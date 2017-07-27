Новое в Коврове
Welcome! Въезд в Ковров расширили! Фотосет свежего асфальта
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Еще в начале июня начались дорожные работы по обустройству въезда в город со стороны Сенинских Двориков. Участок дороги обещали расширить от «Ледового дворца» до перекрестка. Прошло уже больше месяца, что же изменилось?
Ещё в начале июня мы ванговали, что ожидается расширение въезда в город. Счастливы сообщить, что наши оптимистичные прогнозы сбываются!
Мы, признаться, переживали, что как обычно дело ограничится разгребанием земли. Но нет! Насыпали щебёнку, да ещё и — самое главное! — произвели асфальтировку.
Асфальтировку мы увидели ещё вчера вечером, но посчитали, что утро вечера мудренее, решили удостовериться — а вдруг это нам пригрезилось. Но нет! Всё верно!
По правде говоря, новость из разряда «самарский тротуар». Давным-давно пора было сделать нормальный въезд.
Пристойный въезд во второй по величине город Владимирской области — это норма, а не чудо. Ведь тут и важный перекрёсток, дорога на объездную, тут и троллейбусное депо, в общем… Наконец-то!
Но если быть предельно откровенными, «инновацию» можно принимать на ура только как первый шаг. В реконструкции нуждается вся улица Комсомольская. Думаем, что не только мы, но и городские власти это прекрасно понимают. Ведь центральная и едва ли не самая главная городская магистраль подобна бутылочному горлышку.
Да, там проблема с линией ЛЭП, с частным сектором и «красными линиями». Но и дискуссия идёт как минимум десять последних лет!.. Пора бы уже что-то решать.
Когда найдутся деньги и политическая воля для реализации, GK, увы, не знает. Даже прогнозировать не станем. Просто порадуемся, что хотя бы въезд сделали пристойный.
Очень надеемся на то, что при асфальтировке
ничего не украли были соблюдены все необходимые технологии.
Ещё в начале июня мы ванговали, что ожидается расширение въезда в город. Счастливы сообщить, что наши оптимистичные прогнозы сбываются!
Мы, признаться, переживали, что как обычно дело ограничится разгребанием земли. Но нет! Насыпали щебёнку, да ещё и — самое главное! — произвели асфальтировку.
Асфальтировку мы увидели ещё вчера вечером, но посчитали, что утро вечера мудренее, решили удостовериться — а вдруг это нам пригрезилось. Но нет! Всё верно!
По правде говоря, новость из разряда «самарский тротуар». Давным-давно пора было сделать нормальный въезд.
Пристойный въезд во второй по величине город Владимирской области — это норма, а не чудо. Ведь тут и важный перекрёсток, дорога на объездную, тут и троллейбусное депо, в общем… Наконец-то!
Но если быть предельно откровенными, «инновацию» можно принимать на ура только как первый шаг. В реконструкции нуждается вся улица Комсомольская. Думаем, что не только мы, но и городские власти это прекрасно понимают. Ведь центральная и едва ли не самая главная городская магистраль подобна бутылочному горлышку.
Да, там проблема с линией ЛЭП, с частным сектором и «красными линиями». Но и дискуссия идёт как минимум десять последних лет!.. Пора бы уже что-то решать.
Когда найдутся деньги и политическая воля для реализации, GK, увы, не знает. Даже прогнозировать не станем. Просто порадуемся, что хотя бы въезд сделали пристойный.
Очень надеемся на то, что при асфальтировке
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