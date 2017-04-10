Новое в Коврове
Закрытое открытие. Кафе и детские аттракционы в ТРЦ «Мандарин»
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Прошлый уик-энд начался с яркого события, которое прошло в центре и на высоте. В прямом смысле слова. Дело было на проспекте Ленина, 65, на верхнем этаже ТРЦ «Мандарин».
Открытие «Территории развлечений «Маленькие личности» официальным можно назвать разве что условно.
Хотя всё было – «красная ленточка», которую торжественно перерезал владелец ТРЦ «Мандарин» и СК «Континент», известный в городе предприниматель и общественный деятель Вадим Аганин, вице-мэр по социальным вопросам Светлана Степанова и спикер горсовета Ирина Зотова.
Впрочем, об этом GK сообщил в первые же часы после события. Теперь пришло время для подробного рассказа.
Начать работу «территории детства» авторы проекта решили с тест-драйва… для своих друзей. В списке гостей были самые разные люди – и коммерсанты, и творческая интеллигенция, и промышленники, ну, и пресса – куда же без неё.
Это был своего рода «клуб 100 друзей», которых позвали на пати с семьями. Главное – с детьми. О том, что малышей ожидали не менее трепетно, чем взрослых, можно было понять по многим признакам.
Например, по трогательным табличкам на столиках, которые подсказывали гостям рассадку в зале кафе.
Да, мы немного забежали вперёд. Вначале о том, что же это такое – территория развлечений «Маленькие личности». В социальных сетях есть официальная группа, статус которой сформулирован следующим образом:
МЛ – верхний этаж торгового комплекса «Мандарин».
Открытие «Мандарина» носит перманентный характер. Вначале «заходят» бренды-флагманы, далее, к ним присоединяются менее крупные коммерческие предприятия. Возможно, кто-то скажет: вначале сформируйте пул арендаторов, а потом и открывайтесь с пафосом. На самом деле, это чисто обывательское суждение. Ведь открыть такую махину как «Мандарин», затея недешёвая. Вначале средства вкладываются, и только через время начинают возвращаться в виде аренды. Меж тем, содержать терминал (коммуналка, налоги и прочее) необходимо с первого дня после сдачи в эксплуатацию.
Поэтому поэтапное включение сегментов ТРЦ – вполне естественный, закономерный процесс. Именно так, поэтапно запускался в своё время «Ковров-Молл». Собственно, процесс там продолжается. «Мандарин» стоит в самом начале пути – открылась «Пятёрочка», теперь – четвёртый этаж, на который можно добраться на эскалаторах или по лестнице, с отдельного входа.
Верхний этаж – это кафе «Довольный кот» и примыкающая к нему «детская игровая комната». Точнее, наоборот. Судя по соотношению площадей – это «Довольный кот» примыкает к колоссальной в 1000 квадратных метров территории детских аттракционов под крышей. Об этом ёмко и сжато было сказано в приветствии директора Вадима Аганина:
Как уже сказано, принципиальное отличие МЛ от множества аналогичных проектов, это не «игровая», дополняющая кафе-ресторан, а наоборот – территория детства, в которой для взрослых выделен уголок, чтобы передохнуть и перекусить, пока детишки резвятся.
Думается, Вадим Николаевич, не обидится на небольшое «вторжение в приваси». Дело в том, что сам он – многодетный отец, причём, младшие дети – самые, что ни на есть, клиенты МЛ.
По сути, территория детства создавалась и тестировалась Вадимом Аганиным на собственных детях.
Он исходил из нехитрой истины: «Делай как для себя, и это понравится другим».
Действительно, территория МЛ, когда осматриваешь её, всеми деталями и красками как бы говорит: «Делали с любовью».
Однако было бы неверно говорить только о директоре.
У проекта есть конкретная группа авторов, с чествования которых и началась вечеринка в МЛ.
Дизайнер Наталья Мельничук, ресторатор Юлия Малёнова, руководитель PR-службы Алёна Соловьёва и Наталья Зимина, руководитель территории МЛ – эти очаровательные молодые леди, каждая по своему направлению, являются соавторами проекта.
Каждая из них получила свою долю аплодисментов, после чего всем гостям предложили… В общем-то, предложили делать, что заблагорассудится и ни в чём себе не отказывать. Детей долго уговаривать не пришлось. Так, трёхлетняя Софья, не долго думая, отправилась в плавание.
Вполне осознанный выбор аттракциона сделал и полуторагодовалый Захар:
Кстати, в день открытия нашлись счастливчики, которые сорвали джек-пот!
