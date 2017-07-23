Проекты GK
«АВТОЛЕДИ-2017». Настроение твоей ласточки. Активизируемся!
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Продолжаем информировать читателей о ходе реализации одного из новых для GK проектов – «АВТОЛЕДИ-2017». Он новый только для нас, а для города это уже один из сложившихся брендов.
Напомним, согласно договорённостям, достигнутыми с автором проекта режиссёром ДК «Современник» Татьяной Милениной и автошколой «БИК», GK выступает информационным партнёром этого проекта.
Одним из условий нашего участия неизменно является работа конкурсанток в социальных сетях.
Об этом мы договорились со всеми автоледи во время встречи, которая состоялась в кофейне «А Престо».
За время, прошедшее с момента этой встречи, произошло несколько подготовительных событий.
Прежде всего, с удовлетворением отмечаем, что все без исключения автоледи теперь ведут свои профили в ВК.
Наша IT-группа отслеживает фото и тексты, которые участницы размещают на своих страничках. Эта активность пойдёт в зачёт при составлении нашего собственного рейтинга автоледи. Наиболее преуспевшей в самопродвижении в ВК участнице GK приготовил специальный приз.
Ещё одним событием проекта стала анкетная фотосъёмка участниц, которую провёл главный фотограф проекта Дмитрий Любушкин.
Скоро на сайте отдельным топиком будут размещены фото и краткая информация обо всех автоледи, и вы сможете проголосовать за ту, которая понравится вам больше остальных.
Ну и, наконец, о событии, фоторяд которого иллюстрирует данный топик. Неделю назад на главной площадке проекта – автодроме школы «БИК» состоялась своего рода творческая встреча.
Поводом стало приглашение от одного из спонсоров проекта, интернет-магазина «Holiday Paint в Коврове».
Меловая краска «Holiday Paint» — это краска, которая легко смывается водой, её можно без всяких опасений наносить на любую поверхность. Краска экологически чистая, сделана на основе мела и воды, ее можно наносить даже на тело и волосы.
С этой краской жители города отлично знакомы по шумным и весёлым фестивалям «Краски Холи», которые регулярно проводятся в парках, скверах и загородных зонах.
Но раскрасить на манер аэрографии автомобили при помощи меловых красителей! Пожалуй, в Коврове такой флешмоб прошёл впервые.
Вначале «акции» представитель интернет-магазина Сергей Виноградов рассказал о том, что такое «Holiday Paint», показал баллончики с краской и…
Далее, по замыслу представителя фирмы, должны были пройти показательные мастер-классы по пэйнту.
Планировалось показать образцы различных граффити, предложить варианты оформления.
Эскизы были сдержанные и нейтральные. Организаторы исходили из того, что речь идёт о дамах. Мало ли, вдруг девушки окажутся психологически не готовы к смелым цветовым решениям?..
Несмотря на то, что «Holiday Paint» — это рисунок, которому жить до первого дождя или автомойки, как минимум с акции девушки должны будут хотя бы раз проехать по городу.
Кто знает, может, у автоледи какие-то предубеждения по поводу «боевого раскраса»? Как уже сказано, готовили эскизы сдержанные, готовились к успокоительным речам… Какое там!
Авто-девчонки буквально сразили организаторов акции своим креативом и смелостью. Эскизы? Зачем? Давайте экспромт!
С баллончиками разобрались очень быстро, помощь инструкторов практически не понадобилась. Разве что в самом конце «покрасочных работ» самым популярным вопросом было: «Покажите, как извлечь со дна баллончика остатки краски?».
Цветовые и графические решения были смелыми. Это и абстракция, и месседжи, которыми живут участницы.
И даже наш лого!
На вопросы о том, как отнеслись члены семей автоледи к идее раскрасить свой автомобиль, практически все ответили: «Они были в восторге!».
Ого! Похоже, всех нас ждёт очень горячий сентябрь! Таких характеров и эмоций мы на GK давно не видели. А ведь мы общаемся отнюдь не только с выпускницами институтов благородных девиц!
На автодроме девушкам представили ведущего проекта. Им станет обладатель титула «Мистер Ковров» Даниил Черников. GK в своё время очень успешно сотрудничал с его родным братом, Валентином Черниковым, участником группы «Интервенция».
Рэп-композиция, которую эта команда сочинила для реалити «Городская красавица» стала настоящим гимном нашего зимнего проекта. Не сомневаемся, что наша коллаборация с Даниилом будет не менее яркой.
Итак, старт активной фазе проекта дан!
Основные события проекта развернутся в сентябре, но мы уверены, что до этого времени ещё не раз встретимся с автоледи, и наши встречи будут достойны того, чтобы рассказать о них вам, наши дорогие читатели!
