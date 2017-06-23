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Завтра вода будет! Примите наши поздравления!

Anna_Kalinina
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МУП «Водоканал» внёс изменения в график остановки водозаборных сооружений в Коврове. Главное на сегодня: запланированного на завтра, 24 июня, отключения воды НЕ БУДЕТ!



С обновлённым графиком отключений воды можно ознакомиться на официальном сайте МУП «Водоканал».

GK желает всем жителям города отличных выходных!

Давайте же мыться, купаться!

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