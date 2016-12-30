Официально В новогоднюю ночь движение ограничат Нравится Вероника Никитина 0 30 декабря 2016, 16:14 303

В связи с праздничным фейерверком 1 января 2017 года с 00.30 до 02.00 часов в Коврове временно ограничат движение.



Движение транспортных средств будет ограничено на следующих на участках:



– пр. Ленина – от пр.Брюсова до ул.Чкалова;

– ул. Чкалова – от ул.Ватутина до пр.Ленина;

– ул.Ватутина – от пр.Ленина до ул.Чкалова.



— Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и заранее намечайте пути объезда данных участков! — сообщает сайт мэрии.