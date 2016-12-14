Новое в Коврове
В музее ожили картины!
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Когда последний раз были в музее? А на выставке картин? Признайтесь, ведь так хочется потрогать экспонаты! Но экскурсовод громко и грозно напоминает: «руками не трогать».
Но здесь можно всё: поспать рядом с белым медведем, попасть к акуле в пасть или погладить милого дельфинчика. В историко-мемориальном музее работает выставка 3D картин «Воображариум» . За три дня её посетили уже более 280 человек.
Не забудьте взять с собой фотоаппарат! В объективе фотокамеры, благодаря стереоскопическому эффекту, картины буквально оживают. Своими глазами этого не увидишь, но получаются отличные снимки!
А вы когда-нибудь убегали от разъярённого быка? В Испании были случаи, когда на очередном забеге «Toro de Cuerda», бык поднимал на рога нескольких участников. Но мы убежали!
Ещё в этом музее есть своя охрана — трёхмерный тигр. Следит, чтобы за наличием фототехники, не шумели и даже помогает зрителям принять нужную позу для фото.
Есть ощущение, что вот-вот лев выпрыгнет? Страшно? Но мы-то знаем, это всего лишь объёмная картина.
Смотрели фильм «Дельфины и киты» в 3D? Коралловые рифы Багамских островов, экзотические Королевства Тонга, жители океана. Этот фильм позволяет иначе взглянуть на повседневную жизнь дельфинов и китов в естественных условиях. Кажется, еще немного, и вы сможете дотронуться до них рукой!
Или оказаться в пасте опасного хищника. Здесь главное — мимика. Чем испуганнее лицо сделаете, тем правдоподобнее будут фотографии. А вдруг даже получится разыграть друга? Встаньте перед зеркалом и тренируйте эмоции уже сейчас.
Посмотреть можно и картины художников. У каждого натюрморта своя рамка, особенная. Как-то один знакомый художник сказал: «В живописи надо, чтобы сочеталось всё!»
Выставка рассчитана на зрителей всех возрастов без ограничений. Цена для взрослых — 150 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников — 100 рублей. Для детей до 4-х лёт — бесплатно!
А до Нового года осталось 17 дней. Новогоднего настроения ещё нет? Может сходить на выставку и сфотографироваться со снеговиком?
Выставка работает до 15 января. Понедельник — выходной.
После экскурсии в музее принято оставлять отзывы. GK не исключение! Открываем книгу, а там… даже гости из Урала делятся положительными впечатлениями от выставки!
Фото: Игорь Селезнёв
Но здесь можно всё: поспать рядом с белым медведем, попасть к акуле в пасть или погладить милого дельфинчика. В историко-мемориальном музее работает выставка 3D картин «Воображариум» . За три дня её посетили уже более 280 человек.
Не забудьте взять с собой фотоаппарат! В объективе фотокамеры, благодаря стереоскопическому эффекту, картины буквально оживают. Своими глазами этого не увидишь, но получаются отличные снимки!
А вы когда-нибудь убегали от разъярённого быка? В Испании были случаи, когда на очередном забеге «Toro de Cuerda», бык поднимал на рога нескольких участников. Но мы убежали!
Ещё в этом музее есть своя охрана — трёхмерный тигр. Следит, чтобы за наличием фототехники, не шумели и даже помогает зрителям принять нужную позу для фото.
Есть ощущение, что вот-вот лев выпрыгнет? Страшно? Но мы-то знаем, это всего лишь объёмная картина.
Смотрели фильм «Дельфины и киты» в 3D? Коралловые рифы Багамских островов, экзотические Королевства Тонга, жители океана. Этот фильм позволяет иначе взглянуть на повседневную жизнь дельфинов и китов в естественных условиях. Кажется, еще немного, и вы сможете дотронуться до них рукой!
Или оказаться в пасте опасного хищника. Здесь главное — мимика. Чем испуганнее лицо сделаете, тем правдоподобнее будут фотографии. А вдруг даже получится разыграть друга? Встаньте перед зеркалом и тренируйте эмоции уже сейчас.
Посмотреть можно и картины художников. У каждого натюрморта своя рамка, особенная. Как-то один знакомый художник сказал: «В живописи надо, чтобы сочеталось всё!»
Выставка рассчитана на зрителей всех возрастов без ограничений. Цена для взрослых — 150 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников — 100 рублей. Для детей до 4-х лёт — бесплатно!
А до Нового года осталось 17 дней. Новогоднего настроения ещё нет? Может сходить на выставку и сфотографироваться со снеговиком?
Выставка работает до 15 января. Понедельник — выходной.
После экскурсии в музее принято оставлять отзывы. GK не исключение! Открываем книгу, а там… даже гости из Урала делятся положительными впечатлениями от выставки!
А Вы фотографировались рядом с огромным тигром!
Фото: Игорь Селезнёв
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