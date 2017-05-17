Новое в Коврове
Волонтёры не дремлют. Интервью с Алексеем Кузнецовым
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То автомобильный флешмоб устраивают, то в детские дома ездят, территории благоустраивают. Они готовы буквально на всё
за любой кипишь, кроме голодовки. За их щедрыми подарками следят более тысячи человек. И они опять что-то задумали…
Наши ковровские волонтёры словно в сказке дарят людям непередаваемые эмоции, помогают тем, кто в этом нуждается и привносят в наш город краски (флешмобы тому подтверждение).
Но какая это романтика. Вечер, звёзды, загораются фары и люди рядом, которые старательно заняты общим делом. Как раз на таких авто-лав-стори можно сделать предложение своей любимой девушке. Почему бы и нет?
К флешмобам мы ещё вернёмся. А пока: о волонтёрстве, планах и о детях.
Всего насчитывается около 50 таких добровольцев причём не только из Коврова, есть девушка из Владимира. Организатором изначально был Алексей Кузнецов, сейчас же — тоже Алексей Кузнецов. Но другой. Парадоксально, но это действительно так.
Кстати, в итоге «Звезда победы» получилась довольно неплохо. Напомним, тогда собралось свыше 45 машин, людей — явно больше. Потом начали активно обсуждать, придумывать новые идеи. «Хотим ещё! Мегакрутое. Хотим помогать городу, детям!» — говорили те добровольцы.
Сказано — сделано. Так, 14 мая поехали в мелеховский детский дом. Почему именно туда? Всё просто. Алексей объяснил нам, что это было обдуманное решение. Из четырёх домов, он выбрал именно Мелехово. Там, говорит, действительно нужна помощь. Больше пяти часов ребята восстанавливали детскую площадку: пилили доски, отреставрировали скамейки, варили и красили снаряды, делали клумбу, посадили в ней цветы.
Мир становится лучше, не в глобальном смысле, а вот в эту секунду что-то изменилось, и кому-то стало лучше оттого, что ты есть. Это и есть волонтёрство. Вечное желание помогать. Например, Алексей всегда, когда переходит дорогу и там стоит беспомощная старушка, обязательно поможет перевести. Для друзей — отличный товарищ, как Чип всегда придёт на помощь, в любое время суток.
«Не делай добро — не получишь зла» — не про Алексея. Вот и сейчас готовится обширная программа для детей к 27 мая. Пока, что это будет сказать не можем. Сюрприз так сюрприз. Но сделаем намёк: участие принимают детская студия «Улыбки», кинотеатр «Синема Парк», пиццерия «То-То», «ЯркоПарк» и не только.
Скоро всё сами увидите и прочитаете у нас на сайте. Кстати, ковровским волонтёрам нужны активные и позитивные ребята. Писать — Алексею Кузнецову.
В планах у организатора и у его помощников Марины Калмыковой, Антона Судьина и других волонтёров ещё много идей. Например, устроить детям экскурсию. Это будет летом. А пока списывайтесь с Алексеем, становитесь волонтёрами и предлагайте новые идеи.
Кстати, автомобильные флешмобы будут жить. Так, к 1 июня планируется снова встреча. На этот раз, фигура — флаг Дня защиты детей. Музыка, вечер, звёзды, квадрокоптер и люди, занятые общим делом рядом… Ну, вы поняли. Точное время, дата и место — спрашивать у организатора.
Прежде, чем кому-то помогать, нужно представить себя на его или её месте. Поэтому место беседы — парк не случайно выбрано. Ещё с детства, слыша это слово, появляется огромная детская улыбка, радость и фирменное «Ура! АтЛакционы!» Так что, впасть в детство иногда можно, даже нужно.
Фотограф Игорь Селезнёв
Наши ковровские волонтёры словно в сказке дарят людям непередаваемые эмоции, помогают тем, кто в этом нуждается и привносят в наш город краски (флешмобы тому подтверждение).
