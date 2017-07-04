Проекты GK
Анкеты участниц «МИНИМИСС-PS». Голосуй за девчонок!
0 1794
Кажется, фото участниц детского конкурса «МИНИМИСС-2017» было сделано столько, что для анкет можно было взять любые снимки, например, с финала конкурса.
Но мы всё-таки решили сделать отдельный фотосет.
Во-первых, в этом возрасте (а девчонкам от 6 до 8 лет) дети так стремительно меняются, растут и хорошеют, что чем свежее будут фото, тем выше узнаваемость.
Во-вторых, накануне реалити «МИНИМИСС-PS» в составе произошли ротации. Семейные планы на лето не позволили Арине Крутышевой участвовать в проекте. Её заменила Настя Петрова.
И, наконец, в-третьих. Фото для анкет должны быть в минималистичном стиле: всё внимание на девочках. Ведь у нас «голосовалка»! Ваши лайки в пользу той или иной участницы будут накапливаться до 15 июля. В этот день мы остановим голосование и узнаем, у кого самая мощная группа интернет-поддержки.
Скучного и однотонного не хотелось, всё-таки это девочки! Проблему решил партнёр проекта сеть ТМ «КотМарКот». Выбрать одежду нам помогла управляющая розничной сети ТМ Екатерина Машковцева, за что мы ей очень благодарны. Эти комплекты домашней одежды не назовёшь скучными. Симпатичная аппликация, мягкий розовый цвет и нейтральный фасон.
Легендарная Коко Шанель однажды сказала: «Если вы не заметили, как именно была одета дама, значит она была одета идеально!». Фраза как нельзя лучше подходит в данном случае. Итак, представляем наших участниц.
О себе Кристина рассказала коротко, но ёмко:
Кристина очень добрая и открытая девочка. А ещё она очень серьёзная. Настолько серьёзная, что совсем мелкая малышня в детском саду нередко принимает её за воспитательницу.
За успехи в художественной гимнастике и бальных танцах у Ксюши целая коллекция кубков и наград. Она, если за что берётся, нацелена на победу!
Милана — человек целеустремлённый. Уже второй год она серьезно занимается фигурным катанием, и с успехом выступила на турнире на призы Ирины Слуцкой, о котором GK рассказывал.
О себе Анфиса рассказала творчески, в расшифровке имени:
Анфиса занимается бальными танцами, вокалом, рисованием. А ещё посещает театральную студию, участвует в творческих проектах. В общем, артистка-артистка!
Как видите, тоже артистка, но со смежной практической специальностью.
Несмотря на то, что Лиза у нас самая маленькая и юная, её смекалке и уверенности могут поучиться вполне себе взрослые девочки.
… Знаем, выбирать будет трудно, но придётся. Ваши лайки в пользу участниц мы переведём в «валюту» проекта. Как именно будут начисляться баллы и десятые доли баллов за все действия участниц на проекте, мы расскажем в отдельном топике. А пока…
Фотограф Дмитрий Кулешов
Но мы всё-таки решили сделать отдельный фотосет.
Во-первых, в этом возрасте (а девчонкам от 6 до 8 лет) дети так стремительно меняются, растут и хорошеют, что чем свежее будут фото, тем выше узнаваемость.
Во-вторых, накануне реалити «МИНИМИСС-PS» в составе произошли ротации. Семейные планы на лето не позволили Арине Крутышевой участвовать в проекте. Её заменила Настя Петрова.
И, наконец, в-третьих. Фото для анкет должны быть в минималистичном стиле: всё внимание на девочках. Ведь у нас «голосовалка»! Ваши лайки в пользу той или иной участницы будут накапливаться до 15 июля. В этот день мы остановим голосование и узнаем, у кого самая мощная группа интернет-поддержки.
Скучного и однотонного не хотелось, всё-таки это девочки! Проблему решил партнёр проекта сеть ТМ «КотМарКот». Выбрать одежду нам помогла управляющая розничной сети ТМ Екатерина Машковцева, за что мы ей очень благодарны. Эти комплекты домашней одежды не назовёшь скучными. Симпатичная аппликация, мягкий розовый цвет и нейтральный фасон.
Легендарная Коко Шанель однажды сказала: «Если вы не заметили, как именно была одета дама, значит она была одета идеально!». Фраза как нельзя лучше подходит в данном случае. Итак, представляем наших участниц.
Кристина Вижайкина
О себе Кристина рассказала коротко, но ёмко:
Мне 6 лет, хожу в детсад №29. Готовлюсь к школе, учу английский язык. Занимаюсь танцами и посещаю театральную студию. Мне нравится играть разные роли...
Кристина очень добрая и открытая девочка. А ещё она очень серьёзная. Настолько серьёзная, что совсем мелкая малышня в детском саду нередко принимает её за воспитательницу.
Ксюша Гордеева
Мне 7 лет, я первоклассница школы № 21. Я – личность разносторонняя: пою, танцую, занимаюсь гимнастикой и бальными танцами. А ещё занимаюсь в музыкальной школе по классу вокала и фортепиано. Спорт тоже люблю – плавание, коньки, велосипед. И обожаю свою «малышню» — морскую свинку Пеппи и кролика Тимоху. Думаю, что стану ветеринаром.
За успехи в художественной гимнастике и бальных танцах у Ксюши целая коллекция кубков и наград. Она, если за что берётся, нацелена на победу!
Милана Захарова
Этим летом мне исполнится целых 7 лет! Мой садик позади, жду первое сентября, чтобы стать первоклассницей. Люблю ходить в походы и ездить на велосипеде. А ещё люблю младшего брата, которого воспитываю. Но больше всего я люблю рок-музыку, ведь мой папа — музыкант, и я всегда в фан-зоне на его концертах.
Милана — человек целеустремлённый. Уже второй год она серьезно занимается фигурным катанием, и с успехом выступила на турнире на призы Ирины Слуцкой, о котором GK рассказывал.
Анфиса Костромова
О себе Анфиса рассказала творчески, в расшифровке имени:
- «А» — активная.
- «Н» — настойчивая.
- «Ф» — фотогеничная.
- «И» — искренняя.
- «С» — симпатичная (вся в маму!).
- «А» — первая буква алфавита, которой стараюсь соответствовать!
Анфиса занимается бальными танцами, вокалом, рисованием. А ещё посещает театральную студию, участвует в творческих проектах. В общем, артистка-артистка!
Настя Петрова
Мне восемь лет, учусь в школе №11, пойду в третий класс. Я посещаю театральный кружок, где мы ставим сказки и учим скороговорки. Люблю делать всем прически, в будущем хочу стать парикмахером.
Как видите, тоже артистка, но со смежной практической специальностью.
Лиза Полушкина
Мне 5 лет, хожу в детский сад № 11, а ещё — на художественную гимнастику. Летом плаваю, зимой катаюсь на коньках. Мне всё интересно и многое меня смешит, я вообще любитель посмеяться. Мама говорит, что я непоседа, но это не так. Я вполне сосредоточена. Например, в лесу могу наравне со взрослыми собирать грибы и ягоды. Какая же я непоседа?!
Несмотря на то, что Лиза у нас самая маленькая и юная, её смекалке и уверенности могут поучиться вполне себе взрослые девочки.
… Знаем, выбирать будет трудно, но придётся. Ваши лайки в пользу участниц мы переведём в «валюту» проекта. Как именно будут начисляться баллы и десятые доли баллов за все действия участниц на проекте, мы расскажем в отдельном топике. А пока…
Вы уже проголосовали? Нет? И чего мы ждём?
Фотограф Дмитрий Кулешов
0 комментариев