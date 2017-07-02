Проекты GK
«АВТОЛЕДИ-2017»: знакомство. Интернет и чашка чая от A Presto
0 604
В прошлую пятницу, 30 июня, GK провёл встречу с участницами проекта «АВТОЛЕДИ-2017».
О реализации этого азартного и престижного конкурса совместно с ДК «Современник», автошколой «БИК» и городским управлением ГИБДД, мы уже сообщали. И вот — знакомство с автоледи состоялось.
Прежде всего, отметим, что наша встреча проходила в недавно открывшемся кафе A Presto, расположенном в атриуме «Ковров-Молла».
Это уютное пространство, которое настраивает на расслабленный и доверительный лад, но при этом позволяет почувствовать ритм города, динамику и энергетику нового времени.
О стильном ресторане A Presto на проспекте Ленина знают все, почти все бывали там. А вот о «филиале» итальянского гастрономического проекта Татьяны Федченко в «Ковров-Молле», возможно, пока информации было не так много. Мы с восхищением открыли для себя этот прекрасный уголок, откройте его и вы!
Теперь о б участницах встречи в A Presto. Заявки изначально подало восемь автомобилисток:
Евгения и Наталья в зачёте уже имеют опыт участия в «АВТОЛЕДИ». Они демонстрировали свои автоталанты в прошлом году, на этот раз решили побороться вновь, и амбиции нацелены никак не меньше, чем на главный приз.
Ещё три конкурсантки откликнулись на наш призыв в последние дни. И эти лица нашим читателям знакомы! Юлия Пронина и Анастасия Енчинова (Райская) – участницы проекта «Городская красавица-I». Девушки полны решимости доказать, что хороши не только на фотосетах, но и за рулём автомобиля.
Ещё одним ньюкомером, которого отлично знают на GK, стала Елена Костромова. Лена была на проекте «МИНИМИСС-2017» как представитель участницы Анфисы Костромовой. Кстати, Анфиса (а значит, и Елена) продолжают сотрудничество с GK в рамках «МИНИМИСС-PS», который стартует 15 июля.
Добро пожаловать! Это так приятно, что люди, которые однажды подружились с GK, становятся постоянными жителями нашего «города в интернете».
А теперь, о теме нашего разговора с прекрасными автоледи.
Это уже становится традицией. Сотрудничество с GK мы начинаем с компьютерного ликбеза. Ведь именно навыки пользователя и грамотное поведение в социальных сетях является залогом того, что мы поймём друг друга, не потеряем связи.
Но самое главное – чувство уверенности в соцсетях является залогом успеха у наших читателей и сетезрителей.
GK ставит перед собой амбициозную задачу. Мы хотим в течение лета сделать всех участниц проекта «АВТОЛЕДИ-2017» узнаваемыми лицами и желанными гостьями всех городских лент ВК. А может быть, и не только городских. Ведь интернет не имеет границ и чёткой привязки к местности.
Преподаёт «занимательную информатику» на GK наш директор Кирилл Мольков. И первое, что он спросил у конкурсанток: есть ли у девушек профили в ВК?
Честно говоря, с учётом работы на предыдущем проекте «МИНИМИСС-2017», мы опасались, что много усилий потребует «переключение» с сети «Одноклассники» на ВК и Instagram.
Но, как оказалось, все автоледи очень продвинутые и имеют профили во всех социальных сетях.
Конечно, надо признать, что до нашей встречи большинство из них всё же предпочитали ОК.
Кирилл Мольков рассказал о преимуществах ВК и Instagram, и объяснил основные принципы поведения в соцсетях.
Они просты и понятны.
Каждый пункт логически оправдан, а в комплексе «правила хорошего социального тона» нацелены на то, чтобы каждый юзер чувствовал себя в ВК комфортно и, при этом, воспринимался позитивно другими «сетевыми жителями».
Не сомневаемся, что информация, которую мы сейчас изложим, в общем и целом, известна читателям GK. Но истина не перестаёт быть истиной, если повторить её несколько раз.
К тому же, сжатый курс «хороших ВК-манер» никогда не будет лишним. Итак, что должен знать каждый, кто хочет приобрести в ВК как можно больше друзей и подписчиков, набирать максимум лайков и репостов, а также – быть «на короткой ноге» со всеми своими «близкими родственниками» в интернете?
1. Аватарка. Фото профиля нужно периодически обновлять. Это ваша визитная карточка, лицо, по которому вас узнаёт мир. Не стоит прятаться за безликими карикатурами или чужими фото. Лучше сделайте собственный удачный снимок, это не так уж сложно. Настоящее лицо и открытая искренняя улыбка непременно настроят всех, кто увидит ваш профиль, на позитивный лад.
