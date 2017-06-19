Я тебя зацелую. Самый милый дорожный знак

«Самый милый знак, который я когда либо видела», — пишет горожанка в паблике «Подсмотрено Ковров».



дело рук

«Место для поцелуев».Кто же его установил?Может быть это участницы «Автоледи»? Как раз одним из этапов конкурса и является создание эксклюзивного знака…Кстати, на днях стало известно, что он всё-таки состоится. О дате проведения сообщим чуть позже.Или же на этом месте кто-то неудачно «поцеловал» бампер чьей-нибудь ласточки и трусливо скрылся с места ДТП? А владелец пострадавшей машины решил оказался с юмором и решил увековечить «место первого свидания»?А может быть знак установлен силами кафе-бара, на стоянке возле которого он и расположен? Вполне вероятно. Хотя не исключена версия, что эторекреационная акция расположенной неподалёку «Вкусной шаурмы».Как бы то ни было, на самом деле первый такой знак был установлен в Симферополе 14 февраля 2013 года.Сейчас «Место для поцелуев» есть во многих украинских, российских и белорусских городах. Знаки изготовлены по таким же стандартам, как информационно-сервисные и прикреплены на обычные дорожные столбы.