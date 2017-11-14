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Рецепты развития промышленного и индустриального туризма
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В дискуссии принял участие Вице-губернатор Михаил Колков, который обозначил перспективы развития индустриального туризма для региона:
Мы полагаем, что открывая относительно новый вид бизнеса для туристических компаний и предприятий — промышленный туризм, индустриальный туризм, мы сможем увеличить туристические потоки и способствовать профориентации школьников — это возможность выбрать профессию и посмотреть, как работают предприятия.
Одним из экспертов круглого стола стал советник министра культуры России Николай Новичков, который заявил, что от продажи билетов на экскурсии, предприятиям не стоит ожидать большого дохода, но это направление может повысить лояльность потребителей к производимому товару.
Также с участниками круглого стола поделились идей создания карты индустриального туризма региона. По словам председателя областного комитета по туризму Елены Перескоковой, к 2018 году проект перейдет в стадию реализации:
Мы планируем в декабре приступить к работе над картой, чтобы представить в январе. Сейчас основная задача — это сбор информации, то есть составление реестра предприятий, которые хотят и могут принимать туристов, создавать турпродукт, который мы будем включать в существующие маршруты и создавать новые.
Помимо этого, экспертами круглого стола выступили: Каверзин Игорь Леонидович и Нечаев Иван Андреевич. Они поделились интересными кейсами реализации тур-промышленных проектов в России и за рубежом с участниками мастер-классов. В результате, эта была коммуникационная площадка, где каждый получил профессиональные рекомендации и советы для своего бизнеса.
Всего в мероприятии приняло участие около 15 представителей промышленных производств Владимирской области, а также студенты Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ).
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