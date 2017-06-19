Новое в Коврове
Я тебя зацелую. Самый милый дорожный знак
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Новыми дорожными знаками «Парковка запрещена» или «Кирпич» уже никого не удивишь. Но недавно в Коврове появился уникальный, судя по цвету таблички, информационный знак.
«Место для поцелуев».
Кто же его установил?
Может быть это участницы «Автоледи»? Как раз одним из этапов конкурса и является создание эксклюзивного знака…
Кстати, на днях стало известно, что он всё-таки состоится. О дате проведения сообщим чуть позже.
Или же на этом месте кто-то неудачно «поцеловал» бампер чьей-нибудь ласточки и трусливо скрылся с места ДТП? А владелец пострадавшей машины решил оказался с юмором и решил увековечить «место первого свидания»?
А может быть знак установлен силами кафе-бара, на стоянке возле которого он и расположен? Вполне вероятно. Хотя не исключена версия, что это
дело рук рекреационная акция расположенной неподалёку «Вкусной шаурмы». :)
Как бы то ни было, на самом деле первый такой знак был установлен в Симферополе 14 февраля 2013 года.
Сейчас «Место для поцелуев» есть во многих украинских, российских и белорусских городах. Знаки изготовлены по таким же стандартам, как информационно-сервисные и прикреплены на обычные дорожные столбы.
Фото Игоря Селезнёва
«Место для поцелуев».
«Самый милый знак, который я когда либо видела», — пишет горожанка в паблике «Подсмотрено Ковров».
Кто же его установил?
Может быть это участницы «Автоледи»? Как раз одним из этапов конкурса и является создание эксклюзивного знака…
Кстати, на днях стало известно, что он всё-таки состоится. О дате проведения сообщим чуть позже.
Или же на этом месте кто-то неудачно «поцеловал» бампер чьей-нибудь ласточки и трусливо скрылся с места ДТП? А владелец пострадавшей машины решил оказался с юмором и решил увековечить «место первого свидания»?
А может быть знак установлен силами кафе-бара, на стоянке возле которого он и расположен? Вполне вероятно. Хотя не исключена версия, что это
Как бы то ни было, на самом деле первый такой знак был установлен в Симферополе 14 февраля 2013 года.
Сейчас «Место для поцелуев» есть во многих украинских, российских и белорусских городах. Знаки изготовлены по таким же стандартам, как информационно-сервисные и прикреплены на обычные дорожные столбы.
Фото Игоря Селезнёва
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