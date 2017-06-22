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«АВТОЛЕДИ-2017» в реале и в онлайн. Красота рулит на GK!
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Этот день, 21 июня, мы, вероятно, впишем в историю GK! С радостью и, чего уж там, с гордостью, сообщаем – мы на пороге ещё одного замечательного и очень статусного проекта. Опыт интернет-реалити, протестированный прошлой зимой в рамках проекта «Городская красавица» взят на вооружение ещё одной ивент-командой нашего города.
Как известно, минувшей весной, нам уже удалось с успехом реализовать реалити-фазу в рамках проекта «МИНИМИСС-2017».
И вот, ещё одно престижное предложение, которое GK с восторгом принял.
К нам обратилась команда проекта «АВТОЛЕДИ»:
режиссёр ДК «Современник» и автор проекта Татьяна Миленина и
директор Учебного Центра «БИК» (автошкола) Сергей Ярыгин.
«АВТОЛЕДИ» — увлекательное и азартное шоу, которое проводилось в нашем городе не раз, неизменно привлекая внимание сотен зрителей и болельщиков.
Соревнование ковровских автомобилисток, цели которого – пропаганда корректного вождения, знание правил дорожного движения, а также – демонстрация того, что прекрасная половина человечества за рулём прекрасна так же, как и вне автокресла.
У конкурса сложившиеся традиции, он проходит при поддержке Ковровского ГИБДД, и по итогам помимо призов от спонсоров участницы получают официальные сертификаты госавтоинспеции, подтверждающие их навыки водителей.
Но именно в этом году согласно достигнутых договорённостей «АВТОЛЕДИ» частично пройдёт в формате «реалити от GK». Мы станем информационными партнёрами команды проекта. Наше участие не ограничится текстовым и фотовидеосопровождением проекта, хотя это будет нашей основной задачей.
Инновацией станет дополнительное информционное сопровождение, которое пройдёт не только на нашем сайте, но и в социальных сетях. Как и в рамках наших прежних проектов, мы будем курировать активность участниц в социальных сетях, IT-группа GK оценит эту работу, и на финале авто-конкурса мы вручим приз автоледи, которая максимально преуспеет в онлайн-активности.
И это далеко не всё, GK предложит конкурсанткам немало интересных активностей, которые будут подробно освещаться в топиках сайта.
Приём заявок на участие в проекте уже объявлен.
Рады сообщить, что у очаровательных автомобилисток ещё есть возможность войти в команду проекта, но нужно поторопиться!
Для того, чтобы стать претенденткой на статус «АВТОЛЕДИ-2017», необходимо всего лишь ПОЗВОНИТЬ:
Это контакты автора проекта Татьяны Милениной.
Требования к участнице:
Далее – личная встреча претенденток. ОНА СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ. Точное время и место встречи каждая претендентка узнает, позвонив по вышеуказанным номерам.
ВРЕМЯ ЕСТЬ, НО ЕГО НЕ ТАК МНОГО! ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! И…
Фотограф Дмитрий Кулешов
Как известно, минувшей весной, нам уже удалось с успехом реализовать реалити-фазу в рамках проекта «МИНИМИСС-2017».
И вот, ещё одно престижное предложение, которое GK с восторгом принял.
К нам обратилась команда проекта «АВТОЛЕДИ»:
режиссёр ДК «Современник» и автор проекта Татьяна Миленина и
директор Учебного Центра «БИК» (автошкола) Сергей Ярыгин.
«АВТОЛЕДИ» — увлекательное и азартное шоу, которое проводилось в нашем городе не раз, неизменно привлекая внимание сотен зрителей и болельщиков.
Соревнование ковровских автомобилисток, цели которого – пропаганда корректного вождения, знание правил дорожного движения, а также – демонстрация того, что прекрасная половина человечества за рулём прекрасна так же, как и вне автокресла.
У конкурса сложившиеся традиции, он проходит при поддержке Ковровского ГИБДД, и по итогам помимо призов от спонсоров участницы получают официальные сертификаты госавтоинспеции, подтверждающие их навыки водителей.
Но именно в этом году согласно достигнутых договорённостей «АВТОЛЕДИ» частично пройдёт в формате «реалити от GK». Мы станем информационными партнёрами команды проекта. Наше участие не ограничится текстовым и фотовидеосопровождением проекта, хотя это будет нашей основной задачей.
Инновацией станет дополнительное информционное сопровождение, которое пройдёт не только на нашем сайте, но и в социальных сетях. Как и в рамках наших прежних проектов, мы будем курировать активность участниц в социальных сетях, IT-группа GK оценит эту работу, и на финале авто-конкурса мы вручим приз автоледи, которая максимально преуспеет в онлайн-активности.
И это далеко не всё, GK предложит конкурсанткам немало интересных активностей, которые будут подробно освещаться в топиках сайта.
Приём заявок на участие в проекте уже объявлен.
Рады сообщить, что у очаровательных автомобилисток ещё есть возможность войти в команду проекта, но нужно поторопиться!
ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК – 28 ИЮНЯ ДО 17 ЧАСОВ!
Для того, чтобы стать претенденткой на статус «АВТОЛЕДИ-2017», необходимо всего лишь ПОЗВОНИТЬ:
8 (49232) 3-54-83 или 8 (920) 904-46-30.
Это контакты автора проекта Татьяны Милениной.
Требования к участнице:
- возраст – 18+;
- наличие прав на управление транспортным средством категории «В»;
- наличие транспортного средства и страхового полиса ОСАГО.
Далее – личная встреча претенденток. ОНА СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ. Точное время и место встречи каждая претендентка узнает, позвонив по вышеуказанным номерам.
ВРЕМЯ ЕСТЬ, НО ЕГО НЕ ТАК МНОГО! ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! И…
Слоган конкурса неизменный: «Красота рулит!».
Фотограф Дмитрий Кулешов
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