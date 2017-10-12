Новое в Коврове
В Доброграде теперь можно купить квартиру
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Теперь у тех, кто хочет жить или проводить выходные и каникулы в городе-курорте, появился еще один вариант для покупки недвижимости.
Помимо земельных участков под строительство, домов и таунхаусов в продаже есть квартиры в новом малоэтажном кирпичном доме, стоимостью 35 000 р/м2.
Дом строят по современному проекту: в планировках предусмотрен максимум функционального пространства и естественного света. В каждой квартире будет автономное отопление.
При покупке доступна беспроцентная рассрочка от застройщика, а также ипотека (в том числе военная) и применение материнского капитала. Завершат строительство в конце 2018 года.
Причем параллельно с застройкой района многоквартирных домов здесь же будет вестись строительство школы и детского сада. Откроют образовательные учреждения уже в 2019 году, практически сразу после заселения первого дома.
Помимо школы и детского сада в шаговой доступности для жителей будет вся уже существующая городская инфраструктура: спортивные и развлекательные объекты, рестораны и кафе, парк-отель с кинотеатром, СПА-центром и открытым бассейном, в котором можно купаться с ранней весны до глубокой осени.
Также несомненным плюсом для семей с детьми является то, что в Доброграде особенно развит детский досуг: в городе есть всесезонный лагерь, детская площадка, kids-club дневного пребывания, регулярно проводятся обучающие и творческие детские мастер-классы.
Напомним, помимо квартиры в Доброграде можно приобрести земельные участки под застройку, дом по типовому или индивидуальному проекту, а также таунхаусы.
Ранее построенные таунхаусы уже полностью заселены.
Новые кирпичные двухэтажные таунхаусы 86 м2, 102,2 м2, 123,1 м2, расположенные слева от главной улицы в центре Доброграда, продаются с начала осени 2017 года по 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Заселение планируется уже в конце 2018 года. Стоит поторопиться: предложение ограничено.
Что касается участков, то можно выбрать землю с видом на лес или озеро. К каждому владению уже подведены все необходимые центральные коммуникации: подземные системы газо-, водо- и электроснабжения, канализация ивысокоскоростной интернет. В Доброграде есть собственная строительная компания, которая сможет возвести дом по типовому или индивидуальному проекту.
В каталоге на данный момент 16 моделей абсолютно различной площади и функционала: от небольших «дачных» домиков до роскошных особняков. Кстати, оценить дома можно не только по картинке, но и в живую — в рамках тест-драйва недвижимости.
Уточнить подробности акции, стоимость недвижимости, а также записаться на экскурсию по Доброграду можно по телефону: 8 800 200 80 50 и на сайте gorod-dobrograd.ru. C проектными декларациями и разрешениями на строительство также можно ознакомиться на сайте. Застройщик ООО «СУ ДСК».
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