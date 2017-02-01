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В Коврове установят новые дорожные знаки
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В Коврове около торгово-развлекательного центра «Ковров МОЛЛ» установят дополнительные дорожные знаки.
30 января в ковровской мэрии состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором было принято это решение.
Дополнительные дорожные знаки появятся на улице Лопатина в целях снижения аварийности. Об этом сообщает сайт администрации города.
10 февраля по чётной стороне улицы на участке дороги от улицы Малеева до улицы Шмидта будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».
30 января в ковровской мэрии состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором было принято это решение.
Дополнительные дорожные знаки появятся на улице Лопатина в целях снижения аварийности. Об этом сообщает сайт администрации города.
10 февраля по чётной стороне улицы на участке дороги от улицы Малеева до улицы Шмидта будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».
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