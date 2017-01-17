К мэру за печеньками? Конечно, идём!

Встреча прошла в формате живого общения. Глава города рассказал об основных итогах ушедшего 2016 года и задачах на 2017-й, особо отметив 100-летие завода им. В.А. Дегтярёва и проведение VI Международного форума «Россия – спортивная держава». В текущем году усилия администрации будут сосредоточены на трёх проектах: нового кладбища, ремонте Павловского моста и рекультивации Ащеринского карьера. В реализации двух последних поможет область, т.к. общие суммы затрат по ним по предварительным оценкам превысят 500 млн. рублей.

В свою очередь, журналисты подняли вопрос о выделении помещения Ковровскому отделению Союза журналистов России, тем более, что в ближайшее время там пройдут выборы председателя. Говорили и о грядущем вековом юбилее старейшего городского издания: газеты «Знамя труда». Глава города дал поручение подготовить соответствующее распоряжение. Также решено было организовать встречу редакторов с руководством Совета народных депутатов Коврова, который в этом году отмечает 100-летний юбилей.

Кстати, а вы нас сейчас не по мобильнику читаете?

То, что руководитель проекта GKбыл в числе приглашённых, нам очень приятно. Хотя на сегодня мы – интернет-проект, а не средство массовой информации в привычном понимании этого слова.Скажем откровенно, есть задумки преобразоваться в СМИшный формат, но окончательного видения ешё нет. Однозначно, это будет не интернет-журнал и не интернет-портал. Что будет? Разумеется, вы, наши читатели, узнаете об этом первыми.А пока вкратце расскажем, о чём шла речь на встрече. Именно вкратце, ведь формат мероприятия был закрытым. Во всяком случае, именно с такой просьбой обратились к нам представители пресс-службы мэрии.Но при этом любезно разрешили провести фотосет. Куда же мы без «картинок»?Ну, а суть мероприятия, передаём в том объёме, в котором посчитала уместным дать информацию пресс-служба:От себя добавим лишь то, что наш мэрнесмотря на то, что человек он солидный, идёт в ногу со временем и внимательно следит за информацией, которая размещается в интернете. Роль и место интернет-СМИ в медиапространстве Анатолий Владимирович отметил особо.Даже вспомнил тот факт, что, как пишут и признают сейчас многие, в США на президентских выборах победу Дональду Трампу обеспечили вовсе не «классические» СМИ, а электронные и в частности – интернет и социальные сети.Это факт, интернет буквально с каждым днём становится всё доступнее и популярнее. Не за горами время, когда пользоваться мобильными приложениями будет столько же людей, сколько сейчас пользуются мобильными телефонами.