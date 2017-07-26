«Яндекс.Такси» в Коврове. Новые подробности

«Доступность. Качество. Прямая связь «водитель-пассажир». «Яндекс. Такси» — своего рода ноу-хау. На сегодня в Коврове количество автомобилей, обслуживающих заказы, сделанные через мобильное приложение, около 50. Среднее время ожидания такси — 5 минут.

Кто победит в этом батле? Время покажет.

Вначале это заинтересовало, а потом — насторожило ковровчан, особенно возрастных.Мол, зачем менять старое на новое? Вроде бы, и так всё устраивает.Сколько на самом деле будет стоить поездка? И какие машины будут подавать клиентам?..Вроде бы ковровчан ничем не удивить.Но первое, что теперь спрашивают, не «как дела?», а «ты ездил уже на «Яндекс Такси? И как?». Отвечают примерно так:Есть и другие мнения, менее оптимистичные. Якобы свободных машин мало, а водители зачастую приезжают не на место вызова, а на место прибытия. Мы связались с территориальным менеджером «Яндекс Такси» Кириллом Бодягиным. Вот, что он рассказывает:— Посадка стоит 49 рублей. Туда включены 1 км или три минуты в пути. Далее, 8 рублей за один км или минута в пути. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 14 рублей. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.Тем временем есть защитники местных такси. Это батл?Звонить в диспетчерскую — прошлый век. Достаточно установить приложение «Яндекс Такси». Правда, сейчас такие приложения вводят многие и местные такси.