С Набережной не уедешь. В Коврове ограничат движение

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Напомним, 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В Коврове место для крещенского купания уже определено. Им традиционно станет купель в реке Клязьма около бани на улице Набережной. Начало освящения купели — в 22.30.Обряд купания символизирует крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Считается, что, погружаясь с головой в ледяную воду, человек смывает с себя грехи. Многие утверждают, что купание в проруби в Крещение действительно придает силы, бодрости, укрепляет дух и веру.