О карте. Да, на территории «Маленьких личностей» своя валюта – тикеты (говорят, это рабочее название), которые маленькие гости получают за успешную игру. Они могут быть «наличными», либо пополнять баланс пластиковой карты.
Карта эта особенная, в ней два финансовых потока. Один «тикетный», позволяющий монетизировать успешную игру на аттракционах в призы-игрушки. Второй – обычный, рублёвый, который пополняется родителями. Баланс контролируется на специальном приборе на рецепшн.
Территория МЛ – это несколько сегментов. Прежде всего, обращает на себя внимание сцена. Вот она, мечта всех маленьких принцесс, место силы и пьедестал для минуты славы – всё в одном.
Предметом её подлинной гордости является второй по внушительности размеров аттракцион – лабиринт. Маршрутизацией занималось сразу несколько проектных организаций.
На вопрос, реально ли в лабиринте заблудиться, Наталья загадочно улыбнулась. Ну, выход-то есть всегда, а уж когда речь идёт о детях, счастливое и успешное завершение путешествия по сухим бассейнам, батутам и игрушечным замкам гарантировано.
Кстати, говорили мы прямо в лабиринте, стоя босиком на разноцветных эко-ковриках. Жаль, от фотосета босиком директор территории МЛ отказалась, но так и было, поверьте!
А ещё МЛ – это павильоны для аквагрима, изостудия, детская лаборатория и «кабинет» для изготовления песочных картин.
А что, взрослые? Они занимали столики кафе «Довольный кот». И там тоже было что протестить.
Интерьер в стиле прованс – это определённые пастельные тона, изысканная мебель и… Конечно же, цветы.
Панорамные окна – городость любого кафе, в Коврове на сегодня считанное количество мест, где можно посидеть-помечтать за чашечкой кофе с таким обзором.
Кстати, об обзоре. Настоящей фишкой «Довольного кота» можно назвать «родительские окна», мониторы с камер видеонаблюдения за МЛ из кафе.
Ну, а если ребёнок набегался и присоединился к родителям, его есть куда посадить. Вне зависимости от возраста.
Открытая кухня – в принципе, многие кафе города сейчас переходят на такую форму сервиса. Но то, как «обзор» организован в «Довольном коте» — это, пожалуй, нечто особенное. Красиво!
— И не только красиво! – включается в разговор Юлия Малёнова. – Люди, которых вы видите на кухне – специалисты с опытом работы в лучших ресторанах Москвы.
Сейчас они передают опыт, мы работаем вместе, но, надеюсь, в ближайшее время, сможем подготовить квалифицированную команду ковровчан!
Не факт, что москвичи (сейчас в «Довольном коте» столичные шеф и су-шеф) уедут. Из беседы с директором ТРЦ «Мандарин» Вадимом Аганиным, узнали, что в ходе реализации проекта некоторые «легионеры» высказали желание остаться на ПМЖ в Коврове.
А если серьёзно, то от Вадима Николаевича мы узнали, что территория МЛ и «Довольный кот» — это не просто реализованные проекты. Это официально зарегистрированные бренды!
Если предельно упрощённо, кафе и городок детских аттракционов в Коврове – только начало. После полной «обкатки», аналогичные предприятия, возможно, будут открываться в других городах. А уж если заглядывать совсем далеко, в будущее, Вадим Аганин хотел бы сделать МЛ и «Довольный кот» франшизой!
Амбициозная заявка, но когда подобное слышишь от человека, у которого за плечами не один успешно реализованный проект, остаётся пожелать удачи и порадоваться.
Фотограф Александр Соколов
Открытие «Территории развлечений «Маленькие личности» официальным можно назвать разве что условно.
Хотя всё было – «красная ленточка», которую торжественно перерезал владелец ТРЦ «Мандарин» и СК «Континент», известный в городе предприниматель и общественный деятель Вадим Аганин, вице-мэр по социальным вопросам Светлана Степанова и спикер горсовета Ирина Зотова.
Впрочем, об этом GK сообщил в первые же часы после события. Теперь пришло время для подробного рассказа.
Начать работу «территории детства» авторы проекта решили с тест-драйва… для своих друзей. В списке гостей были самые разные люди – и коммерсанты, и творческая интеллигенция, и промышленники, ну, и пресса – куда же без неё.
Это был своего рода «клуб 100 друзей», которых позвали на пати с семьями. Главное – с детьми. О том, что малышей ожидали не менее трепетно, чем взрослых, можно было понять по многим признакам.
Например, по трогательным табличкам на столиках, которые подсказывали гостям рассадку в зале кафе.
