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Бизнес и власть обсудят, как создать новые турпродукты
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27 ноября в администрации Владобласти пройдет круглый стол с ведущими экспертами туриндустрии, представителями администрации Владимирской области и бизнес-сообществ.
Основная тема круглого стола:
«Современный турпродукт: новые форматы приема, размещения и организации питания. Комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность гостиниц и иных средств размещения» — это тенденции развития индустрии гостеприимства.
На коммуникационной площадке участники и приглашенные эксперты:
- представители Федерального агентства по туризму,
- прокуратуры и Федеральной Службы Безопасности Владимирской области,
- представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Владимирской области.
Все эти ответственные лица обсудят общие стандарты, новые экономические подходы для развития туристической отрасли. Приглашенные практики поделятся опытом в проведении Федеральных и Международных форумов.
Анонсируемые темы выступлений:
- Гастрономическая карта Владимирской области: презентация программы реализации проекта в 2018 году, в рамках которой будет представлен проект системы сертификации участников.
- Актуальные вопросы организации безопасности: о реализации требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов.
- Нововведение в законодательство: паспорта безопасности гостиниц и иных средств размещения. Порядок проведения проверок.
- Появление новых форматов заведений, изменение подходов к работе с гостями, адаптация заведений под туристов.
- Развитие туристического потенциала Владимирской области, Гастрономической карты Владимирской области и формирование положительного имиджа региона на международном и внутреннем рынках России напрямую зависят от высокого качества сервиса в ресторанном и гостиничном бизнесе. Из чего следует, что развитие индустрии гостеприимства – это коллективная работа, направленная на удовлетворение потребностей гостей совместными силами и ресурсами всех заинтересованных сторон.
Круглый стол проводится с целью оказания содействия отельерам и рестораторам Владимирской области в осуществлении профессиональной деятельности и координации партнерских отношений с предприятиями и организациями в индустрии гостеприимства, в том числе, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
Круглый стол начнет свою работу в 14:00 27 ноября 2017 года в Парк-отеле «Вознесенская слобода» по адресу:
г. Владимир, ул. Вознесенская, 14-б. Регистрация участников с 13:30.
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Подарина Евгения, тел. +7 (903) 1713468, e-mail: podarina@mail.ru
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