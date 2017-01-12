Новый «рогатый» приехал в Ковров!

Двери закрываются! Удачной поездки!

Нас встретил и всё показал водитель Александр Лежнев. А вы знали, что в новых троллейбусах панорамное лобовое стекло, двери шире, обзор лучше и есть камеры. Водитель всё-всё видит!В 2016 году нашему «УТТ» удалось войти в федеральную программу поддержки городского общественного транспорта. Стоимость одного троллейбуса — 9,6 миллионов рублей. Благодаря софинансированию каждый троллейбус обошёлся МУП в 4,6 миллионов рублей. Впервые за последние двадцать лет предприятие купило «рогатых» без помощи города.Эти троллейбусы разработаны и изготовлены в Энгельсе. Уникальны ещё тем, что оборудованы выдвижной платформой, необходимой для инвалидов и пассажиров с детскими колясками. Продолжим говорить о новинках. Сели в троллейбус, а водитель забыл закрыть дверь? Было такое? Сейчас же, новая технология просто не тронется с места, если дверь открыта.Для комфорта есть места для детей и пожилых. Такие сидения оборудованы складывающимися подлокотниками. Кстати, всего 27 мест. Пассажировмещаемость — 100 человек.Стоит отметить, что в новом троллейбусе печки по всему салону. А не только в одном месте, как в других. Теперь точно не замёрзнем!В троллейбусе есть новые поручни и кнопка для связи с водителем. И она работает! Нам продемонстрировали.Это важно! В общественном транспорте во время движения или стоянки, при запуске двигателя или ДТП может начаться пожар. В новом троллейбусе есть автоматическое пожаротушение. И он оснащён кнопкой аварийного открытия.Более детально? Это мы про камеры. Их всего — четыре. Две расположены в салоне, одна в кабинете водителя и регистратор.Улыбаемся и машем! И помните: дисциплина прежде всего!