Да, мы немного забежали вперёд. Вначале о том, что же это такое – территория развлечений «Маленькие личности». В социальных сетях есть официальная группа, статус которой сформулирован следующим образом:
«Маленькие личности» — это современный формат организации детского досуга, где дети, кроме активного отдыха, получат возможность развиваться в различных творческих направлениях, как на постоянной основе, так и на интересных однодневных мастер-классах выходного дня. А также смогут выступать на сцене, играть в настольные игры и праздновать различные праздники с профессиональными аниматорами.
МЛ – верхний этаж торгового комплекса «Мандарин».
Открытие «Мандарина» носит перманентный характер. Вначале «заходят» бренды-флагманы, далее, к ним присоединяются менее крупные коммерческие предприятия. Возможно, кто-то скажет: вначале сформируйте пул арендаторов, а потом и открывайтесь с пафосом. На самом деле, это чисто обывательское суждение. Ведь открыть такую махину как «Мандарин», затея недешёвая. Вначале средства вкладываются, и только через время начинают возвращаться в виде аренды. Меж тем, содержать терминал (коммуналка, налоги и прочее) необходимо с первого дня после сдачи в эксплуатацию.
Поэтому поэтапное включение сегментов ТРЦ – вполне естественный, закономерный процесс. Именно так, поэтапно запускался в своё время «Ковров-Молл». Собственно, процесс там продолжается. «Мандарин» стоит в самом начале пути – открылась «Пятёрочка», теперь – четвёртый этаж, на который можно добраться на эскалаторах или по лестнице, с отдельного входа.
Верхний этаж – это кафе «Довольный кот» и примыкающая к нему «детская игровая комната». Точнее, наоборот. Судя по соотношению площадей – это «Довольный кот» примыкает к колоссальной в 1000 квадратных метров территории детских аттракционов под крышей. Об этом ёмко и сжато было сказано в приветствии директора Вадима Аганина:
Этот торговый центр строил «Континент». В принципе, мы планировали этот проект как долевой. Но непростое время внесло коррективы – у «Континента» осталось 60% доли. И на правах фактического собственника мы решили подойти к вопросу организации пространства концептуально. Как правило, в таких ТЦ, как наш «Мандарин» верхние этажи – это головная боль для владельцев. Нужно как-то убедить посетителей добраться наверх. Обычно размещают мебельные салоны или что-то крупное. Для тех, кто идёт в ТЦ за чем-то конкретным, с явной целью. И мы посчитали, что нет цели яснее, чем отдохнуть со своими детьми. Так и возникла идея организовать территорию детских аттракционов… И название придумали – «Маленькие личности».
Как уже сказано, принципиальное отличие МЛ от множества аналогичных проектов, это не «игровая», дополняющая кафе-ресторан, а наоборот – территория детства, в которой для взрослых выделен уголок, чтобы передохнуть и перекусить, пока детишки резвятся.
Думается, Вадим Николаевич, не обидится на небольшое «вторжение в приваси». Дело в том, что сам он – многодетный отец, причём, младшие дети – самые, что ни на есть, клиенты МЛ.
По сути, территория детства создавалась и тестировалась Вадимом Аганиным на собственных детях.
Он исходил из нехитрой истины: «Делай как для себя, и это понравится другим».
Действительно, территория МЛ, когда осматриваешь её, всеми деталями и красками как бы говорит: «Делали с любовью».
Однако было бы неверно говорить только о директоре.
У проекта есть конкретная группа авторов, с чествования которых и началась вечеринка в МЛ.
Дизайнер Наталья Мельничук, ресторатор Юлия Малёнова, руководитель PR-службы Алёна Соловьёва и Наталья Зимина, руководитель территории МЛ – эти очаровательные молодые леди, каждая по своему направлению, являются соавторами проекта.
Каждая из них получила свою долю аплодисментов, после чего всем гостям предложили… В общем-то, предложили делать, что заблагорассудится и ни в чём себе не отказывать. Детей долго уговаривать не пришлось. Так, трёхлетняя Софья, не долго думая, отправилась в плавание.
Конечно же, на борт подняться мне мама пока помогает, но в целом, я уже сама-сама,— прокомментировала Софья.
Вполне осознанный выбор аттракциона сделал и полуторагодовалый Захар:
«А что, вполне неплохо. Главное, чтобы на карте был положительный баланс».
Кстати, в день открытия нашлись счастливчики, которые сорвали джек-пот!
О карте. Да, на территории «Маленьких личностей» своя валюта – тикеты (говорят, это рабочее название), которые маленькие гости получают за успешную игру. Они могут быть «наличными», либо пополнять баланс пластиковой карты.
