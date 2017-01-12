Новое в Коврове

Новый «рогатый» приехал в Ковров!

Екатерина Кокшарова
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В среду по городу разъезжали два праздничных троллейбуса, украшенные шарами. Видели уже? Не будем томить: это новые троллейбусы. Не такие как остальные — факт! Первые пассажиры — журналисты ковровских СМИ. Уже сегодня «рогатых» планируют выпустить по своим маршрутам.



Нас встретил и всё показал водитель Александр Лежнев. А вы знали, что в новых троллейбусах панорамное лобовое стекло, двери шире, обзор лучше и есть камеры. Водитель всё-всё видит!

В 2016 году нашему «УТТ» удалось войти в федеральную программу поддержки городского общественного транспорта. Стоимость одного троллейбуса — 9,6 миллионов рублей. Благодаря софинансированию каждый троллейбус обошёлся МУП в 4,6 миллионов рублей. Впервые за последние двадцать лет предприятие купило «рогатых» без помощи города.



Эти троллейбусы разработаны и изготовлены в Энгельсе. Уникальны ещё тем, что оборудованы выдвижной платформой, необходимой для инвалидов и пассажиров с детскими колясками. Продолжим говорить о новинках. Сели в троллейбус, а водитель забыл закрыть дверь? Было такое? Сейчас же, новая технология просто не тронется с места, если дверь открыта.



Для комфорта есть места для детей и пожилых. Такие сидения оборудованы складывающимися подлокотниками. Кстати, всего 27 мест. Пассажировмещаемость — 100 человек.



Стоит отметить, что в новом троллейбусе печки по всему салону. А не только в одном месте, как в других. Теперь точно не замёрзнем!



В троллейбусе есть новые поручни и кнопка для связи с водителем. И она работает! Нам продемонстрировали.



Это важно! В общественном транспорте во время движения или стоянки, при запуске двигателя или ДТП может начаться пожар. В новом троллейбусе есть автоматическое пожаротушение. И он оснащён кнопкой аварийного открытия.



Более детально? Это мы про камеры. Их всего — четыре. Две расположены в салоне, одна в кабинете водителя и регистратор.



Улыбаемся и машем! И помните: дисциплина прежде всего!



Двери закрываются! Удачной поездки!




Фото: Игорь Селезнёв

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