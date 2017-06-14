Тарифы нового поколения от МегаФон. Включайся!

«Включайся!» вместе с «МегаФоном»

Используя аналитику больших данных «МегаФон» создал линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения пользователей мобильной связи. Линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика.Более 60% новых подключений «МегаФона» приходится на цифровых абонентов. Более 25% владельцев смартфонов выходят в интернет при помощи сети 4G.Кто такие цифровые абоненты? Это клиенты, которые активно используют мобильный интернет для общения в социальных сетях, мессенджерах, просмотра видео и приложений, прослушивания музыки и совершения мобильных платежей. Сегодня такие клиенты – это треть нашей абонентской базы, а уже в ближайшем будущем их будет большинство.До сегодняшнего дня абоненты могли выбирать среди предложений операторов только тарифы с пропорциональным увеличением всех услуг внутри пакета: чем выше абонентская плата, тем больше объем включенных минут, SMS и интернет-трафика. При этом пакет услуг не используется абонентом полностью.«МегаФон» решил поменять правила: изменить отношение абонентов к сотовой связи и предложить новую тарифную линейку «Включайся!» для тех, кто больше не хочет подстраиваться под обстоятельства.Линейка тарифных планов «Включайся!» не имеет аналогов. Она построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит, как прежде, избыточных услуг.Для удобного выбора нужного тарифа мы сделали названия, которые соответствуют наполнению по интересам.Тарифные планы новой линейки «Включайся!»:Тарифный план «Включайся! Общайся» предназначен для людей, которые любят оставаться на связи и изучать сетевое пространство. Теперь абоненты могут общаться со своими близкими и наслаждаться интернет-сервисами: мессенджерами, социальными сетями и безлимитным доступом к МегаФон.TV.Наполнение тарифного плана «Общайся»:Цена: от 650 рублей«Включайся! Слушай» – тарифный план, который отлично подойдет для тех, кто любит жить под музыку! Приобретая тарифный план, абонент получает доступ к лучшим музыкальным сервисам: Яндекс Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq.Наполнение тарифного плана «Слушай»:Цена: от 550 рублейКаждый, кто любит звонить своим близким как можно чаще и поддерживать общение на расстоянии, по-настоящему оценит тарифный план «Включайся! Говори». Большой пакет минут и безлимитное общение в мессенджерах – то, что нужно для продолжительной беседы с близкими.Наполнение тарифного плана «Говори»:Цена: от 550 рублей.Наполнение тарифного плана «Включайся! Смотри» полностью удовлетворит интересы абонентов, которые любят провести время за просмотром любимых фильмов и видеороликов. Безлимитный доступ к МегаФонTV, пользование расширенным пакетом социальных сетей и видео приложений, таких как YouTube, Rutube и Vimeo.Наполнение тарифного плана «Смотри»:Цена: от 1000 рублейАбоненты, предпочитающие общение в мессенджерах и через SMS, по достоинству оценят тарифный план «Включайся! Пиши». 100 SMS и безлимитное пользование мессенджерами позволит абонентом не ограничивать себя в текстовом общении и быть всегда на связи с близкими.Наполнение тарифного плана «Пиши»:Цена: от 350 рублейТарифный план «Включайся! Премиум» — это 5000 минут, 20 ГБ интернета, безлимитноепользование SMS-сообщениями и МегаФонTV, доступ к музыкальным и видео приложениям, а также пользование социальными сетями и мессенджерами. Идеально для тех, кто не ограничивает себя в общении и интернет пространстве.Наполнение тарифного плана «Премиум»:Цена: от 2000 рублейПубликуется на правах рекламы