Права со скидкой? Без проблем!

Напомним, что с 1 января 2016 года водители уже получили возможность оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50 процентов, на этот раз законодатели добрались и до госпошлин.Как сообщает регистрационно-экзаменационный отдел ковровской Госавтоинспекции, 30 ноября 2016 г. опубликован и с 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 г. № 402–ФЗ «О внесение изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в соответствии и которым размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении юридически значимых действий (регистрации транспортного средства и выдачи водительского удостоверения) и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованиемРассмотрим примеры:Предположим, что водитель хочет заменить водительское удостоверение со скидкой 30 процентов.Если гражданин оплачивает госпошлину через портал госуслуг, то стоимость услуги составит:2000*0,7 = 1400 рублей.Предположим гражданин приобрел новый автомобиль и ему нужно зарегистрировать его в ГИБДД:Для этого нужно оплатить 3 государственные пошлины:Если гражданин воспользуется традиционным способом и лично обратиться в ГИБДД, то стоимость услуги составит:350+500+2000 = 2850 рублей.Если же записаться на регистрацию автомобиля через госуслуги, то можно получить скидку 30% на уплату государственных пошлин:245 + 350 + 1 400 = 1995 рублейСогласитесь — неплохо! Особенно с учетом того, что при записи через портал государственных услуг гражданин может обратиться в назначенное им же дату и время во избежание очередей. В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 221-ФЗ воспользоваться скидкой 30% на оплату государственной пошлины можно до 31 декабря 2018 года.