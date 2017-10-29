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Предпремьера фильма «Вода России» во Владимире. Хочешь увидеть?
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Вода — основа жизни на планете Земля. В современной реальности это не просто «источник жизни», но ещё и важнейший стратегический ресурс будущего. Россия обладает одним из самых больших запасов воды в мире.
Но как сделать так, чтобы этот ресурс использовался рационально, какие научные технологии необходимо создать или применить? И чтобы при этом вода была именно богатством, а не угрозой? Очевидно, что уже сейчас необходимо пересмотреть отношение к воде и предпринять конкретные шаги к сбережению этого о стратегического ресурса.
Двухсерийный документальный фильм расскажет о реализации федеральной программы «Вода России», и комплексном подходе к решению актуальных задач использования и охраны водных объектов. А еще — о том, зачем нужны болота и почему это ценный ресурс. И даже о том, кто такие речные коровы, и какую пользу они приносят водоемам.
Организаторы показа в городе Владимир:
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).
В рамках презентации фильма также будет организована демонстрация (выставка) студенческих экологических проектов.
Адрес и телефон для справок:
г. Владимир, ул. Горького 87, ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), главный корпус, аудитория 335 «Зал заседаний ученого совета» 30 октября, сбор гостей 13:30, вход свободный.
Аккредитация СМИ: Дарья Бычкова dariabi9503@gmail.com +7 903 214 86 21
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