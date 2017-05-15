Коврова станет больше. Новый план города

Это историческая часть города. Важно сохранить ее в первозданном виде. Там речь скорее пойдет о реконструкции, чем о строительстве.



Понаблюдаем?..

Город расширился на Юг, то есть в сторону Мелехово и Доброграда.По мнению членов городского градостроительного совета, именно там расположены наиболее благоприятные для развития города территории.Северную часть города (это «Текстильщик» и военный городок) градостроители просят не беспокоится. Комментарий:Что же с Югом? Как говорят чиновники, «это закономерное развитие».Насколько закономерно? В Коврове, да и в районе немало людей, которые с такой закономерностью готовы поспорить. Ведь речь идёт о многострадальном Бельково!Правда, в нынешнем воплощении новые границы прилегающие сёла и деревни не затрагивают. Расширение идёт только на свободных от застройки территориях. Во всяком случае, именно так на сегодня трактуют новеллу представители мэрии.Таким образом, пунктирная линия, очерчивающая территории Коврова, прерывается, а добавленные области напоминают островки, подобно Калининграду на карте России.Что-то подсказывает, история со «стиранием границ между городом и деревней» будет иметь продолжение.