Но какая это романтика. Вечер, звёзды, загораются фары и люди рядом, которые старательно заняты общим делом. Как раз на таких авто-лав-стори можно сделать предложение своей любимой девушке. Почему бы и нет?
К флешмобам мы ещё вернёмся. А пока: о волонтёрстве, планах и о детях.
Всего насчитывается около 50 таких добровольцев причём не только из Коврова, есть девушка из Владимира. Организатором изначально был Алексей Кузнецов, сейчас же — тоже Алексей Кузнецов. Но другой. Парадоксально, но это действительно так.
Да, многие удивляются. Значит, точно судьба мне продолжить организаторство. Признаюсь, о новогоднем флешмобе ничего не знал, не говоря уже об именах организаторов. Ближе к 9 мая, уже увидел пост в «Подслушано», там обсуждали новую сходку. Так я и стал организатором. И благодарен все тем,
кто откликнулся!
Кстати, в итоге «Звезда победы» получилась довольно неплохо. Напомним, тогда собралось свыше 45 машин, людей — явно больше. Потом начали активно обсуждать, придумывать новые идеи. «Хотим ещё! Мегакрутое. Хотим помогать городу, детям!» — говорили те добровольцы.
Сказано — сделано. Так, 14 мая поехали в мелеховский детский дом. Почему именно туда? Всё просто. Алексей объяснил нам, что это было обдуманное решение. Из четырёх домов, он выбрал именно Мелехово. Там, говорит, действительно нужна помощь. Больше пяти часов ребята восстанавливали детскую площадку: пилили доски, отреставрировали скамейки, варили и красили снаряды, делали клумбу, посадили в ней цветы.
Детей там всего 17 человек. Но они такие добрые, активные. Сразу подбежали к нам, начали помогали. Сейчас уже ко всем нам, волонтёрам, добавляются в друзья, зовут в гости и даже со многими созваниваемся...
Мир становится лучше, не в глобальном смысле, а вот в эту секунду что-то изменилось, и кому-то стало лучше оттого, что ты есть. Это и есть волонтёрство. Вечное желание помогать. Например, Алексей всегда, когда переходит дорогу и там стоит беспомощная старушка, обязательно поможет перевести. Для друзей — отличный товарищ, как Чип всегда придёт на помощь, в любое время суток.
Буквально вчера зашёл в магазин, а там на стенах непристойные слова написаны. Не очень хорошая репутация будет, да и молодёжь, дети это видят. Я уж было сам хотел всё закрасить. Но подошёл к администратору, рассказал. Она была очень благодарна, обещали незамедлительно всё убрать.
«Не делай добро — не получишь зла» — не про Алексея. Вот и сейчас готовится обширная программа для детей к 27 мая. Пока, что это будет сказать не можем. Сюрприз так сюрприз. Но сделаем намёк: участие принимают детская студия «Улыбки», кинотеатр «Синема Парк», пиццерия «То-То», «ЯркоПарк» и не только.
Скоро всё сами увидите и прочитаете у нас на сайте. Кстати, ковровским волонтёрам нужны активные и позитивные ребята. Писать — Алексею Кузнецову.
В планах у организатора и у его помощников Марины Калмыковой, Антона Судьина и других волонтёров ещё много идей. Например, устроить детям экскурсию. Это будет летом. А пока списывайтесь с Алексеем, становитесь волонтёрами и предлагайте новые идеи.
Кстати, автомобильные флешмобы будут жить. Так, к 1 июня планируется снова встреча. На этот раз, фигура — флаг Дня защиты детей. Музыка, вечер, звёзды, квадрокоптер и люди, занятые общим делом рядом… Ну, вы поняли. Точное время, дата и место — спрашивать у организатора.
Прежде, чем кому-то помогать, нужно представить себя на его или её месте. Поэтому место беседы — парк не случайно выбрано. Ещё с детства, слыша это слово, появляется огромная детская улыбка, радость и фирменное «Ура! АтЛакционы!» Так что, впасть в детство иногда можно, даже нужно.
«Добровольцы получают миллион… улыбок!»
Фотограф Игорь Селезнёв
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