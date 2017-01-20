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Права со скидкой? Без проблем!
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У водителей появилась возможность сэкономить при оплате государственных пошлин. Размер скидки — тридцать процентов.
Напомним, что с 1 января 2016 года водители уже получили возможность оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50 процентов, на этот раз законодатели добрались и до госпошлин.
Как сообщает регистрационно-экзаменационный отдел ковровской Госавтоинспекции, 30 ноября 2016 г. опубликован и с 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 г. № 402–ФЗ «О внесение изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в соответствии и которым размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении юридически значимых действий (регистрации транспортного средства и выдачи водительского удостоверения) и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных услуг.
Чтобы получить скидку 30 % на государственную пошлину нужно:
Рассмотрим примеры:
Предположим, что водитель хочет заменить водительское удостоверение со скидкой 30 процентов.
Если гражданин оплачивает госпошлину через портал госуслуг, то стоимость услуги составит:
2000*0,7 = 1400 рублей.
Предположим гражданин приобрел новый автомобиль и ему нужно зарегистрировать его в ГИБДД:
Для этого нужно оплатить 3 государственные пошлины:
Если гражданин воспользуется традиционным способом и лично обратиться в ГИБДД, то стоимость услуги составит:
350+500+2000 = 2850 рублей.
Если же записаться на регистрацию автомобиля через госуслуги, то можно получить скидку 30% на уплату государственных пошлин:
245 + 350 + 1 400 = 1995 рублей
Согласитесь — неплохо! Особенно с учетом того, что при записи через портал государственных услуг гражданин может обратиться в назначенное им же дату и время во избежание очередей. В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 221-ФЗ воспользоваться скидкой 30% на оплату государственной пошлины можно до 31 декабря 2018 года.
РЭО ГИБДД рекомендует получать все возможные услуги через портал госуслуг. Портал требует предварительной регистрации и если Вы до сих пор ее не прошли, то рекомендуем пройти ее на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU или через МФЦ расположенного по адресу: г. Ковров ул. Карла Маркса д.13а, где регистрация займет порядка десяти минут.
Напомним, что с 1 января 2016 года водители уже получили возможность оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50 процентов, на этот раз законодатели добрались и до госпошлин.
Как сообщает регистрационно-экзаменационный отдел ковровской Госавтоинспекции, 30 ноября 2016 г. опубликован и с 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 г. № 402–ФЗ «О внесение изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в соответствии и которым размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении юридически значимых действий (регистрации транспортного средства и выдачи водительского удостоверения) и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных услуг.
Чтобы получить скидку 30 % на государственную пошлину нужно:
Рассмотрим примеры:
Предположим, что водитель хочет заменить водительское удостоверение со скидкой 30 процентов.
Если гражданин оплачивает госпошлину через портал госуслуг, то стоимость услуги составит:
2000*0,7 = 1400 рублей.
Предположим гражданин приобрел новый автомобиль и ему нужно зарегистрировать его в ГИБДД:
Для этого нужно оплатить 3 государственные пошлины:
Если гражданин воспользуется традиционным способом и лично обратиться в ГИБДД, то стоимость услуги составит:
350+500+2000 = 2850 рублей.
Если же записаться на регистрацию автомобиля через госуслуги, то можно получить скидку 30% на уплату государственных пошлин:
245 + 350 + 1 400 = 1995 рублей
Согласитесь — неплохо! Особенно с учетом того, что при записи через портал государственных услуг гражданин может обратиться в назначенное им же дату и время во избежание очередей. В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 221-ФЗ воспользоваться скидкой 30% на оплату государственной пошлины можно до 31 декабря 2018 года.
РЭО ГИБДД рекомендует получать все возможные услуги через портал госуслуг. Портал требует предварительной регистрации и если Вы до сих пор ее не прошли, то рекомендуем пройти ее на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU или через МФЦ расположенного по адресу: г. Ковров ул. Карла Маркса д.13а, где регистрация займет порядка десяти минут.
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