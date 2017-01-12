Новое в Коврове
Новый «рогатый» приехал в Ковров!
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В среду по городу разъезжали два праздничных троллейбуса, украшенные шарами. Видели уже? Не будем томить: это новые троллейбусы. Не такие как остальные — факт! Первые пассажиры — журналисты ковровских СМИ. Уже сегодня «рогатых» планируют выпустить по своим маршрутам.
Нас встретил и всё показал водитель Александр Лежнев. А вы знали, что в новых троллейбусах панорамное лобовое стекло, двери шире, обзор лучше и есть камеры. Водитель всё-всё видит!
В 2016 году нашему «УТТ» удалось войти в федеральную программу поддержки городского общественного транспорта. Стоимость одного троллейбуса — 9,6 миллионов рублей. Благодаря софинансированию каждый троллейбус обошёлся МУП в 4,6 миллионов рублей. Впервые за последние двадцать лет предприятие купило «рогатых» без помощи города.
Эти троллейбусы разработаны и изготовлены в Энгельсе. Уникальны ещё тем, что оборудованы выдвижной платформой, необходимой для инвалидов и пассажиров с детскими колясками. Продолжим говорить о новинках. Сели в троллейбус, а водитель забыл закрыть дверь? Было такое? Сейчас же, новая технология просто не тронется с места, если дверь открыта.
Для комфорта есть места для детей и пожилых. Такие сидения оборудованы складывающимися подлокотниками. Кстати, всего 27 мест. Пассажировмещаемость — 100 человек.
Стоит отметить, что в новом троллейбусе печки по всему салону. А не только в одном месте, как в других. Теперь точно не замёрзнем!
В троллейбусе есть новые поручни и кнопка для связи с водителем. И она работает! Нам продемонстрировали.
Это важно! В общественном транспорте во время движения или стоянки, при запуске двигателя или ДТП может начаться пожар. В новом троллейбусе есть автоматическое пожаротушение. И он оснащён кнопкой аварийного открытия.
Более детально? Это мы про камеры. Их всего — четыре. Две расположены в салоне, одна в кабинете водителя и регистратор.
Улыбаемся и машем! И помните: дисциплина прежде всего!
Фото: Игорь Селезнёв
Нас встретил и всё показал водитель Александр Лежнев. А вы знали, что в новых троллейбусах панорамное лобовое стекло, двери шире, обзор лучше и есть камеры. Водитель всё-всё видит!
В 2016 году нашему «УТТ» удалось войти в федеральную программу поддержки городского общественного транспорта. Стоимость одного троллейбуса — 9,6 миллионов рублей. Благодаря софинансированию каждый троллейбус обошёлся МУП в 4,6 миллионов рублей. Впервые за последние двадцать лет предприятие купило «рогатых» без помощи города.
Эти троллейбусы разработаны и изготовлены в Энгельсе. Уникальны ещё тем, что оборудованы выдвижной платформой, необходимой для инвалидов и пассажиров с детскими колясками. Продолжим говорить о новинках. Сели в троллейбус, а водитель забыл закрыть дверь? Было такое? Сейчас же, новая технология просто не тронется с места, если дверь открыта.
Для комфорта есть места для детей и пожилых. Такие сидения оборудованы складывающимися подлокотниками. Кстати, всего 27 мест. Пассажировмещаемость — 100 человек.
Стоит отметить, что в новом троллейбусе печки по всему салону. А не только в одном месте, как в других. Теперь точно не замёрзнем!
В троллейбусе есть новые поручни и кнопка для связи с водителем. И она работает! Нам продемонстрировали.
Это важно! В общественном транспорте во время движения или стоянки, при запуске двигателя или ДТП может начаться пожар. В новом троллейбусе есть автоматическое пожаротушение. И он оснащён кнопкой аварийного открытия.
Более детально? Это мы про камеры. Их всего — четыре. Две расположены в салоне, одна в кабинете водителя и регистратор.
Улыбаемся и машем! И помните: дисциплина прежде всего!
Двери закрываются! Удачной поездки!
Фото: Игорь Селезнёв
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