Официально
ЧП на мебельном производстве. Проводится проверка
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Цитируем сообщение:
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по указанию руководителя следственного управления по факту получения травмы 33-летним жителем города Коврова организована доследственная проверка.
По предварительным данным, изложенным в средствах массовой информации, во время исполнения производственного задания на одном из местных коммерческих мебельных предприятий, руки пострадавшего мужчины попали под пресс, что привело к ампутации кистей обеих рук. Пострадавший с тяжелой травмой находится в лечебном учреждении.
О случае производственного травматизма следственным органам стало известно только благодаря реакции родных и знакомых пострадавшего, разместивших сообщения о трагедии в социальных сетях.
Следствию предстоит установить точные данные об обстоятельствах произошедшего, оценить ситуацию на предмет наличия в действиях должностных лиц нарушений правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). В ходе проверки также запланировано выяснить причины не информирования уполномоченными органами следствия СК России о случае производственного травматизма с тяжкими последствиями.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подразделение — следственный отдел по городу Ковров.
Если вы заметили, то наш предыдущий материал на эту тему удален (особо продвинутые юзеры его, конечно, нашли, но не суть).
Напомним начало:
В Коврове молодой мужчина лишился рук. ЧП произошло на мебельном производстве. Первое сообщение об этом появилось в соцсетях, а именно, на «Подслушано». Ковровчане обсуждали ЧП, якобы случившееся в «Асконе». Так как происшествие вызвало широкий общественный резонанс, мы связались с пресс-службой «Асконы». Оказалось, что да, действительно трагедия была. Но не в «Асконе», а в ООО «ПМТ», расположенном неподалеку. Это мебельное производство «Передовые Мебельные Технологии». Нам подсказали номер специалиста по персоналу Натальи Игоревны Костиненко. Комментарий был таков: Никаких комментариев я давать не буду. Если хотите, делайте официальный запрос, тогда поговорим. До свидания!
Из полиции и СледКома сообщений о происшествии не поступало. Мы начали искать альтернативные источники, способные внести ясность в эту историю и нашли по комментариям в соцсетях несколько человек: супругу пострадавшего, подругу семьи, а также специалиста по охране труда, которая активно высказывалась по поводу случившегося. Двое последних ответили на сообщения и стали источниками информации. Затем, по каким-то личным причинам, одна из девушек попросила удалить ее слова, а другая внести правки в свои. Мы пошли им навстречу и решили полностью удалить топик, т.к. без данных, предоставленных ими, он теряет информативность.
1 комментарий
оч.интересно. Это как это никто из компетентных, кто должен составлять акт о производственной травме, ничего не знал?