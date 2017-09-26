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«АВТОЛЕДИ-2017». Счастливая восьмёрка! Финал

Вероника Никитина
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Во Дворце культуры «Современник» прошел финал городского конкурса «АВТОЛЕДИ-2017»! Восемь ярких, стильных и, разумеется, красивых девушек, сражались за звание лучшей автомобилистки Коврова. Сражались, пожалуй, слишком громкое слово, ведь этом на конкурсе традиционно царит дружеская атмосфера.



Напомним, изначально на конкурс заявилось 11 участниц, но на стадии подготовки проект по личным покинули трое: Оксана Валикова, Юлия Пронина и Анастасия Енчинова.

В финальных испытаниях: I туре на автодроме и II туре в «Современнике», участвовали:

— Евгения Сомова,
— Наталья Сартина,
— Елена Костромова,
— Марина Карташова,
— Светлана Климанова,
— Анна Маленкина,
— Галина Павлова,
— Елена Радюшина.

Ведущий «АВТОЛЕДИ» — Даниил Черников.

Фото Дмитрия Любушкина

Напомним и состав жюри конкурса. Это инспектор по пропаганде ОГИБДД «Ковровский» Татьяна Гуськова, управляющий салоном оптики «Айкрафт» Андрей Соколов, директор строительной компании «ОСДИС» Александр Афанасьев и директор компании по установке светопрозрачных конструкций «КЕО» Виктор Мещеряков. Председатель жюри — директор учебного центра «БИК» Сергей Ярыгин. Организаторы конкурса — ДК «Современник», автошкола «БИК» и городское управление ГИБДД. В этом году GK выступил иннфомационным партнёром «АВТОЛЕДИ».



В I этапе конкурса — два задания: фигурное вождение и «автоприкид», а также сдача экзамена по Правилам Дорожного Движения в Госавтоинпекции. Во II этапе — четыре задания: автоледи продемонстрировали свои визитные карточки, дорожные знаки, которых, по их мнению, не хватает на дорогах, а также выступили в роли у фотомоделей и манекенщиц. Рассказываем подробнее.



Первое задание — визитная карточка, или «визитка». Участницы представили себя и свох ласточек во всей красе. Кто-то снял забавное видео, кто-то сделал компьютерную презентацию из фотографий, кто-то станцевал, а кто-то — спел.



Так, участница под номером №1 Евгения Сомова показала забавное видео из жизни своей «банды», в составе которой участницы «Автоледи-2016» и их авто.



Участница под номером 4 Марина Карташова новую версию ролика хита «Ленинграда», где неприятности в сборах на свидание доставляли не туфли с красной подошвой, а красная машина.



Как уверяет Елена Костромова, её видео основано на реальных событиях. А мы и не сомневались, что мама и официальный представитель очаровательной Анфисы Костромовой — участницы «МИНИМИСС-PS», брала уроки вождения у Вина Дизеля, а Стетхем и Снуп Дог просто в восторге от манеры её езды:)



После презентации девушки показали дорожные знаки, сделанные своими руками. Например, Марина Карташова придумала информационный (а возможно, и предупреждающий) знак: «целуюсь лучше, чем паркуюсь».



Следующее испытание — дефиле. Автоледи выступили в роли манекенщиц и презентовали новую коллекцию модной одежды марки «Sela». Что касается четвертого задания — роли фотомоделей, результатами труда участниц и фотографа проекта Дмитрия Любушкина можно было полюбоваться на стендах в фойе Дворца культуры.



После того, как участницы с успехом справились со всеми заданиями, жюри удалилось для подведения итогов, автоледи волновались за кулисами, а для зрителей выступали творческие коллективы ДК «Современник» и транслировались ролики, снятые за время проекта.

Итак, время самого волнительного момента. Выполнение всех заданий требовало высокой концентрации, творческого мышления и стремления к победе.

Кто же станет лучшей?





Галина Павлова отличилась в знании ПДД!



Грамоту и приз вручила инспектор по пропаганде ГИБДД Татьяна Гуськова.



Никто не ушёл без подарков!







Как мы уже говорили, GK также приготовил свой приз по результатам активности автоледи в социальных сетях. Мы наблюдали за процессом «сетевой раскрутки» с началом августа 22 сентября наша IT-группа предоставила результаты. Победительницей по версии GK стала Евгения Сомова! Она получила IPTV-приставку от компьютерной сети ITNET.





И это ещё не все подарки! Также на нашем сайте прошло Facemash-голосование от сети магазинов «Айкрафт Оптика». Победу одержалаЕлена Костромова. А обладательницей титула «Мисс Айкрафт» стала Наталья Сартина! Грамоты и призы вручил управляющий салоном оптики «Айкрафт» Андрей Соколов.





Титул «Леди БИК» получила Марина Карташова!




А звание «АВТОЛЕДИ-2017» завоевала…



Елена Костромова!




GK: Что показалось самым сложным в конкурсе?

— Самым сложным было вспомнить теорию в ГИБДД )))

GK: Как муж отреагировал на победу?

— Муж находится в командировке, и не получилось присутствовать на финале конкурса. Но он меня всегда поддерживает, и всегда уверен во мне. Был очень рад и счастлив за мою победу.

GK:Как оцениваешь роль GK как информационного спонсора проекта?

— Роль GK играет неотъемлемую часть в любом проекте, ведь из опубликованных статей, люди узнают много интересного, что происходит в городе.



Поздравляем!





Фотограф Андрей Бубенин

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