2. Тема аватарки. Она должна соответствовать тому занятию, увлечению или образу жизни, который вы ведёте в данный период времени. Вы завзятый собачник? Сделайте снимок со своим питомцем. Увлекаетесь парашютным спортом? Значит, фото должно быть в соответствующей экипировке. Если же вы на проекте «АВТОЛЕДИ», то неплохо сделать аватарку за рулём или рядом со своей «ласточкой». Тот самый случай, когда фото с видеорегистратора будет как нельзя кстати.
3. О себе. Не стоит лукавить и выдумывать про себя то, чего на самом деле нет. Мы же в России живём, а не в Нарнии! Укажите город фактического проживания, в данном случае — Ковров. Если вы не коренной житель, неплохо указать и свою малую родину. Землякам будет приятно найти вас в сети и передать привет. Что до возраста, то девочкам его указывать совсем не обязательно. Отрегулировать этот деликатный вопрос помогут настройки приватности.
4. Безопасность. Это также касается приватности. Быть популярным и успешным в сети – это вовсе не значит, что нужно исповедоваться в собственном профиле. Дайте в открытый доступ ровно ту информацию, которую считаете нужной. А остальное – только для друзей или только для себя.
5. Статистика. Этот параметр в ВК доступен тем, у кого более 100 подписчиков. Он позволяет отслеживать, насколько интересен ваш профиль другим пользователям. Точные данные тех, кто заходит на вашу страничку, вы не получите. И это справедливо и правильно. А вот понять, кому вы больше интересны – женщинам или мужчинам, подросткам или взрослым людям, будет полезно, чтобы корректировать информацию на своей стене.
6. Стена профиля. То, что вы размещаете под рубрикой «Что нового». Нередко пользователи (особенно те, у кого мало друзей и подписчиков) не задумываются о том, как их стенка вписывается в общую ленту новостей. Ведь всё, что вы публикуете, в той или иной степени отображается в ленте. И если ваши новости – это нескончаемый поток репостов кулинарных рецептов, фото дизайна ногтей или бровей, пресловутые котики и прочий спам, вряд ли стоит рассчитывать на то, что число подписчиков у вас увеличится. Наоборот, таких юзеров в ВК стараются избегать.
7. Правильные новости. Репосты – это совсем неплохо. Но для того, чтобы они не воспринимались другими юзерами как спам, каждый репост лучше сопроводить своим уникальным контентом. Это может быть личное мнение, оценка, эмоция. Возможно, это будет просто смайл. Но отношение к репосту кардинально изменится.
8. Уникальный контент. Одними репостами в ВК сыт не будешь. Во всём нужен баланс. Репосты следует чередовать с собственными уникальными постами, личными фотографиями, снимками, которые вы сделали в местах, где бываете, отдыхаете, работаете. Надо понимать, что ваш профиль в ВК – это ваш лично-публичный дневник. Сделайте его интересным, и вы будете интересны не только себе и вашим близким друзьям, но и всем окружающим.
Наша аудитория – автоледи – были очень внимательны, технически подкованы, все вопросы были точными и по делу. Мы, со своей стороны, поставили девушек в известность о том, что их сетевое поведение на протяжении всего проекта будет оценивать IT-группа GK, а на финале мы вручим свой специальный приз самой интернет-успешной конкурсантке.
Отдельным блоком стал рассказ автора проекта режиссёра Татьяны Милениной. Она сообщила, что оставшиеся летние месяцы станут, по сути, подготовкой и разминкой. Главные события состоятся в сентябре.
Первый конкурс – это опен-эйр, очень похожий на практические экзамены при сдаче на права. Кстати, одним из итогов станет официальный сертификат от ковровского ГИБДД. Конкурс пройдёт 16 сентября.
Второй конкурс – шоу на сцене ДК «Современник». Здесь участницам предстоит показать, что главным в слове «автоледи» является «леди». Красота, обаяние и сценические таланты оценит экспертная группа, жюри проекта. По плану шоу должно пройти 22 сентября.
Более подробно о том, что будут представлять собой сентябрьские испытания, мы расскажем отдельно в интервью с Татьяной Милениной. И ещё один анонс. Вероятно, прочитав топик, многие спросят: а где крупные планы участниц? Мы хотим хорошенько рассмотреть и запомнить всех леди. Разумеется! В ближайшее время мы разместим отдельным топиком фото и краткую информацию обо всех очаровательных автомобилистках.
А пока вы можете найти их в ВК – по именам (они перечислены в начале топика) и по хэштегам проекта — #автоледи2017 и #gk33.
