В Коврове установят новые дорожные знаки

Будьте внимательны и аккуратны за рулём!

30 января в ковровской мэрии состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором было принято это решение.Дополнительные дорожные знаки появятся на улице Лопатина в целях снижения аварийности. Об этом сообщает сайт администрации города.10 февраля по чётной стороне улицы на участке дороги от улицы Малеева до улицы Шмидта будут установлены дорожные знакии таблички