Проекты GK
«АВТОЛЕДИ-2017». Анкеты участниц. Найди свою автоледи!
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Ещё на первой встрече-знакомстве мы договорились со всеми участницами, что вплоть до финала все они будут рассказывать о себе в проекте и просто о себе на своих стенках в ВК. А мы будем наблюдать за процессом «сетевой раскрутки» и периодически сообщать, кто и как преуспел. Это сформирует рейтинг участниц, что несколько приблизит нашу совместную работу к формату реалити от GK.
Наш рейтинг никак не будет влиять на результаты и оценки, которые девушки получат за соревнование на автодроме и за самопрезентацию в финале. Однако «свою» победительницу на финале мы назовём и вручим ей наш приз.
Пришло время личного знакомства автоледи и читателей GK. Фото сделал фотограф проекта Дмитрий Любушкин. Мы намеренно пошли по пути минимализма, чтобы акцент сделать на лицах участниц. Хорошенько рассмотрите их, запомните и – поставьте лайк всем, кого посчитаете достойной своей симпатии!
Оксана Валикова:
— Мой водительский стаж — 5,5 лет. Сдавала на права в Коврове.
Первая машина — Volkswagen Golf 4, сейчас Citroën C4. Считаю, что проблема «женщина за рулём» — это стереотип, созданный мужчинами.
Водители не имеют половой принадлежности, они бывают хорошие и плохие, опытные и не очень. И под эти критерии попадают как женщины, так и мужчины.
Я бы назвала свой стиль вождения динамично-гибким.
От проекта ожидала изначально экстрима, а вообще — новых разнообразных эмоций, которых так не хватает мамам в декрете!..
Настя Енчинова (Райская):
— Мой стаж с 2009 года, немаленький. Училась в Мособласти, в Пушкино. Первая и, пока что, последняя машина — Hyundai Getz. Маленькая и юркая. Как и я. А водить меня учил дедушка, на «Оке». Гоняли по полю, чтобы никуда не врезаться. Когда заходит разговор про женщин и мужчин за рулём, затрудняюсь ответить однозначно. Вижу, как водят и паркуются некоторые мужчины, и понимаю: проблемы «женщина за рулём» нет. Мой стиль вождения зависит от настроения. Могу вальяжно, могу резко, могу погонять. Одно знаю точно: «девочка за рулём» — не про меня. От проекта ожидаю честной борьбы. А ещё приз хочу!
Марина Карташова:
— На права сдала 10 лет назад. Моя первая ласточка – LADA-2112. Сейчас у меня Kia Rio III, называю её «Кирочка». Про «женщин за рулём». Первое в мире путешествие на авто совершила женщина! Это было в 1886, даму звали Бертой Бенц! По-моему, проблема «женщина за рулём» существует только в головах у отдельных мужчин. Мой стиль вождения заключается в том, чтобы не причинять вреда ни себе, ни окружающим. Участие в «АВТОЛЕДИ-2017» — это попытка кому-то что-то доказать. Просто моё обращение к мужчинам: «Уважайте девушек-водителей, будьте снисходительны! Всё-таки мы ДЕВУШКИ!».
Света Климанова:
— Мой стаж водителя – шесть лет. Училась в Коврове. После сдачи села за руль ВАЗ-2115, которая по характеру как капризная девчонка. Частенько ставила в неудобное положение. Зато теперь большой опыт по ремонту машины. Сейчас — Mitsubishi Lancer 9. Когда спрашивают про женский или мужской стиль вождения, отвечаю: на дороге все равны вне зависимости от пола. По статистике девушки водят аккуратнее, чем мужчины. Мой стиль вождения многогранный. В городе — это ограничение скоростного режима, а на трассе могу нажать на педаль газа. «АВТОЛЕДИ-2017» — это проект, который даст возможность испытать себя.
Лена Костромова:
— Машину вожу с 2009 года. Сдавала на права в Коврове и сдала с первого раза. Моим первым автомобилем был Volkswagen Bora. Убеждена, что проблемы «женщина за рулём» не существует. Мы на дороге менее конфликтны, чем мужчины, и успеваем не только посмотреть в зеркало заднего вида, но и подкрасить губы. А ещё детей успокоить, песенку им спеть. И при этом, не нарушать правила дорожного движения! Свой стиль вождения называю уверенно-спокойным. От «АВТОЛЕДИ-2017» ожидаю ярких впечатлений, новой информации, интересных знакомств. Уверена, мы с девчонками приятно проведём вместе время на проекте!
