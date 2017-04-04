«АКВАШОУ-2017»: подробный фотоотчёт и видеорепорт. Вжух!!!

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«Лучший трюк»: Герман Давыдов и Григорий Дасаев (Ковров) — «Новые русские бабки»

«За волю к победе»: команда спортклуба «Держава» (6 человек) – Ковров.

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Началось всё с 10 утра, с момента регистрации, завершилось в 16.30.В «аква-спусках» приняло участие 108 лыжников и сноубордистов. На самом деле, их было больше, поскольку регистрация предполагала ещё и командные заезды. Персонально на склон вышло 118 спортсменов.Регистрация проводилась на базе проката «Красной горки». Хотя, конечно же, сноубродисты, изъявившие желание принять участие в экстремальном шоу, пришли-приехали со своим спортивным инвентарём. Сноуборд — он ведь для настоящего спортсмена как скрипка Страдивари для истинного музыканта!Шоу проводится в шестой раз. Первое «АКВАШОУ» в 2011 году «вызвало» на гору два-три десятка участников. На самом деле, строгая статистика тогда не велась. Динамика шла по нарастающей, шоу с каждым годом вызывало всё больший интерес.Три последних года в организации принимал участие GK, поэтому статистика этих «АКВАШОУ» у нас имеется. Итак, в позапрошлом году на склоне было 60 участников, в прошлом году более сотни.Эта величина удержалась и в 2017 году, но надо отметить, что именно в этом году «АКВАШОУ» проходило в очень сложных погодных условиях – резко снизившаяся температура, ледяной дождь. Но народ это не остановило!Особо показательным можно считать стабильный рост числа гостей шоу. Посчитать «по головам» пока не удалось, но даже по забитой припаркованными машинами округе становится понятно – было не менее тысячи гостей.География гостей и участников: к жителям Коврова и Ковровского района присоединились владимирцы, а также спортсмены и их группы поддержки из Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья.Ведущим былОн выбрал для себя образ «революционного солдата» (наверное, в честь 100-летия революции). Появление ведущего в компании с судейской бригадой было эпичным, тоже в революционном духе. Не на броневичке, но ратраке!Судейская бригада состояла из владельца «Красной горки», директора GKи очаровательнойопытного волонтёра, принимавшей участие в ряде спортивных международных турниров, в том числе в зимней олимпиаде в Сочи.Было объявлено, что заезды участников пройдут в следующей очерёдности:Чуть подробнее о сути соревнования, ведь «АКВАШОУ» — это не только зрелище, но и турнир.Каждый участник по команде рефери должен был съехать на сноуборде (или лыжах) со склона, который заканчивался небольшим трамплином, с которого спортсмен-экстремал прыгал в акваторию.Размеров и глубины рукотворного бассейна (его изготовили накануне ночью) хватало ровно настолько, чтобы нырнуть, не ударившись о дно.Риска утонуть не было, но у кромки воды всё-таки дежурили инструкторы «Красной горки».Кстати, о технике безопасности и о безопасности вообще.При всей внешней экстремальности происходящего, организаторы – «Красная горка» и GK – предприняли все необходимые меры, чтобы ничего, кроме положительных эмоций, с гостями и участниками не произошло.Была просчитана логистика – передвижение участников и размещение зрителей. И ко всеобщей радости, ни травм, ни ЧП на «АКВАШОУ» не было. Как не было и ДТП, хотя припаркованных машин у «Красной горки было столько, что, вероятно, в следующем году организаторам надо всерьёз заморочиться на организацию автопространства прилегающей территории.Трамплин, который вёл участников в водную стихию, украшали логотипы спонсоров мероприятия. Давайте полюбуемся на лого этих замечательных людей и компаний. Нельзя не гордиться, что в нашем городе есть организации, которые находят возможность поддержать досуговую деятельность жителей, дарят людям праздник!О безопасности уже сказано. Теперь о комфорте. Из несомненных плюсов – с горячим питанием, напитками и пирожками всё было в норме.Продовольственную программу на празднике с блеском выполнили ski-бар «Красная горка», кафе-бар «Уголь и IBAR, представители которого предлагали чай, кофе и выпечку непосредственно на склоне.Всем отважным прыгунам в бассейн (по желанию) предлагалось «остограммиться» для внутреннего прогрева и прогреться внешне, в мобильной бане, тут же – рядом с бассейном.С учётом того, что заявившихся участников было больше сотни, а на каждый спуск требуется не меньше минуты, совершенно понятно, что соревнование длилось несколько часов. Что делали всё это время зрители?Ну, в первую очередь, болели за своих. Подавляющее число зрителей состояли из групп поддержки участников. Но нашлось и немало просто интересующихся. Для них в паузах между заездами-спусками ведущий Евгений Морозов проводил интерактив.Ярким аккордом стало выступление у бассейна танцевальной группы студии «Манхэттен». Девчонки зажгли!Кстати, о девчонках. На «АКВАШОУ», как мы и обещали, приехали финалистки реалити «Городская красавица».И они превзошли наши ожидания. Еслиограничились фотопозированием, тов костюме супермена (точнее — SUPERGIRL) СЪЕХАЛА СО СКЛОНА НА СНОУБОРДЕ!!! Те, кто видел, подтвердят – это было эпично!Впрочем, там, на склоне, впечатляли все! Вот не любим сваливать в кучу фото без комментариев. Но, бывает — тот самый случай NO COMMENTSЖюри оценивало как внешний облик прыгунов, так и трюки. А трюки были, причём «без дураков» — очень профессиональные. От сальто в воздухе просто дух захватывало. Невероятно, но нашлись сноубордисты, которые успевали в момент сальто делать селфи!!! Не верите? Смотрите – видите селфи-палку?!Народная мудрость гласит: «Лучше один разувидеть, чем сто разпрочитать». Поэтому, смотрите репортаж GK. Вот, как это было.Ну, и, конечно же, результаты. Вот они.«Лучший трюк»: Виолета Корнилова (Иваново) — «Ви-Ви»«Лучший костюм»: Константин Васин (Владимир) – «Казачок»«Зрительские симпатии»: Иван Бражников (Ковров) – «Карлсон»«Лучший трюк»: Юлия Писорева (Нижний Новгород) – «Цыганка»«Лучший костюм»: Дарья Куркова (Ковров) – «Дашка – Шальное Перо»«Зрительские симпатии»: Юлия Соловьёва (Ковров) – SuperGirl«Лучший трюк»: Максим Ланько (Нижний Новгород) – «Макс Липило»«Лучший костюм»: Владимир Данченко (Ковров) – «Титаник»«Зрительские симпатии»: Андрей Семин (Ковров) «Джокер Лайт»Призы победителям предоставили компания «АртДизайн» (комплекты постельного белья) и магазин спортивного питания «NRG».Также, призовой фонд составили сертификаты на посещение:— «Красной горки»— кафе-бар «Уголь»— FUNWAKEPARKЕщё были сувенирные пакеты от «Gorilla Energy» и сертификаты на посещение фитнес-зала «Держава» и «Ярко-парка».Из разряда NEW на «АКВАШОУ-2017» стала прямая интернет-трансляция мероприятия, которую посмотрело более 5000 пользователей сети.Неплохой результат. Но нет предела совершенству. Команда GK на днях обстоятельно подведёт итоги и «разбор полётов» с тем, чтобы в следующем году сделать праздник ещё более зрелищным, масштабным и ярким.А пока всё! С зимой покончено! Встречаем весну и…