научить механическое устройство выполнять действие, простое для человеческой руки.Пришло время измерить силу крика.. Необходимо громко крикнуть в отверстие, далее загораются лампочки. Количество лампочек — десять штук. Соответственно, как крикнешь, столько лампочек и загорится. Одна лампочка — 1 дБ. Кричу. Загорелось пять лампочек. А сколько загорится у вас?Состоит из нечётного количества клиновидных камней. Камень в центре — замковый, в основании арки — подпятный. Действуют сила тяжести и сила опоры. Многие архитекторы до сих пор применяют принцип строения арочных мостов в строительстве сводчатых потолков в храмах и замках. Как говорится, без единого гвоздя.Если не знать, что изображено на рисунке, то непросто будет распознать. Если известно, то предлагается посчитать точное количество… И ведь у каждого результат получается разный.Любые механизмы можно вертеть, крутить, пытаясь понять, как они устроены. Такая доступность пробуждает интерес к науке. Или вот, например, механизм «вверх под воздействием силы тяжести». Под воздействием силы тяжести металлический стержень скатится вниз. А вот двойной симметричный конус начнёт подниматься вверх в горку.Маятник Максвелла, гиперболоид вращения, рычаг Архимеда, вертикальный бильярд, а ещё… стул с гвоздями. Да-да! Можно потрогать, посидеть, полежать… Девчонки, только помните про капроновые колготки!Выставка будет работать до 12 марта. Практика всегда интереснее, чем теория. Поэкспериментировать захотят как дети, так и взрослые.Обычно в музеях стоим и тихо слушаем экскурсовода. Здесь даже кричать можно. Многие эту выставку называют просто: «Сходи и разбуди в себе гения!»А помните ту детскую игру про волка, козу и капусту? Когда крестьянину нужно перевезти всё через реку. Но место только одно. Есть возможность сыграть ещё раз.Кстати, про гвозди… Страшно, конечно, но мы всё проверили! Больновато, но сидеть можно!А вы когда-нибудь замечали, что картины как будто за вами следят… В какую бы сторону не отошли, ощущение не пропадает. Помните портрет Моны Лизы? А женщина, которая держит в руках листок с присягой? Помнят все и мало кто удосужился узнать, кто эта женщина. А это жена грузинского художника Ираклия Тоидзе. Именно он нарисовал советский плакат «Родина — мать зовёт». Тамара Тоидзе вбежала в комнату со словами «Война!», при этом подняла вверх руку. Этот жест настолько поразил художника, что он тут же решил сделать набросок. Иллюзия? Мистический взгляд… Кому угодно станет не по себе, когда с него не сводит глаз нарисованный человек.