Анна Маленкина:
— Стаж водителя — 11 лет. На права сдавала в Коврове. Первым личным автомобилем стал ВАЗ-2103, это был второй автомобиль в семье, муж боялся доверить свою машину. Зря. Потом было много разных автомобилей. Сейчас управляю Toyota Auris. По проблеме мужского или женского стиля вождения, скажу, что есть люди, которым дано быть водителем, а есть, кому не дано… Это не зависит от пола. Мой стиль вождения разный, зависит от того, кто рядом в салоне. Если дети — очень спокойно, если одна, могу прибавить. От проекта жду эмоций. Интересный этап в моей жизни. Освежу знания ПДД. Всем участницам желаю победы!
Галина Павлова:
— Мой водительский стаж с 2009 года, училась в Коврове. Сдавала экзамен 30 декабря! Всё прошло хорошо, сдала. Первая машина – ВАЗ-21013, «копейка», ласточка и любимица! Брала на полгода, а вышло, что 6 лет были вместе. Сейчас у меня старенькая Skoda Felicia. Машина с характером, но общий язык находим. Про мужчин и женщин за рулём… Какая разница, кто за рулем женщина или мужчина? Как мужчины, так и женщины бывают очень разные. Считаю, что вожу аккуратно. Но какой русский не любит быстрой езды? АВТОЛЕДИ-2017 — это новые люди, впечатления, эмоции. Будет, что внукам рассказать.
Юлия Пронина:
— Мой водительский стаж почти 2 года. На права сдавала в Санкт-Петербурге. Обучение и экзамены — всё прошло очень легко и весело, у нас подобралась отличная группа. Первой машиной была Audi TT, а сейчас гоняю на Peugeot 308. Не делю водителей по половому признаку. Считаю, что в этом деле все на равных. Люблю скорость. Но! Считаю, что всегда нужно трезво оценивать дорожную обстановку. Не уверен — не рискуй. Жду от проекта «АВТОЛЕДИ-2017» только положительных эмоций! Уже проверено, что GK умеет их дарить! Кроме того, рассчитываю приобрести интересный опыт.
Елена Радюшина:
— Водительский стаж 10 лет. Сдавала на права в Коврове.
Первая машина — ВАЗ-2115, а сейчас SEAT IBIZA.
Считаю, что нет проблемы «женщина за рулем». Всё зависит от того, насколько водитель уверен и внимателен.
Я за спокойный стиль вождения. Агрессивность на дороге не к чему. Проект «АВТОЛЕДИ-2017» для меня — площадкой для проверки своих возможностей.
Никогда не нужно останавливаться на достигнутом! Движение — это жизнь! Всегда двигайтесь, только вперед!
Наталья Сартина:
— Стаж — 29 лет. Сдавала в Алма-Ате, во время учёбы, первый раз выехав в город, бросила руль, когда на встречу мне ехал Камаз… Это был стресс, но это не означает, что страшный случай заставил отказаться от вождения. Сейчас гоняю, приходилось приличные расстояния преодолевать. Первая машина — «Москвич-412», сейчас Chevrolet. Про женщину за рулём скажу: это не проблема, это ангел на дороге. В природе заложена ответственность за себя и других. Мой стиль вождения — спокойный. От проекта жду знакомств, эмоций. Мечтаю о победе. Но само участие — это уже в какой-то мере победа. Не каждый решится принять участие в подобном турнире.
Евгения Сомова:
— Мой водительский стаж составляет 5 лет. Сдавала на права в родном городе, сдала с первого раза.
Первая машина — ВАЗ-2105. Сейчас нашла машину-мечту, машину-подругу, которая меня не подводит. Это Ford Focus.
За рулём нет женщин или мужчин, за рулём есть ВОДИТЕЛЬ, который несёт ответственность за себя, пассажиров и безопасность на дороге.
За рулём стараюсь быть максимально собранной. Ожидаю от проекта новых знакомств, хороших впечатлений и, конечно же, победы!
Количество лайков так же, как и «сетевое поведение» пойдёт автоледи в зачёт!
P.S. При подсчёте голосов будут учитываться ТОЛЬКО лайки, проставленные с территории Владимирской области!
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