Фотограф Андрей Бубенин
О реализации этого азартного и престижного конкурса совместно с ДК «Современник», автошколой «БИК» и городским управлением ГИБДД, мы уже сообщали. И вот — знакомство с автоледи состоялось.
Прежде всего, отметим, что наша встреча проходила в недавно открывшемся кафе A Presto, расположенном в атриуме «Ковров-Молла».
Это уютное пространство, которое настраивает на расслабленный и доверительный лад, но при этом позволяет почувствовать ритм города, динамику и энергетику нового времени.
О стильном ресторане A Presto на проспекте Ленина знают все, почти все бывали там. А вот о «филиале» итальянского гастрономического проекта Татьяны Федченко в «Ковров-Молле», возможно, пока информации было не так много. Мы с восхищением открыли для себя этот прекрасный уголок, откройте его и вы!
Теперь о б участницах встречи в A Presto. Заявки изначально подало восемь автомобилисток:
- Анна Маленкина;
- Галина Павлова;
- Светлана Климанова;
- Оксана Валикова;
- Елена Радюшина;
- Марина Карташова;
- Евгения Сомова;
- Наталья Сартина.
Евгения и Наталья в зачёте уже имеют опыт участия в «АВТОЛЕДИ». Они демонстрировали свои автоталанты в прошлом году, на этот раз решили побороться вновь, и амбиции нацелены никак не меньше, чем на главный приз.
Ещё три конкурсантки откликнулись на наш призыв в последние дни. И эти лица нашим читателям знакомы! Юлия Пронина и Анастасия Енчинова (Райская) – участницы проекта «Городская красавица-I». Девушки полны решимости доказать, что хороши не только на фотосетах, но и за рулём автомобиля.
Ещё одним ньюкомером, которого отлично знают на GK, стала Елена Костромова. Лена была на проекте «МИНИМИСС-2017» как представитель участницы Анфисы Костромовой. Кстати, Анфиса (а значит, и Елена) продолжают сотрудничество с GK в рамках «МИНИМИСС-PS», который стартует 15 июля.
Добро пожаловать! Это так приятно, что люди, которые однажды подружились с GK, становятся постоянными жителями нашего «города в интернете».
А теперь, о теме нашего разговора с прекрасными автоледи.
Это уже становится традицией. Сотрудничество с GK мы начинаем с компьютерного ликбеза. Ведь именно навыки пользователя и грамотное поведение в социальных сетях является залогом того, что мы поймём друг друга, не потеряем связи.
Но самое главное – чувство уверенности в соцсетях является залогом успеха у наших читателей и сетезрителей.
GK ставит перед собой амбициозную задачу. Мы хотим в течение лета сделать всех участниц проекта «АВТОЛЕДИ-2017» узнаваемыми лицами и желанными гостьями всех городских лент ВК. А может быть, и не только городских. Ведь интернет не имеет границ и чёткой привязки к местности.
Преподаёт «занимательную информатику» на GK наш директор Кирилл Мольков. И первое, что он спросил у конкурсанток: есть ли у девушек профили в ВК?
Честно говоря, с учётом работы на предыдущем проекте «МИНИМИСС-2017», мы опасались, что много усилий потребует «переключение» с сети «Одноклассники» на ВК и Instagram.
Но, как оказалось, все автоледи очень продвинутые и имеют профили во всех социальных сетях.
Конечно, надо признать, что до нашей встречи большинство из них всё же предпочитали ОК.
Кирилл Мольков рассказал о преимуществах ВК и Instagram, и объяснил основные принципы поведения в соцсетях.
Они просты и понятны.
Каждый пункт логически оправдан, а в комплексе «правила хорошего социального тона» нацелены на то, чтобы каждый юзер чувствовал себя в ВК комфортно и, при этом, воспринимался позитивно другими «сетевыми жителями».
Не сомневаемся, что информация, которую мы сейчас изложим, в общем и целом, известна читателям GK. Но истина не перестаёт быть истиной, если повторить её несколько раз.
К тому же, сжатый курс «хороших ВК-манер» никогда не будет лишним. Итак, что должен знать каждый, кто хочет приобрести в ВК как можно больше друзей и подписчиков, набирать максимум лайков и репостов, а также – быть «на короткой ноге» со всеми своими «близкими родственниками» в интернете?
1. Аватарка. Фото профиля нужно периодически обновлять. Это ваша визитная карточка, лицо, по которому вас узнаёт мир. Не стоит прятаться за безликими карикатурами или чужими фото. Лучше сделайте собственный удачный снимок, это не так уж сложно. Настоящее лицо и открытая искренняя улыбка непременно настроят всех, кто увидит ваш профиль, на позитивный лад.
