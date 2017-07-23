Проекты GK

«АВТОЛЕДИ-2017». Настроение твоей ласточки. Активизируемся!

Zina_Orlova
0 402
Продолжаем информировать читателей о ходе реализации одного из новых для GK проектов – «АВТОЛЕДИ-2017». Он новый только для нас, а для города это уже один из сложившихся брендов.



Напомним, согласно договорённостям, достигнутыми с автором проекта режиссёром ДК «Современник» Татьяной Милениной и автошколой «БИК», GK выступает информационным партнёром этого проекта.

Одним из условий нашего участия неизменно является работа конкурсанток в социальных сетях.

Об этом мы договорились со всеми автоледи во время встречи, которая состоялась в кофейне «А Престо».

За время, прошедшее с момента этой встречи, произошло несколько подготовительных событий.

Прежде всего, с удовлетворением отмечаем, что все без исключения автоледи теперь ведут свои профили в ВК.



Наша IT-группа отслеживает фото и тексты, которые участницы размещают на своих страничках. Эта активность пойдёт в зачёт при составлении нашего собственного рейтинга автоледи. Наиболее преуспевшей в самопродвижении в ВК участнице GK приготовил специальный приз.



Ещё одним событием проекта стала анкетная фотосъёмка участниц, которую провёл главный фотограф проекта Дмитрий Любушкин.

Скоро на сайте отдельным топиком будут размещены фото и краткая информация обо всех автоледи, и вы сможете проголосовать за ту, которая понравится вам больше остальных.



Ну и, наконец, о событии, фоторяд которого иллюстрирует данный топик. Неделю назад на главной площадке проекта – автодроме школы «БИК» состоялась своего рода творческая встреча.



Поводом стало приглашение от одного из спонсоров проекта, интернет-магазина «Holiday Paint в Коврове».



Меловая краска «Holiday Paint» — это краска, которая легко смывается водой, её можно без всяких опасений наносить на любую поверхность. Краска экологически чистая, сделана на основе мела и воды, ее можно наносить даже на тело и волосы.





С этой краской жители города отлично знакомы по шумным и весёлым фестивалям «Краски Холи», которые регулярно проводятся в парках, скверах и загородных зонах.



Но раскрасить на манер аэрографии автомобили при помощи меловых красителей! Пожалуй, в Коврове такой флешмоб прошёл впервые.



Вначале «акции» представитель интернет-магазина Сергей Виноградов рассказал о том, что такое «Holiday Paint», показал баллончики с краской и…

Далее, по замыслу представителя фирмы, должны были пройти показательные мастер-классы по пэйнту.

Планировалось показать образцы различных граффити, предложить варианты оформления.

Эскизы были сдержанные и нейтральные. Организаторы исходили из того, что речь идёт о дамах. Мало ли, вдруг девушки окажутся психологически не готовы к смелым цветовым решениям?..



Несмотря на то, что «Holiday Paint» — это рисунок, которому жить до первого дождя или автомойки, как минимум с акции девушки должны будут хотя бы раз проехать по городу.



Кто знает, может, у автоледи какие-то предубеждения по поводу «боевого раскраса»? Как уже сказано, готовили эскизы сдержанные, готовились к успокоительным речам… Какое там!

Авто-девчонки буквально сразили организаторов акции своим креативом и смелостью. Эскизы? Зачем? Давайте экспромт!



С баллончиками разобрались очень быстро, помощь инструкторов практически не понадобилась. Разве что в самом конце «покрасочных работ» самым популярным вопросом было: «Покажите, как извлечь со дна баллончика остатки краски?».



Цветовые и графические решения были смелыми. Это и абстракция, и месседжи, которыми живут участницы.







И даже наш лого!



На вопросы о том, как отнеслись члены семей автоледи к идее раскрасить свой автомобиль, практически все ответили: «Они были в восторге!».



Ого! Похоже, всех нас ждёт очень горячий сентябрь! Таких характеров и эмоций мы на GK давно не видели. А ведь мы общаемся отнюдь не только с выпускницами институтов благородных девиц!



На автодроме девушкам представили ведущего проекта. Им станет обладатель титула «Мистер Ковров» Даниил Черников. GK в своё время очень успешно сотрудничал с его родным братом, Валентином Черниковым, участником группы «Интервенция».



Рэп-композиция, которую эта команда сочинила для реалити «Городская красавица» стала настоящим гимном нашего зимнего проекта. Не сомневаемся, что наша коллаборация с Даниилом будет не менее яркой.



Итак, старт активной фазе проекта дан!



Основные события проекта развернутся в сентябре, но мы уверены, что до этого времени ещё не раз встретимся с автоледи, и наши встречи будут достойны того, чтобы рассказать о них вам, наши дорогие читатели!

Автодевчонки ждут ваши лайки и репосты в ВК!


Фотограф Дмитрий Любушкин

Спонсор проекта «АВТОЛЕДИ-2017»:

ОБЪЕДИНЁННАЯ СЛУЖБА ТАКСИ (КОВРОВ)

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.