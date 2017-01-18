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С Набережной не уедешь. В Коврове ограничат движение
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В ночь с 18 на 19 января с 23.00 до 2.00 на участке ул. Набережной от ул. Гагарина до Фабричного проезда будет установлено одностороннее движение транспортных средств.
Напомним, 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В Коврове место для крещенского купания уже определено. Им традиционно станет купель в реке Клязьма около бани на улице Набережной. Начало освящения купели — в 22.30.
Обряд купания символизирует крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Считается, что, погружаясь с головой в ледяную воду, человек смывает с себя грехи. Многие утверждают, что купание в проруби в Крещение действительно придает силы, бодрости, укрепляет дух и веру.
Ковровчане смогут услугами парной, причем совершенно бесплатно. На месте купания будут дежурить полицейские, скорая и спасатели.
Будьте внимательны и осторожны, заранее выбирайте пути движения, сообщает сайт администрации.
Напомним, 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В Коврове место для крещенского купания уже определено. Им традиционно станет купель в реке Клязьма около бани на улице Набережной. Начало освящения купели — в 22.30.
Обряд купания символизирует крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Считается, что, погружаясь с головой в ледяную воду, человек смывает с себя грехи. Многие утверждают, что купание в проруби в Крещение действительно придает силы, бодрости, укрепляет дух и веру.
Ковровчане смогут услугами парной, причем совершенно бесплатно. На месте купания будут дежурить полицейские, скорая и спасатели.
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