2. Тема аватарки. Она должна соответствовать тому занятию, увлечению или образу жизни, который вы ведёте в данный период времени. Вы завзятый собачник? Сделайте снимок со своим питомцем. Увлекаетесь парашютным спортом? Значит, фото должно быть в соответствующей экипировке. Если же вы на проекте «АВТОЛЕДИ», то неплохо сделать аватарку за рулём или рядом со своей «ласточкой». Тот самый случай, когда фото с видеорегистратора будет как нельзя кстати.
3. О себе. Не стоит лукавить и выдумывать про себя то, чего на самом деле нет. Мы же в России живём, а не в Нарнии! Укажите город фактического проживания, в данном случае — Ковров. Если вы не коренной житель, неплохо указать и свою малую родину. Землякам будет приятно найти вас в сети и передать привет. Что до возраста, то девочкам его указывать совсем не обязательно. Отрегулировать этот деликатный вопрос помогут настройки приватности.
4. Безопасность. Это также касается приватности. Быть популярным и успешным в сети – это вовсе не значит, что нужно исповедоваться в собственном профиле. Дайте в открытый доступ ровно ту информацию, которую считаете нужной. А остальное – только для друзей или только для себя.
5. Статистика. Этот параметр в ВК доступен тем, у кого более 100 подписчиков. Он позволяет отслеживать, насколько интересен ваш профиль другим пользователям. Точные данные тех, кто заходит на вашу страничку, вы не получите. И это справедливо и правильно. А вот понять, кому вы больше интересны – женщинам или мужчинам, подросткам или взрослым людям, будет полезно, чтобы корректировать информацию на своей стене.
6. Стена профиля. То, что вы размещаете под рубрикой «Что нового». Нередко пользователи (особенно те, у кого мало друзей и подписчиков) не задумываются о том, как их стенка вписывается в общую ленту новостей. Ведь всё, что вы публикуете, в той или иной степени отображается в ленте. И если ваши новости – это нескончаемый поток репостов кулинарных рецептов, фото дизайна ногтей или бровей, пресловутые котики и прочий спам, вряд ли стоит рассчитывать на то, что число подписчиков у вас увеличится. Наоборот, таких юзеров в ВК стараются избегать.
7. Правильные новости. Репосты – это совсем неплохо. Но для того, чтобы они не воспринимались другими юзерами как спам, каждый репост лучше сопроводить своим уникальным контентом. Это может быть личное мнение, оценка, эмоция. Возможно, это будет просто смайл. Но отношение к репосту кардинально изменится.
8. Уникальный контент. Одними репостами в ВК сыт не будешь. Во всём нужен баланс. Репосты следует чередовать с собственными уникальными постами, личными фотографиями, снимками, которые вы сделали в местах, где бываете, отдыхаете, работаете. Надо понимать, что ваш профиль в ВК – это ваш лично-публичный дневник. Сделайте его интересным, и вы будете интересны не только себе и вашим близким друзьям, но и всем окружающим.
Наша аудитория – автоледи – были очень внимательны, технически подкованы, все вопросы были точными и по делу. Мы, со своей стороны, поставили девушек в известность о том, что их сетевое поведение на протяжении всего проекта будет оценивать IT-группа GK, а на финале мы вручим свой специальный приз самой интернет-успешной конкурсантке.
Отдельным блоком стал рассказ автора проекта режиссёра Татьяны Милениной. Она сообщила, что оставшиеся летние месяцы станут, по сути, подготовкой и разминкой. Главные события состоятся в сентябре.
Первый конкурс – это опен-эйр, очень похожий на практические экзамены при сдаче на права. Кстати, одним из итогов станет официальный сертификат от ковровского ГИБДД. Конкурс пройдёт 16 сентября.
Второй конкурс – шоу на сцене ДК «Современник». Здесь участницам предстоит показать, что главным в слове «автоледи» является «леди». Красота, обаяние и сценические таланты оценит экспертная группа, жюри проекта. По плану шоу должно пройти 22 сентября.
Более подробно о том, что будут представлять собой сентябрьские испытания, мы расскажем отдельно в интервью с Татьяной Милениной. И ещё один анонс. Вероятно, прочитав топик, многие спросят: а где крупные планы участниц? Мы хотим хорошенько рассмотреть и запомнить всех леди. Разумеется! В ближайшее время мы разместим отдельным топиком фото и краткую информацию обо всех очаровательных автомобилистках.
А пока вы можете найти их в ВК – по именам (они перечислены в начале топика) и по хэштегам проекта — #автоледи2017 и #gk33.
Оставайтесь с нами и узнаете больше!
Фотограф Андрей Бубенин
0 комментариев