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Коврова станет больше. Новый план города
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Это случилось. Решение о том, что к городу присоединят несколько обширных земельных участков (можно даже сказать — территорий) принято. Теперь и на совете народных депутатов. То есть, отныне (точнее, после того, как решение опубликует официальное СМИ, то есть «Ковровская недлеля») общая площадь Коврова стала больше. За счёт земель, которые ранее были частью Ковровского района.
Город расширился на Юг, то есть в сторону Мелехово и Доброграда.
По мнению членов городского градостроительного совета, именно там расположены наиболее благоприятные для развития города территории.
Северную часть города (это «Текстильщик» и военный городок) градостроители просят не беспокоится. Комментарий:
Что же с Югом? Как говорят чиновники, «это закономерное развитие».
Насколько закономерно? В Коврове, да и в районе немало людей, которые с такой закономерностью готовы поспорить. Ведь речь идёт о многострадальном Бельково!
Правда, в нынешнем воплощении новые границы прилегающие сёла и деревни не затрагивают. Расширение идёт только на свободных от застройки территориях. Во всяком случае, именно так на сегодня трактуют новеллу представители мэрии.
Таким образом, пунктирная линия, очерчивающая территории Коврова, прерывается, а добавленные области напоминают островки, подобно Калининграду на карте России.
Что-то подсказывает, история со «стиранием границ между городом и деревней» будет иметь продолжение.
Город расширился на Юг, то есть в сторону Мелехово и Доброграда.
По мнению членов городского градостроительного совета, именно там расположены наиболее благоприятные для развития города территории.
Северную часть города (это «Текстильщик» и военный городок) градостроители просят не беспокоится. Комментарий:
Это историческая часть города. Важно сохранить ее в первозданном виде. Там речь скорее пойдет о реконструкции, чем о строительстве.
Что же с Югом? Как говорят чиновники, «это закономерное развитие».
Насколько закономерно? В Коврове, да и в районе немало людей, которые с такой закономерностью готовы поспорить. Ведь речь идёт о многострадальном Бельково!
Правда, в нынешнем воплощении новые границы прилегающие сёла и деревни не затрагивают. Расширение идёт только на свободных от застройки территориях. Во всяком случае, именно так на сегодня трактуют новеллу представители мэрии.
Таким образом, пунктирная линия, очерчивающая территории Коврова, прерывается, а добавленные области напоминают островки, подобно Калининграду на карте России.
Что-то подсказывает, история со «стиранием границ между городом и деревней» будет иметь продолжение.
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