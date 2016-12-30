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В новогоднюю ночь движение ограничат
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В связи с праздничным фейерверком 1 января 2017 года с 00.30 до 02.00 часов в Коврове временно ограничат движение.
Движение транспортных средств будет ограничено на следующих на участках:
– пр. Ленина – от пр.Брюсова до ул.Чкалова;
– ул. Чкалова – от ул.Ватутина до пр.Ленина;
– ул.Ватутина – от пр.Ленина до ул.Чкалова.
— Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и заранее намечайте пути объезда данных участков! — сообщает сайт мэрии.
Движение транспортных средств будет ограничено на следующих на участках:
– пр. Ленина – от пр.Брюсова до ул.Чкалова;
– ул. Чкалова – от ул.Ватутина до пр.Ленина;
– ул.Ватутина – от пр.Ленина до ул.Чкалова.
— Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и заранее намечайте пути объезда данных участков! — сообщает сайт мэрии.
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