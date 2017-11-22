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Вечер задался. Зима не близко. Зима уже тут!

Zina_Orlova
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Мы, видимо, слишком рано пожелали землякам доброго вечера! Недобрый он, о чём нас с чувством глубокого сожаления информирует ГИБДД...



Мы уже отметили, что за двое суток в Коврове и Ковровском районе приключилось более 20 автоаварий. Но счётчик статистики, похоже, только начал раскручиваться.

Пока у фотогалереи, которую мы получили из пресс-службы ГИБДД, даже описательная часть отсутствует.

И есть все основания полагать, что этих урбанистических пейзажей к утру будет ещё очень и очень много.

Надеемся, что наша фотофиксация кому-то поможет что-то доказать…







Все, кто сейчас собирается ехать домой с работы! Будьте аккуратны за рулём!

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