В музее ожили картины!

А Вы фотографировались рядом с огромным тигром!

Но здесь можно всё: поспать рядом с белым медведем, попасть к акуле в пасть или погладить милого дельфинчика. В историко-мемориальном музее работает. За три дня её посетили уже более 280 человек.Не забудьте взять с собой фотоаппарат! В объективе фотокамеры, благодаря стереоскопическому эффекту, картины буквально оживают. Своими глазами этого не увидишь, но получаются отличные снимки!А вы когда-нибудь убегали от разъярённого быка? В Испании были случаи, когда на очередном забеге «Toro de Cuerda», бык поднимал на рога нескольких участников. Но мы убежали!Ещё в этом музее есть своя охрана — трёхмерный тигр. Следит, чтобы за наличием фототехники, не шумели и даже помогает зрителям принять нужную позу для фото.Есть ощущение, что вот-вот лев выпрыгнет? Страшно? Но мы-то знаем, это всего лишь объёмная картина.Смотрели фильм «Дельфины и киты» в 3D? Коралловые рифы Багамских островов, экзотические Королевства Тонга, жители океана. Этот фильм позволяет иначе взглянуть на повседневную жизнь дельфинов и китов в естественных условиях. Кажется, еще немного, и вы сможете дотронуться до них рукой!Или оказаться в пасте опасного хищника. Здесь главное — мимика. Чем испуганнее лицо сделаете, тем правдоподобнее будут фотографии. А вдруг даже получится разыграть друга? Встаньте перед зеркалом и тренируйте эмоции уже сейчас.Посмотреть можно и картины художников. У каждого натюрморта своя рамка, особенная. Как-то один знакомый художник сказал: «В живописи надо, чтобы сочеталось всё!»Выставка рассчитана на зрителей всех возрастов без ограничений. Цена для взрослых — 150 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников — 100 рублей. Для детей до 4-х лёт — бесплатно!А до Нового года осталось 17 дней. Новогоднего настроения ещё нет? Может сходить на выставку и сфотографироваться со снеговиком?Выставка работает до 15 января. Понедельник — выходной.После экскурсии в музее принято оставлять отзывы. GK не исключение! Открываем книгу, а там… даже гости из Урала делятся положительными впечатлениями от выставки!