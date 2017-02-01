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В Коврове установят новые дорожные знаки

Anna_Kalinina
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В Коврове около торгово-развлекательного центра «Ковров МОЛЛ» установят дополнительные дорожные знаки.



30 января в ковровской мэрии состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором было принято это решение.

Дополнительные дорожные знаки появятся на улице Лопатина в целях снижения аварийности. Об этом сообщает сайт администрации города.

10 февраля по чётной стороне улицы на участке дороги от улицы Малеева до улицы Шмидта будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

Будьте внимательны и аккуратны за рулём!

2 комментария

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Что-то я не припомню аварий на этом участке дороге после открытия Ковров-Молла. Возможно и ошибаюсь — поделитесь данными.
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Лучше бы дорога там появилась
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