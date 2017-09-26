Проекты GK
«АВТОЛЕДИ-2017». Счастливая восьмёрка! Финал
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Напомним, изначально на конкурс заявилось 11 участниц, но на стадии подготовки проект по личным покинули трое: Оксана Валикова, Юлия Пронина и Анастасия Енчинова.
В финальных испытаниях: I туре на автодроме и II туре в «Современнике», участвовали:
— Евгения Сомова,
— Наталья Сартина,
— Елена Костромова,
— Марина Карташова,
— Светлана Климанова,
— Анна Маленкина,
— Галина Павлова,
— Елена Радюшина.
Ведущий «АВТОЛЕДИ» — Даниил Черников.
Напомним и состав жюри конкурса. Это инспектор по пропаганде ОГИБДД «Ковровский» Татьяна Гуськова, управляющий салоном оптики «Айкрафт» Андрей Соколов, директор строительной компании «ОСДИС» Александр Афанасьев и директор компании по установке светопрозрачных конструкций «КЕО» Виктор Мещеряков. Председатель жюри — директор учебного центра «БИК» Сергей Ярыгин. Организаторы конкурса — ДК «Современник», автошкола «БИК» и городское управление ГИБДД. В этом году GK выступил иннфомационным партнёром «АВТОЛЕДИ».
В I этапе конкурса — два задания: фигурное вождение и «автоприкид», а также сдача экзамена по Правилам Дорожного Движения в Госавтоинпекции. Во II этапе — четыре задания: автоледи продемонстрировали свои визитные карточки, дорожные знаки, которых, по их мнению, не хватает на дорогах, а также выступили в роли у фотомоделей и манекенщиц. Рассказываем подробнее.
Первое задание — визитная карточка, или «визитка». Участницы представили себя и свох ласточек во всей красе. Кто-то снял забавное видео, кто-то сделал компьютерную презентацию из фотографий, кто-то станцевал, а кто-то — спел.
Так, участница под номером №1 Евгения Сомова показала забавное видео из жизни своей «банды», в составе которой участницы «Автоледи-2016» и их авто.
Участница под номером 4 Марина Карташова новую версию ролика хита «Ленинграда», где неприятности в сборах на свидание доставляли не туфли с красной подошвой, а красная машина.
Как уверяет Елена Костромова, её видео основано на реальных событиях. А мы и не сомневались, что мама и официальный представитель очаровательной Анфисы Костромовой — участницы «МИНИМИСС-PS», брала уроки вождения у Вина Дизеля, а Стетхем и Снуп Дог просто в восторге от манеры её езды:)
После презентации девушки показали дорожные знаки, сделанные своими руками. Например, Марина Карташова придумала информационный (а возможно, и предупреждающий) знак: «целуюсь лучше, чем паркуюсь».
Следующее испытание — дефиле. Автоледи выступили в роли манекенщиц и презентовали новую коллекцию модной одежды марки «Sela». Что касается четвертого задания — роли фотомоделей, результатами труда участниц и фотографа проекта Дмитрия Любушкина можно было полюбоваться на стендах в фойе Дворца культуры.
После того, как участницы с успехом справились со всеми заданиями, жюри удалилось для подведения итогов, автоледи волновались за кулисами, а для зрителей выступали творческие коллективы ДК «Современник» и транслировались ролики, снятые за время проекта.
Итак, время самого волнительного момента. Выполнение всех заданий требовало высокой концентрации, творческого мышления и стремления к победе.
Кто же станет лучшей?
Галина Павлова отличилась в знании ПДД!
Грамоту и приз вручила инспектор по пропаганде ГИБДД Татьяна Гуськова.
Никто не ушёл без подарков!
Как мы уже говорили, GK также приготовил свой приз по результатам активности автоледи в социальных сетях. Мы наблюдали за процессом «сетевой раскрутки» с началом августа 22 сентября наша IT-группа предоставила результаты. Победительницей по версии GK стала Евгения Сомова! Она получила IPTV-приставку от компьютерной сети ITNET.
И это ещё не все подарки! Также на нашем сайте прошло Facemash-голосование от сети магазинов «Айкрафт Оптика». Победу одержалаЕлена Костромова. А обладательницей титула «Мисс Айкрафт» стала Наталья Сартина! Грамоты и призы вручил управляющий салоном оптики «Айкрафт» Андрей Соколов.
Титул «Леди БИК» получила Марина Карташова!
А звание «АВТОЛЕДИ-2017» завоевала…
Елена Костромова!
GK: Что показалось самым сложным в конкурсе?
— Самым сложным было вспомнить теорию в ГИБДД )))
GK: Как муж отреагировал на победу?
— Муж находится в командировке, и не получилось присутствовать на финале конкурса. Но он меня всегда поддерживает, и всегда уверен во мне. Был очень рад и счастлив за мою победу.
GK:Как оцениваешь роль GK как информационного спонсора проекта?
— Роль GK играет неотъемлемую часть в любом проекте, ведь из опубликованных статей, люди узнают много интересного, что происходит в городе.
Поздравляем!
Фотограф Андрей Бубенин
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