Фотограф Дмитрий Любушкин
Спонсор проекта «АВТОЛЕДИ-2017»:
Напомним, согласно договорённостям, достигнутыми с автором проекта режиссёром ДК «Современник» Татьяной Милениной и автошколой «БИК», GK выступает информационным партнёром этого проекта.
Одним из условий нашего участия неизменно является работа конкурсанток в социальных сетях.
Об этом мы договорились со всеми автоледи во время встречи, которая состоялась в кофейне «А Престо».
За время, прошедшее с момента этой встречи, произошло несколько подготовительных событий.
Прежде всего, с удовлетворением отмечаем, что все без исключения автоледи теперь ведут свои профили в ВК.
Наша IT-группа отслеживает фото и тексты, которые участницы размещают на своих страничках. Эта активность пойдёт в зачёт при составлении нашего собственного рейтинга автоледи. Наиболее преуспевшей в самопродвижении в ВК участнице GK приготовил специальный приз.
Ещё одним событием проекта стала анкетная фотосъёмка участниц, которую провёл главный фотограф проекта Дмитрий Любушкин.
Скоро на сайте отдельным топиком будут размещены фото и краткая информация обо всех автоледи, и вы сможете проголосовать за ту, которая понравится вам больше остальных.
Ну и, наконец, о событии, фоторяд которого иллюстрирует данный топик. Неделю назад на главной площадке проекта – автодроме школы «БИК» состоялась своего рода творческая встреча.
Поводом стало приглашение от одного из спонсоров проекта, интернет-магазина «Holiday Paint в Коврове».
Меловая краска «Holiday Paint» — это краска, которая легко смывается водой, её можно без всяких опасений наносить на любую поверхность. Краска экологически чистая, сделана на основе мела и воды, ее можно наносить даже на тело и волосы.
С этой краской жители города отлично знакомы по шумным и весёлым фестивалям «Краски Холи», которые регулярно проводятся в парках, скверах и загородных зонах.
Но раскрасить на манер аэрографии автомобили при помощи меловых красителей! Пожалуй, в Коврове такой флешмоб прошёл впервые.
Вначале «акции» представитель интернет-магазина Сергей Виноградов рассказал о том, что такое «Holiday Paint», показал баллончики с краской и…
Далее, по замыслу представителя фирмы, должны были пройти показательные мастер-классы по пэйнту.
Планировалось показать образцы различных граффити, предложить варианты оформления.
Эскизы были сдержанные и нейтральные. Организаторы исходили из того, что речь идёт о дамах. Мало ли, вдруг девушки окажутся психологически не готовы к смелым цветовым решениям?..
Несмотря на то, что «Holiday Paint» — это рисунок, которому жить до первого дождя или автомойки, как минимум с акции девушки должны будут хотя бы раз проехать по городу.
Кто знает, может, у автоледи какие-то предубеждения по поводу «боевого раскраса»? Как уже сказано, готовили эскизы сдержанные, готовились к успокоительным речам… Какое там!
Авто-девчонки буквально сразили организаторов акции своим креативом и смелостью. Эскизы? Зачем? Давайте экспромт!
С баллончиками разобрались очень быстро, помощь инструкторов практически не понадобилась. Разве что в самом конце «покрасочных работ» самым популярным вопросом было: «Покажите, как извлечь со дна баллончика остатки краски?».
Цветовые и графические решения были смелыми. Это и абстракция, и месседжи, которыми живут участницы.
И даже наш лого!
На вопросы о том, как отнеслись члены семей автоледи к идее раскрасить свой автомобиль, практически все ответили: «Они были в восторге!».
Ого! Похоже, всех нас ждёт очень горячий сентябрь! Таких характеров и эмоций мы на GK давно не видели. А ведь мы общаемся отнюдь не только с выпускницами институтов благородных девиц!
На автодроме девушкам представили ведущего проекта. Им станет обладатель титула «Мистер Ковров» Даниил Черников. GK в своё время очень успешно сотрудничал с его родным братом, Валентином Черниковым, участником группы «Интервенция».
Рэп-композиция, которую эта команда сочинила для реалити «Городская красавица» стала настоящим гимном нашего зимнего проекта. Не сомневаемся, что наша коллаборация с Даниилом будет не менее яркой.
Итак, старт активной фазе проекта дан!
Основные события проекта развернутся в сентябре, но мы уверены, что до этого времени ещё не раз встретимся с автоледи, и наши встречи будут достойны того, чтобы рассказать о них вам, наши дорогие читатели!
Автодевчонки ждут ваши лайки и репосты в ВК!
Фотограф Дмитрий Любушкин
Спонсор проекта «АВТОЛЕДИ-2017»:
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