Карта эта особенная, в ней два финансовых потока. Один «тикетный», позволяющий монетизировать успешную игру на аттракционах в призы-игрушки. Второй – обычный, рублёвый, который пополняется родителями. Баланс контролируется на специальном приборе на рецепшн.
Территория МЛ – это несколько сегментов. Прежде всего, обращает на себя внимание сцена. Вот она, мечта всех маленьких принцесс, место силы и пьедестал для минуты славы – всё в одном.
Сцена – это, на самом деле, лишь то, что вы видите внешне. Главное тут – технологическая начинка – звук, свет, возможность использовать проектор. На случай проведения детского «корпоратива» пространство перед сценой можно чётко зонировать, организовав зрительный зал примерно на 60 мест, — объясняла Наталья Зимина.
Предметом её подлинной гордости является второй по внушительности размеров аттракцион – лабиринт. Маршрутизацией занималось сразу несколько проектных организаций.
На вопрос, реально ли в лабиринте заблудиться, Наталья загадочно улыбнулась. Ну, выход-то есть всегда, а уж когда речь идёт о детях, счастливое и успешное завершение путешествия по сухим бассейнам, батутам и игрушечным замкам гарантировано.
Монтаж лабиринта допускает преобразование, так что прохождение, думаю, со временем можно будет видоизменять. Чтобы интереснее было! – поясняла Наталья.
Кстати, говорили мы прямо в лабиринте, стоя босиком на разноцветных эко-ковриках. Жаль, от фотосета босиком директор территории МЛ отказалась, но так и было, поверьте!
А ещё МЛ – это павильоны для аквагрима, изостудия, детская лаборатория и «кабинет» для изготовления песочных картин.
А что, взрослые? Они занимали столики кафе «Довольный кот». И там тоже было что протестить.
Интерьер в стиле прованс – это определённые пастельные тона, изысканная мебель и… Конечно же, цветы.
Вся мебель изготовлена на заказ, специально для этого интерьера, — рассказывала Наталья Мельничук.
Мы исходили из того, что гости будут отдыхать в кафе с детьми, поэтому мягкая обивка не боится того, что кто-то из малышей нечаянно прольёт сок. Не стоит беспокоиться, мы сможем всё очистить!
А вот уголок, в котором «живёт» наш «самый довольный кот»!
Панорамные окна – городость любого кафе, в Коврове на сегодня считанное количество мест, где можно посидеть-помечтать за чашечкой кофе с таким обзором.
Кстати, об обзоре. Настоящей фишкой «Довольного кота» можно назвать «родительские окна», мониторы с камер видеонаблюдения за МЛ из кафе.
Ну, а если ребёнок набегался и присоединился к родителям, его есть куда посадить. Вне зависимости от возраста.
Открытая кухня – в принципе, многие кафе города сейчас переходят на такую форму сервиса. Но то, как «обзор» организован в «Довольном коте» — это, пожалуй, нечто особенное. Красиво!
— И не только красиво! – включается в разговор Юлия Малёнова. – Люди, которых вы видите на кухне – специалисты с опытом работы в лучших ресторанах Москвы.
Сейчас они передают опыт, мы работаем вместе, но, надеюсь, в ближайшее время, сможем подготовить квалифицированную команду ковровчан!
Не факт, что москвичи (сейчас в «Довольном коте» столичные шеф и су-шеф) уедут. Из беседы с директором ТРЦ «Мандарин» Вадимом Аганиным, узнали, что в ходе реализации проекта некоторые «легионеры» высказали желание остаться на ПМЖ в Коврове.
Не стану пока ничего утверждать. Но если ребята действительно останутся, мне будет очень приятно. Прежде всего, это означает, что люди с опытом работы и проживания в развитом мегаполисе оценили обаяние маленького города – Коврова. Не перестаю «рекламировать» свою малую родину! И если кто-то благодаря работе моей компании останется здесь, буду считать это личным вкладом в преумножение населения Коврова, — полушутя, говорил Вадим Аганин.
А если серьёзно, то от Вадима Николаевича мы узнали, что территория МЛ и «Довольный кот» — это не просто реализованные проекты. Это официально зарегистрированные бренды!
Если предельно упрощённо, кафе и городок детских аттракционов в Коврове – только начало. После полной «обкатки», аналогичные предприятия, возможно, будут открываться в других городах. А уж если заглядывать совсем далеко, в будущее, Вадим Аганин хотел бы сделать МЛ и «Довольный кот» франшизой!
Амбициозная заявка, но когда подобное слышишь от человека, у которого за плечами не один успешно реализованный проект, остаётся пожелать удачи и порадоваться.
А вы уже были в «Довольном коте»?
Фотограф Александр Соколов
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