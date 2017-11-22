Официально
Вечер задался. Зима не близко. Зима уже тут!
0 472
Мы уже отметили, что за двое суток в Коврове и Ковровском районе приключилось более 20 автоаварий. Но счётчик статистики, похоже, только начал раскручиваться.
Пока у фотогалереи, которую мы получили из пресс-службы ГИБДД, даже описательная часть отсутствует.
И есть все основания полагать, что этих урбанистических пейзажей к утру будет ещё очень и очень много.
Надеемся, что наша фотофиксация кому-то поможет что-то доказать…
0 комментариев